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    • «Пламя взвилось буквально к небу». От взрыва у стадиона «Бешикташа» пострадало две сотни человек

    «Пламя взвилось буквально к небу». От взрыва у стадиона «Бешикташа» пострадало две сотни человек


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    Голосов: 2
    11.12.2016 11:55
    29 человек погибло в результате террористической атаки после матча турецкого чемпионата. Болельщиков не затронуло лишь чудом.

    Благодаря двум пенальти опозорившийся недавно в Лиге чемпионов «Бешикташ» вчера обыграл в домашнем матче «Бурсаспор» (2:1) и догнал неожиданного лидера чемпионата Турции – «Истанбул». Правда, теперь об этом мало кто говорит всерьез. Вчерашний теракт, произошедший сразу после игры, унес жизни почти трех десятков людей.

    С самим футболом теракт пока не связывают. Предполагается, что целью террористов были сотрудники полиции, и план удался – от взрывов погибло 27 полицейских. Еще двое – сотрудники стадиона – один секьюрити и один работник магазина.

    Трагедия произошла в тот момент, когда часть болельщиков уже покинула стадион.Он состоялся примерно через два часа после окончания игры. Сначала был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль, а затем, через 45 секунд, взорвался террорист-смертник.

    «Это было похоже на ад», – рассказывал Омер Йилмаз, работающий уборщиком в мечети, которая находится рядом. – «Я пил чай в близлежащем кафе и видел как пламя взвилось буквально к небу. Люди попрятались под столики. Женщины плакали».

    Федерация футбола Турции решительно осудила теракты, чуть позже об «уродливом лице террора» начали высказываться и официальные лица страны, в том числе президент Эрдоган. В Стамбуле объявлен траур.

    Уже более 30 тысячи просмотров набрало видео, на котором два парня спокойно поют под гитару, а на заднем фоне происходит взрыв.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 12 декабря 2016, 06:14

      царствие небесное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 11 декабря 2016, 12:28

      Не спокойно стало, было и будет в странах ближнего востока.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 11 декабря 2016, 12:25

      Когда уже до Эрдогана дойдёт, что надо не с Асадом и курдами воевать, а с бармалеями из ИГИЛ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 11 декабря 2016, 12:04

      это просто пиз..ц

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