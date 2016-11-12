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    Белотти, Катальди и другие новые звезды сборной Италии


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    Голосов: 3
    12.11.2016 19:35
    В итальянской сборной прямо сейчас очень много травмированных футболистов. Джампьеро Вентура вынужден давать шанс молодым игрокам, которые в будущем будут лицом этой команды. «Бомбардир» рассказывает о главных талантах, которые рискуют выйти на поле уже в ближайших матчах.

    Давиде Дзаппакоста

    Клуб: «Торино»

    Позиция: защитник

    Возраст: 24 года

    «Мне нужно думать об улучшении игры, которую я показываю», – говорил трудяга Дзаппакоста пару лет назад. Тогда он мирно играл в составе «Аталанты», надеясь однажды пробиться повыше. Наколотив за сезон три гола, Дзаппакоста показал себя универсальным игроком, способным подключаться к атакам. Но вместо «Интера», который им интересовался, Давиде отправился в «Торино». В туринском клубе 24-летний защитник выступает уже второй сезон. В прошлом году он не всегда имел твердое место в основе, а сейчас постоянно появляется с первых минут и сделал уже две голевых передачи. Нынешний наставник «Торино» Синиша Михайлович любит игроков с такими характеристиками. Отметили прогресс Дзаппакосты и в сборной Италии, куда его пригласили на ближайшие матчи. При Антонио Конте проявить себя толком не удалось. Вентура обещает дать еще один шанс.

    Данило Катальди

    Клуб: «Лацио»

    Позиция: полузащитник

    Возраст: 22 года

    Полтора года назад этого парня наградили красной карточкой за опрометчивый удар по ногам Карлосу Тевесу. С тех пор Катальди повзрослел и заиграл на уровне, который привел к вызову в сборную Италии. Начинал Данило в скромном «Кротоне», но уже третий сезон играет в основном составе «Лацио». Недавно полузащитник продлил контракт с римским клубом до 2020 года, что поубавило интерес к Катальди со стороны других итальянских команд. «Интер» и «Милан» еще недавно надеялись поспорить за талантливого итальянца. Если Катальди пробьется в основу сборной, то цена на него существенно возрастет.

    Роберто Гальярдини

    Клуб: «Аталанта»

    Позиция: полузащитник

    Возраст: 22 года

    Андреа Бардзальи выбыл из строя на месяц. Мышечные проблемы возникли у Клаудио Маркизио. Главному тренеру сборной Италии Джампьеро Вентуре ничего не оставалось, кроме как вызвать в национальную команду других игроков. Если Бардзальи заменил опытный Астори, то вместо Маркизио в команде оказались Гальярдини и Иццо. Гальярдини попадал в расширенный список кандидатов еще на поездку на ЧМ-2014, когда команду тренировал Чезаре Пранделли. Но с тех пор закрепиться в составе сборной не смог. Предыдущий сезон Гальярдини отыграл в «Винченце», а теперь наконец-то закрепился в основе «Аталанты».

    Андреа Белотти

    Клуб: «Торино»

    Позиция: нападающий

    Возраст: 22 года

    Белотти – самый феерический нападающий нынешнего состава сборной Италии. Пробиться в эту команду ему удалось только за счет собственного прогресса и статистики. Никаких связей и авансов. В десяти матчах нынешнего сезона на счету Андреа восемь голов и четыре голевых паса. Вдохновившись статистикой своего форварда, в «Торино» уже предложили Белотти новый контракт до 2021 года с отступными в 60 миллионов евро. Он имеет прозвище «петух», а своих родителей давно избавил от работы, помогая им деньгами со своего контракта. До звездного статуса не хватает только игры за топ-клуб и множества голов за сборную. Ощущение, что Белотти на достигнутом не остановится, есть у всех людей, которые в него верят.

    Маттео Политано

    Клуб: «Сассуоло»

    Позиция: нападающий

    Возраст: 23 года

    Политано по-настоящему заметили еще в «Пескаре». Эта команда традиционно много забивает. Там научили отмечаться голами и Маттео, который начинал карьеру в полузащите. Сейчас его можно смело называть умелым крайним нападающим, способным, например, сыграть в сборной Италии вместо Кандревы. И клуб у Политано теперь посолиднее. В «Сассуоло» подсуетились еще прошлым летом, взяв талантливого футболиста к себе. За сезон он окончательно привык к реалиям Серии А, а теперь радует болельщиков классным футболом. Два гола и два результативных паса на счету Маттео в итальянском чемпионате. Отметился он и в Лиге Европы, где оказался на шестом месте в десятке лучших игроков турнира на текущий момент по версии УЕФА.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Daily Mail
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 23 марта 2017, 19:38

      ВСЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ИГРОКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ДЛЯ СБОРНОЙ ОТЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС!!!!НАДО ВЫСТОВЛЯТЬ И ДАВАТЬ ИГРАТЬ!!!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 ноября 2016, 12:04

      До звёзд далеко, хотя Белотти уже готов ей стать. Остальные пусть работают и отрабатывают те шансы которые им дадут. В принципе Дзаппакоста может дорасти до основы, как и Политано, остальные будут на вторых ролях и вызываться в случае травм как сейчас.

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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 12 ноября 2016, 19:51

      у Торино молодые игроки очень хороши, прежде всего Базелли, Белотти, Бенасси. Вообще Серия А очень интересный чемпионат, советую посмотреть и сделать свой вывод, а не слушать некоторых, утверждающих, что он скучный и там мало забивают, это совсем не так!

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