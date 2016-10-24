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    • Как бы выглядели Instagram, YouTube и другие приложения, если бы у них были футбольные клубы

    Как бы выглядели Instagram, YouTube и другие приложения, если бы у них были футбольные клубы


    4.8
    Голосов: 16
    24.10.2016 18:30
    Что случится, когда приложения из вашего телефона выйдут в оффлайн. Лайк, хештег, репост и все остальное — в дизайне формы.

    Французская студия дизайна Graphic UNTD представила, как выглядели бы игровые комплекты условных футбольных клубов, созданных крупнейшими мировыми социальными сетями. Мы адаптировали оригинальные названия.

    ФК «Ютуб Видеос»

    ФК «Инстаграм Фуд энд Кэтс»

    ФК «Гугл Футбал Мэпс»

    ФК «Твиттер Ретвитс»

    ФК «Убер Промокод»

    ФК «Эйр БНБ»

    ФК «Вотсапп Мессенджер»

    ФК «Тиндер Бойз»

    ФК «Фейсбук Лайк»

    Фарм-клуб «Фейсбук Мессенджер»

    ФК «Шазам Форрест»

    ФК «Снэпчат»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Graphic UNTD
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 16
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    Комментарии (17)
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    Pablo Aimar
    1477324213
    прикольно)
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    Benifacto
    1477327184
    ни че так
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    KWN37
    1477331178
    А что, лаконично и современно.
    Ответить
    Raxor
    1477340856
    мне больше всех нравится форма убер
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    Riot Zero
    1477343962
    Убер зачётная.
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    KB_Krasnogorsk
    1477361752
    Затратно:)
    Ответить
    denisov
    1477366096
    Прикольно)
    Ответить
    -Olezhek-
    1477371472
    Скрытая реклама Найка=))))
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    овертайм
    1477380175
    однотипные какието, убер еще куда ни шло) а так интересно было бы посмотреть например на ФК "Порнохаб"))))
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    тигр 102
    1477389503
    мне больше всего понравился форма убера
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