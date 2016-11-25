Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Путин обещает подготовить арену «Зенита» к Кубку конфедераций. ЦСКА недоволен посещаемостью. Дайджест событий дня


    5
    Голосов: 3
    25.11.2016 20:55
    У «Спартака» много проблем перед игрой с «Тереком». «Краснодар» задумался о смене тренера. Стартовал последний тур первого круга РФПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Кокорин может стать лучшим игроком недели в Лиге Европы

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выбран в качестве одного из кандидатов на получение приза лучшему игроку недели в Лиге Европы. Российский нападающий отличился в матче против «Маккаби», забив мяч, который принес пятую победу санкт-петербургскому клуб. В число номинантов также попали Руни, Джеко, Коноплянка, Адурис и другие известные футболисты.

    «Зенит» обыграл «Маккаби». «Краснодар» и «Зальцбург» обменялись голами. Ключевые моменты 5-го тура Лиги Европы

    Арвеладзе может сменить Шалимова во главе «Краснодара»

    Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе рассматривается руководством «Краснодара» в качестве потенциального сменщика Игоря Шалимова. Об этом в «Краснодаре» задумались после ничьей в матче пятого тура Лиги Европы против «Зальцбурга»(1:1), которую российский клуб добыл с большим трудом. В сентябре сообщалось, что Арвеладзе мог возглавить «Краснодар» после ухода Олега Кононова, однако тогда клуб выбрал Шалимова.

    Россия оторвалась от Португалии в ТК УЕФА

    По итогам прошедшей еврокубковой недели Россия укрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА. В пятом туре еврокубков были добыты две победы и две ничьи: «Ростов» выиграл у «Баварии», «Зенит» одолел «Маккаби», а ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью соответственно с «Байером» и «Зальцбургом». Россия получила за этот тур 1,2 балла, а Португалия – 0,5. Таким образом, у России на данный момент 48,532 балла в таблице, а у Португалии – 46,999.

    «Арена ЦСКА»: посещаемость низкая, качество сервиса – на четыре с минусом

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что в клубе ожидали увидеть более высокую посещаемость нового стадиона. «Возможно, это синдром первого сезона: не все еще разобрались, на какой сектор лучше брать абонементы, как удобнее добраться до стадиона и так далее. С другой стороны, если сравнивать с показателями предыдущего сезона, когда мы выступали в Химках, посещаемость выросла в два раза», – отметил Бабаев, оценив при этом качество сервиса на четыре с минусом.

    Швайни покинет наш континент

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер, скорее всего, уедет доигрывать в МЛС. 32-летнему футболисту готов предложить трехлетний контракт клуб «Чикаго Файр», зарплата при этом составит примерно 5,5 миллиона долларов в год. Швайнштайгер уже встретился с главным тренером команды из Чикаго Велько Пауновичем. В АПЛ в нынешнем сезоне он так ни разу и не сыграл.

    У «Спартака» серьезные потери перед выездом в Грозный

    Игроки «Спартака» отправились в Грозный на игру последнего тура первого круга против «Терека». Впрочем, четыре футболиста остались дома. Так до конца не восстановились от травм защитники Сальваторе Боккетти и Сердар Таски, о серьезном повреждении Зе Луиша уже сообщалось ранее, а теперь проблемы со здоровьем испытывает полузащитник Джано. Матч «Терек» – «Спартак» будет сыгран в субботу и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Смолов? Депай? Джикия? Выбери «Спартаку» крутое усиление!

    15-й тур стартовал с первой домашней победы «Уфы»

    В матче 15-го тура РФПЛ «Уфа» на своем поле с минимальным счетом 1:0 переиграла «Оренбург». На 39-й минуте Ондрей Ваньек не забил пенальти, но сумел добить мяч в сетку, этот гол и оказался победным. Команда Виктора Гончаренко набрала 22 очка и поднялась на шестую позицию в турнирной таблице.

    «Уфа» впервые выиграла дома и вышла на 6-е место. Стартовал последний тур первого круга РФПЛ

    Президент России высказался по поводу строительства стадиона «Зенита»

    Сегодня на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино президент РФ Владимир Путин отметил, что все города России готовы принять Кубок конфедераций-2017.

    «Уверяю, все стадионы будут готовы – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Как известно, есть проблемы со стадионом «Зенита». Долгострои в сфере спортивных объектов встречаются не только у нас. Хотя это очень такая... печальная история. Мы знаем результаты исследования стадиона со стороны инспекционной группы ФИФА, знаем ваши замечания по поводу выдвижного поля. Строители обещают поправить все недочеты к концу этого года», – заявил Путин.

    Жеребьевка Кубка конфедераций состоится в субботу. Начало – в 18:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, FoxSports
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2624

      АЛЕКС 58 6 декабря 2016, 20:27

      Что не ясно? Вова сказал,обещаю лично достроить!Мюллер с Мудко будут подсобниками!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 29 ноября 2016, 00:14

      рука руку моет...........................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 26 ноября 2016, 11:21

      День прошел, а сдачу уже наметили на конец января! Еще пару месяцев и сдача стадиона будет в конце 2018 г.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 26 ноября 2016, 08:51

      Спартак чемпион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 26 ноября 2016, 08:08

      В благословенные советские времена сто тысячный стадион в Лужниках был построен за полтора года. В Петербурге бюджетные деньги, выделенные на строительство стадиона разворовывают в течение 10 лет. И никто не был невинно репрессирован.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Strig 26 ноября 2016, 07:45

      Конечно, воровать в России не перестанут, кроме Путина уже некому... слов нет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      akku 26 ноября 2016, 00:46

      Нужно с Миллера начинать, а там гляди и клубочек размотается.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > akku 26 ноября 2016, 16:22

      Начало клубка сказало же: "Стадион будет готов к кубку конфидираций"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 25 ноября 2016, 21:43

      Хорошо бы, чтоб через этот "Крестовский" и Путин по примеру Ельцина сказал за пять минут до Нового года: "Я устал, я ухожу."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 25 ноября 2016, 21:22

      Сегодня на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино президент РФ Владимир Путин отметил, что все города России готовы принять Кубок конфедераций-2017

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Arsenal420 25 ноября 2016, 20:58

      Это интересно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11