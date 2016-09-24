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    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер», «Арсенал» унизил «Челси». Все голы (ВИДЕО)


    4
    Голосов: 4
    24.09.2016 19:10
    Сегодня в английской Премьер-Лиге состоялся ряд поединков. Главное внимание к себе приковали схватка уязвленного последними неудачами «Манчестер Юнайтед» с действующим чемпионом «Лестером», а также встреча «Арсенала» и «Челси». «Бомбардир» предлагает читателям видео всех голов центральных матчей английского тура.

    Арсенал – Челси – 3:0

    Сумасшедший гол в исполнении Санчеса и Озила! 3:0!

    И тут же еще один гол! Уолкотт удваивает преимущество «канониров»!

    Гол! Грубейшая ошибка Кэхилла, Санчес вышел один на один и издевательски перебросил мяч через Куртуа!

    Chelsea team today: Courtois; Ivanovic (c), Cahill, David Luiz, Azpilicueta; Kante; Willian, Fabregas, Matic, Hazard; Diego Costa.

    Манчестер Юнайтед – Лестер – 4:1

    Грей! Отыграл один мяч «Лестер» благодаря фантастическому удару Грея.

    Фантастика! Еще один угловой – и еще один гол! На этот раз Погба забил головой.

    И сразу же еще один гол! Еще один угловой необычно разыграли «красные дьяволы» – и Рэшфорд забивает.

    Мата! Удваивает счет «Манчестер».

    Смоллинг! После подачи Блинда с углового головой отправил мяч в ворота Цилера.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 26 сентября 2016, 10:19

      Сказка Лестера и Ростова окончена

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 25 сентября 2016, 11:52

      все лестер покатился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 24 сентября 2016, 22:12

      Arsenal the best!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 24 сентября 2016, 21:59

      Ливер мю арсенал так и надо 8) пора акстить мс

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 24 сентября 2016, 21:44

      С победой, братва!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Possible 24 сентября 2016, 20:14

      арсенал крут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 24 сентября 2016, 15:20

      еее. это круто!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 24 сентября 2016, 15:19

      Лисичкам-каюк)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -50

      Karrerim 24 сентября 2016, 14:58

      крутой онлайн. Браво редакторам

      1
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