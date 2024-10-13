Семак рассказал о будущем матче «Зенита» с командой Моуринью

«Зенит» в ноябре сыграет с «Фенербахче». Об этом сообщил главный тренер россиян Сергей Семак.

– Уже есть какая-то договоренность в ноябрьскую паузу какой-то матч провести?

– Она есть, но лучше будет, когда объявит клуб. Это будет очень интересный спарринг. Надеюсь, он состоится. Не знаю, было ли объявление. По предварительной информации, есть договоренность по матчу с «Фенербахче».

Будет интересная игра, если она состоится. Предварительно у нас такая договоренность.