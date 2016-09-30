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  • «Мне рассказывали, как ты играешь». Слепой болельщик на ЧМ по мини-футболу поддерживает форварда сборной России

«Мне рассказывали, как ты играешь». Слепой болельщик на ЧМ по мини-футболу поддерживает форварда сборной России

Нападающий сборной России Эдер Лима помог нашей команде выйти в финал чемпионата мира, а после игры против иранцев был выбран для прохождения допинг-контроля.

«Я сидел на скамейке запасных, ждал приглашения в комнату врачей, когда услышал, что кто-то кричит: «Эдер Лима, Эдер Лима!» – рассказал российский форвард. – Я обернулся и увидел мальчика на трибуне, который страдает слепотой. Я подошел к нему, и он спросил: «Ты правда Эдер Лима? Мне много рассказывали, как ты играешь». Я ответил, что да, я Эдер Лима, после чего попросил для него футболку. Я помог ему надеть ее и обнял. Тогда он спросил еще раз: «Ты правда Эдер Лима?» Я ответил: «Правда». На что он сказал: «Тогда обними меня крепче». Я не смог сдержать слез».

Финал чемпионата мира по мини-футболу Россия – Аргентина пройдет в субботу, 1 октября. Начало – в 22:30 по Москве.

Мини-футбол
Комментарии (11)
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GHostaX
1475226548
Вот настоящие герои!
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SAvoSH
1475229348
Браво! Человечище!!!
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Aldo.CSKA
1475229703
До слез!!!
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m40
1475233726
Побольше бы таких приятных мелочей. Ведь для игрока это ничего не стоит, а для болельщика огромное событие
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Karpathian
1475234265
Учился в школе для слепых и слабовидящих. Видел много трогательных моментов, например, к нам пришел писатель Владислав Крапивин, он был растроган, что эти дети без ума от него, да я и сам на его книгах рос. Еще у одного парня была мечта увидеть (они сами так постоянно говорят, я видел, я смотрел) актера Лыкова, но уж не знаю, воплотил он ее или нет.
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melnicn
1475241070
bravo!!!
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kolkarod88
1475252045
Русский не только по паспорту, но и сердцем! Молодец!
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leonard1984
1475254915
Молодец!!!
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maratagliulin
1475255520
ЧЕЛОВЕК
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ivanthebest
1475262590
Красавчик! Порадуйте и нас и того парнишку ещё больше, выиграв в финале!
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