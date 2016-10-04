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    Цитата дня. Глушаков потроллил «Зенит» и получил ответ


    4.1
    Голосов: 7
    04.10.2016 19:25
    В минувшие выходные «Спартак» в гостях уступил «Зениту» (2:4). Денис Глушаков решил оригинально оправдаться за обидное поражение. «Бомбардир» показывает, как на это отреагировал петербургский клуб.

    Спартаковец Денис Глушаков подумал, что у его клуба еще будет шанс отыграться за обидное поражение от «Зенита» именно на «Петровском». Новый стадион здесь действительно строится долго, но «Зенит» дерзко ответил полузащитнику «Спартака». Сначала последовала шутка про «Спартак», который очень давно не выигрывал трофеи. А затем «Зенит» решил напомнить любителям футбола расписание ближайших матчей сборной России. Кстати, Глушакова в списке вызванных на игру с Коста-Рикой не оказалось.

    «Зенит» и «Ростов» троллят друг друга в твиттере

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 7
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    Комментарии (16)
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    BANNIKOV1970
    1475601814
    откуда писака знает что он нах..й подумал
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    pik54
    1475603022
    Бердыев молодца!
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    krg-kz
    1475603250
    Спартак ответит!
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    krg-kz
    1475603292
    Но Зенит в стороне не останется
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    Kondrat Jr
    1475607707
    И кого эта перестрелка украсила? Детский сад, чья пиписька длиннее...
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    BANNIKOV1970
    1475614101
    хорьки программу свисток отменили
    Ответить
    mik1954
    1475652146
    Шутить пытается скобарина...
    Ответить
    ААМ
    1475654080
    В это время Глушаков будет футбольным пенсионером, а стадион минимум 8 лет будет местом матчей Зенита
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    ААМ
    1475654143
    Лучше рассказал, как он плохо играл и почему пол матча матерился.
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    Adob
    1476177884
    Спартак Вперёд!!!!
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