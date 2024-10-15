Агент Зайнутдинова: «Возвращение в Россию – шаг назад»

Рамил Адигезалов, агент полузащитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова, объяснил, почему игрок не рассматривает вариант с возвращением в РПЛ.

«У Зайнутдинова очень непонятные перспективы. Его подписал бывший президент клуба, который ушeл. Новый президент пришeл – подписал много сильных легионеров, поэтому, возможно, что, скорее всего, его продадут. Не зимой, так летом.

Играть будет мало – но что-то, Кубки какие-то, будут давать играть, чтобы он всe равно оставался на виду, был в ликвиде на рынке.

Но количество легионеров сильных пришло очень большое – я думаю, ему будет сложно вытеснить кого-либо из них. Даже в ротацию сейчас будет сложно попасть.

Но у Зайнутдинова контракт до 2027 года, поэтому пока он в клубе. Возвращаться в Россию, наверное, не вариант – это шаг назад.

Остаться в любом другом турецком клубе – можно поискать варианты там. Либо попробовать перейти в Европу», – заявил агент.