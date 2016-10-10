Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • 50 лет назад вратарь «Манчестер Юнайтед» получал 35 фунтов в неделю

50 лет назад вратарь «Манчестер Юнайтед» получал 35 фунтов в неделю

Пэт Данн – бывший голкипер «Манчестер Юнайтед», сыгравший 45 матчей в составе манкунианцев и еще пять за сборную Ирландии. Его приобрели из «Шэмрок Роверс» за 10 500 фунтов в 1964 году, Данн сразу же стал чемпионом Англии в своей новой команде.

Внук бывшего футболиста недавно запостил фотографию контракта его деда. Подлинность сомнений не вызывает – Пэт Данн действительно получал 35 фунтов в неделю. На нынешние деньги – это 640 фунтов, и примерно 50 тысяч рублей на наши деньги. То есть, Данну нужно было бы работать целых девять (!) лет, чтобы получить столько, сколько зарабатывает сейчас в неделю Поль Погба (300 тысяч фунтов).

Данн выступал за «МЮ» на протяжении трех сезонов, затем отбыл в «Плимут» и вернулся в «Шэмрок», где много лет спустя устроился тренером вратарей. В 2004 году ирландец потерял сознание на предматчевой разминке, а через два года обвинялся в сексуальных домогательствах со стороны психически нездоровой женщины. Пэт Данн умер в сентябре прошлого года в возрасте 72 лет. У него остались двое сыновей и шестеро внуков.

Англия Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
swot1205
1476108552
да, а сейчас без бабла никуда
Ответить
Dammit
1476115107
Ну, 50 лет всё-таки прошло, соответственно и Погба получает больше)) Меня больше удивляет, что вратарь МЮ ПОЛВЕКА назад получал приблизительно в десять раз больше, чем в России врачи получают сейчас.
Ответить
Главные новости
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+