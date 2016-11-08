Юбилей Гуса. 5 историй, которые делают Хиддинка крутым

Гуса Хиддинка обожают в ПСВ...

...потому что он выиграл Кубок чемпионов. Главное достижение в истории голландского клуба случилось именно при Хиддинке. 26 лет назад ПСВ под его руководством выиграл Кубок европейских чемпионов – сегодня такие успехи клубу из Эйндховена и не снились. А если и снились, то снова под руководством Хиддинка: в середине нулевых Гус вывел ПСВ в полуфинал Лиги чемпионов (но дальше, к сожалению, не продвинулся – оступились на «Милане»).

Гуса Хиддинка настолько обожают в Южной Корее...

...что назвали стадион в его честь. После триумфального для Южной Кореи чемпионата мира-2002 в этой азиатской стране начался настоящий бум по Хиддинку: ему подарили виллу, право бесплатного проезда на такси и (самое главное) – статус почетного гражданина. Гус стал первым иностранцем в истории Южной Кореи, который удостоился такой чести. Кроме того, стадион «Кванджу», на котором прошел знаменитый четвертьфинал между Кореей и Испанией, позже получил второе имя – «Стадион Гуса Хиддинка». Не всех нас так любят при жизни.

Гуса Хиддинка настолько обожают в Австралии...

...что называют просто – гений. По крайней мере, именно так о Хиддинке отозвался Марк Видука – капитан сборной Австралии на чемпионате мира-2006. Тогда австралийцы провели очень удачный для себя турнир: сумели выйти из группы и проиграли в 1/8 финала будущим победителям итальянцам (да и то благодаря липовому пенальти). К слову, после того памятного матча произошла история, которая точно делает Хиддинка крутым: по окончании игры он зашел в раздевалку к команде Липпи и поздравил с победой. (И это после того, как Австралию «похоронил» арбитр!) Но на то Гус и гений, чтобы стоически переносить подобные неудачи. «В конечном счете они победили. А махать кулаками после драки – этим я никогда не занимался», – рассказывал Хиддинк несколькими годами позже.

Гуса Хиддинка настолько обожают в России...

...что даже братья Березуцкие научились петь. Жена Хиддинка, Элизабет, рассказывала, как после того самого матча с Англией они с мужем уединились в московском ресторане. Футболисты сборной каким-то образом узнали об этом (а также о том, что Элизабет отмечала день рождения) – и заявились прямо туда, захватив для именинницы букет цветов. «Они пели «Happy Birthday to you!» на русском!» – вспоминала супруга Хиддинка, а ее муж добавлял: «Как после такого можно не скучать по России?» А уж про матч с Голландией и «Гуса Ивановича» нечего и говорить – у нас Хиддинка обожают не меньше, чем в Южной Корее или в Австралии.

Гуса Хиддинка настолько обожают в «Челси»...

...что звали поработать в Лондон целых два раза. Особенно успешным получился первый: тогда «Челси» едва не вынес «Барселону» в полуфинале ЛЧ и выиграл Кубок Англии. Капитан синих Джон Терри вспоминал: «Мы все просили его остаться, но попросив примерно в двадцатый раз, я понял, что ничего не выйдет». Это было в 2009-м году, а в начале этого Хиддинк таки вернулся на «Стэмфорд» – снова на очень короткий срок (и снова дела при нем пошли лучше, хоть и не настолько, как в первый раз). В числе первых лондонских обожателей Гуса стоит Роман Абрамович: владелец «Челси» знает, что, в случае форс-мажора, Хиддинк всегда готов прервать свой почетный отпуск и прийти не помощь. И (что самое главное) – не подвести.

Трибуны «Спартака», «Зенита» и других клубов от аргентинского художника