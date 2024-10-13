Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Семак рассказал о будущем матче «Зенита» с командой Моуринью

    Семак рассказал о будущем матче «Зенита» с командой Моуринью

    «Зенит» в ноябре сыграет с «Фенербахче». Об этом сообщил главный тренер россиян Сергей Семак.

    – Уже есть какая-то договоренность в ноябрьскую паузу какой-то матч провести?

    – Она есть, но лучше будет, когда объявит клуб. Это будет очень интересный спарринг. Надеюсь, он состоится. Не знаю, было ли объявление. По предварительной информации, есть договоренность по матчу с «Фенербахче».

    Будет интересная игра, если она состоится. Предварительно у нас такая договоренность.

    • Накануне «Зенит» сыграл с «Войводиной» (4:1).
    • Петербуржцы идут в РПЛ 3-ми.
    • «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью идет в Суперлиге 2-м.

    Новости по теме
    Вьештица поделился эмоциями от возвращения в Петербург
    Тренер «Войводины» заявил, что российские судьи засчитали гол «Зенита» из офсайда 5
    Тихонов – о Соболеве: «Как можно не хотеть играть в «Спартаке»?» 2
    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:28
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Питерский князь
    1728804906
    Сейчас гибриды обезьян и козлов захрюкают.
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1728805628
    Сборной надо было с Фенербахче ещё сыграть
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 