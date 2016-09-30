«Мне рассказывали, как ты играешь». Слепой болельщик на ЧМ по мини-футболу поддерживает форварда сборной России

Нападающий сборной России Эдер Лима помог нашей команде выйти в финал чемпионата мира, а после игры против иранцев был выбран для прохождения допинг-контроля.

«Я сидел на скамейке запасных, ждал приглашения в комнату врачей, когда услышал, что кто-то кричит: «Эдер Лима, Эдер Лима!» – рассказал российский форвард. – Я обернулся и увидел мальчика на трибуне, который страдает слепотой. Я подошел к нему, и он спросил: «Ты правда Эдер Лима? Мне много рассказывали, как ты играешь». Я ответил, что да, я Эдер Лима, после чего попросил для него футболку. Я помог ему надеть ее и обнял. Тогда он спросил еще раз: «Ты правда Эдер Лима?» Я ответил: «Правда». На что он сказал: «Тогда обними меня крепче». Я не смог сдержать слез».

Финал чемпионата мира по мини-футболу Россия – Аргентина пройдет в субботу, 1 октября. Начало – в 22:30 по Москве.