50 лет назад вратарь «Манчестер Юнайтед» получал 35 фунтов в неделю

Пэт Данн – бывший голкипер «Манчестер Юнайтед», сыгравший 45 матчей в составе манкунианцев и еще пять за сборную Ирландии. Его приобрели из «Шэмрок Роверс» за 10 500 фунтов в 1964 году, Данн сразу же стал чемпионом Англии в своей новой команде.

Внук бывшего футболиста недавно запостил фотографию контракта его деда. Подлинность сомнений не вызывает – Пэт Данн действительно получал 35 фунтов в неделю. На нынешние деньги – это 640 фунтов, и примерно 50 тысяч рублей на наши деньги. То есть, Данну нужно было бы работать целых девять (!) лет, чтобы получить столько, сколько зарабатывает сейчас в неделю Поль Погба (300 тысяч фунтов).

Данн выступал за «МЮ» на протяжении трех сезонов, затем отбыл в «Плимут» и вернулся в «Шэмрок», где много лет спустя устроился тренером вратарей. В 2004 году ирландец потерял сознание на предматчевой разминке, а через два года обвинялся в сексуальных домогательствах со стороны психически нездоровой женщины. Пэт Данн умер в сентябре прошлого года в возрасте 72 лет. У него остались двое сыновей и шестеро внуков.