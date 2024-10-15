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    Агент Зайнутдинова: «Возвращение в Россию – шаг назад»

    Рамил Адигезалов, агент полузащитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова, объяснил, почему игрок не рассматривает вариант с возвращением в РПЛ.

    «У Зайнутдинова очень непонятные перспективы. Его подписал бывший президент клуба, который ушeл. Новый президент пришeл – подписал много сильных легионеров, поэтому, возможно, что, скорее всего, его продадут. Не зимой, так летом.

    Играть будет мало – но что-то, Кубки какие-то, будут давать играть, чтобы он всe равно оставался на виду, был в ликвиде на рынке.

    Но количество легионеров сильных пришло очень большое – я думаю, ему будет сложно вытеснить кого-либо из них. Даже в ротацию сейчас будет сложно попасть.

    Но у Зайнутдинова контракт до 2027 года, поэтому пока он в клубе. Возвращаться в Россию, наверное, не вариант – это шаг назад.

    Остаться в любом другом турецком клубе – можно поискать варианты там. Либо попробовать перейти в Европу», – заявил агент.

    • 26-летний Зайнутдинов играл в РПЛ с 2019 по 2023 год за «Ростов» и ЦСКА.
    • «Бешикташ» выкупил его за 4,5 млн евро.
    • В Турции хавбек забил 1 гол в 39 матчах.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (1)
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    Агент Зайнутдинова: «Возвращение в Россию – шаг назад». Мы будем осваивать Африку. Это будет шаг вперёд.
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