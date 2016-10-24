Как бы выглядели Instagram, YouTube и другие приложения, если бы у них были футбольные клубы

Что случится, когда приложения из вашего телефона выйдут в оффлайн. Лайк, хештег, репост и все остальное — в дизайне формы.

Французская студия дизайна Graphic UNTD представила, как выглядели бы игровые комплекты условных футбольных клубов, созданных крупнейшими мировыми социальными сетями. Мы адаптировали оригинальные названия. ФК «Ютуб Видеос» ФК «Инстаграм Фуд энд Кэтс» ФК «Гугл Футбал Мэпс» ФК «Твиттер Ретвитс» ФК «Убер Промокод» ФК «Эйр БНБ» ФК «Вотсапп Мессенджер» ФК «Тиндер Бойз» ФК «Фейсбук Лайк» Фарм-клуб «Фейсбук Мессенджер» ФК «Шазам Форрест» ФК «Снэпчат»