Слава зайцев. Как «Милан» и «Интер» перестали быть крутыми

Помните, как Кристиан Вьери накручивал лучших защитников мира и забивал умопомрачительное для Италии количество забитых мячей? Помните, как отлажено и четко команда Жозе Моуринью давила более маститых оппонентов? Как забивал в финале Лиги чемпионов Диего Милито? Как элегантно тормозил атаки соперников Паоло Мальдини? Как Златан Ибрагимович исполнял каратэ на поле? Какие спектакли выдавали «россонери» и «нерадзурри» в миланском дерби в конце концов?

Милан поглотила смута. У тиффози остались лишь воспоминания. Хотя и на трибунах теперь не все в порядке. Хаос поразил и стройные ряды ультрас, которых на играх все меньше. Враждующие фанаты объединены общей проблемой – их любимые клубы де-факто превратились в середняков даже по меркам Серии А. Место Пирло занял Монтоливо, место Мальдини – Де Шильо, за Снейдера атаки «Интера» пытается разгонять Брозович, место непроходимого Лусио занимает Джейсон Мурильо. Само собой, ни о каких еврокубках с такими составами и речи быть не может. Поразительно, но «Милан» и «Интер», разрывающие карту города, прошли по одному и тому же пути в один и тот же отрезок времени, а теперь лишь пытаются дотянуться до былого величия.

Экономная экономика

Самая банальная и самая обыденная проблема, выбивающая даже самые большие клубы из большой финансовой игры под названием «футбольный бизнес». После триумфа в 2010 году, когда Жозе Моуринью привез в музей «Интера» заветный кубок Лиги чемпионов, параллельно прихватив чемпионство в Серии А и Кубок Италии, владелец клуба Массимо Моратти, вложивший к тому моменту уже более миллиарда евро в свое детище, остудил свой пыл. Опустим уход Жозе и то, что тренера даже приблизительно того же уровня в «Интере» с тех пор так и не появилось. Лидеры потихоньку разбежались, зарплатная ведомость уменьшилась. Клуб даже не пытался приобрести звезд европейского уровня, с каждым годом скатываясь все ниже в турнирной таблице. Хотя на жалование игрокам «Интер» тратит 120 миллионов евро, что лишь на 25 миллионов меньше, чем «Ювентус».

«Милан» затянул пояс на два года раньше. Причина – экономический кризис, настигший Италию в 2008 году. Само собой, нестабильная ситуация в стране серьезно ударила по карману вице-президента Сильвио Берлускони. В защиту главного бизнесмена Апеннин можно сказать, что он не оставил без внимания успех главного конкурента в 2010, изыскав средства на приобретение Златана Ибрагимовича и Робиньо. На это наложился невероятный прогресс Тиаго Силвы, ярчайший сезон в карьере Кевина-Принса Боатенга, звучные последние аккорды в «Милане» ван Боммеля и Несты. «Милан» в пух и прах разнес конкурентов и покорил итальянский Олимп. Правда, лишь в тот год. У Берлускони появились проблемы с законом, доходы его компаний падали, вместе с ней таял и бюджет «Милана». Чтобы изыскать лишнюю еврокопейку, Сильвио принял многомиллионное предложение «ПСЖ» по Ибрагимовичу и Тиаго Силве. Вместо них на «Сан Сиро» болельщики «россонери» теперь наблюдали Кристиана Сапату и завязывающего с футбольной карьерой Марио Балотелли. Ни о каких высоких результатах речи уже не шло.

Менеджмент по-русски

В 2013 году Моратти подписался под тем, что потерял интерес к футболу, продав контрольный пакет акций «Интера» индонезийскому бизнесмену Эрику Тохиру. Тот, как и подобает новому руководителю, с тщанием рисовал болельщикам радужные перспективы, однако на деле ничего не изменилось. Все те же нелепые трансферы и чехарда тренеров. Многие в Италии до сих пор вспоминают, как Тохир на первых порах чуть было не обменял ключевого полузащитника Фредди Гуарина на уже собравшего чемоданы в ОАЭ Вучинича, как провалил переговоры с Раджой Найнгголаном и так далее и тому подобное. Вместо обещанных Яя Туре и Мораты пришли Освальдо, М’Вила, Додо и Видич. Последний – единственный из новичков имел хоть какое-то имя на европейской арене, однако не смог адаптироваться к итальянским реалиям. Да и из Англии серб уезжал с ветеранскими погонами.

Или история с подписанием Стефана Йоветича. Взяв форварда в аренду у «Манчестер Сити» до 31 декабря 2016 года, в «Интере» озолотили его зарплатой в 3,5 миллиона евро. Столько же зарабатывал Кондогбиа, больше только у Икарди – 3,6 миллиона. Йоветича ценил Манчини, но у Де Бура этот статус не работал. Вот только в контракте игрока был пункт: «Интер» обязан выкупить Йоветича за 14,5 миллионов евро, если тот сыграет хотя бы минуту в сезоне-2016/17. Черногорец отказался куда-то уходить летом, и дождался шанса. Свои 15 минут и контракт до 2019 года он получил в матче с «Пескарой». 14,5 миллиона евро и еще 10,5 миллионов зарплатных денег – за игрока, забившего шесть голов в 27 матчах.

Если менеджменту «Интера» можно поставить плюс хотя бы за Икарди и Перишича, то в красно-черных районах Милана промахи в менеджменте перестали поддаваться подсчетам. Семь трофеев, которые Андреа Пирло выиграл в «Ювентусе», после вынужденного ухода из «Милана», – яркая иллюстрация. Попытка встроить в игровой механизм самый нестабильный элемент на планете – Балотелли. Переплаты за Паццини, Константа, Матри, Бакку и Гомеса. Если вам приходится реанимировать карьеру Фернандо Торреса, вы либо «Атлетико», либо у вас серьезные проблемы.

Исключение, подтверждающее кризис, – 17-летний Джанлуиджи Доннарумма. Юноша оказался в основе из-за слабой игры Диего Лопеса, который не пригодился «Реалу». Пока Доннарумма еще слишком молод, но его уже записали в «новые Буффоны». Через несколько лет парень захочет не только соответствовать, но и быть круче. Англичане уже готовы выслать в Милан чемоданы с деньгами, интересуется Доннаруммой и «Реал». Если руководство «Милана» надеется, что воспитанник останется в клубе по доброте сердечной, пусть вспомнят: агент Джиджи – Мино Райола.

Зайцы всегда бегали от волков. Принцип остался, поменялись роли. Теперь Серия А – игрок второго плана на трансферном рынке. «Милан» и «Интер» вынуждены играть по этим правилам: либо брать второсортных игроков и надеяться, что они выстрелят, либо серьезно переплачивать.

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Ломать – не строить

Чемпионский «Интер» Жозе Моуринью не был командой всех звезд. Карьера Лусио и Самуэля катилась к закату, Диего Милито не имел опыта выступлений на самом высоком уровне, игроки типа Пандева или Мунтари априори не претендовали на звание топ-исполнителей. Зато был тренер. Даже не так – Тренер. Жозе объединил вокруг себя всю команду, полностью раскрыл потенциал Камбьяссо и Майкона, вписал в игру Самуэля Этo’O, безболезненно заменив Ибрагимовича. Бесился, но заставил Балотелли показывать лучший футбол в карьере.

С момента ухода Моуринью все пошло по нисходящей. Рафаэль Бенитес старался разрушить наследие Жозе и выстроить свою команду. Первое получилось, второе – нет. С тех пор в «Интере» отсутствовала какая-либо системность. Молодого Страмаччони сменил прагматик Маццари, его – напыщенный Манчини, Роберто – достойно работавший в Голландии Франк де Бур. Голландец шагнул в «Интер» посреди предсезонки и толком не успел поработать. Сезон начался, «нерадзурри» провалили старт, и бизнесмены выпали в осадок. Слухи об отставке Де Бура все плотнее, и истерия не особенно удивляет. Прогрессивного голландца в «Интере» может сменить Фабио Капелло. Китайцы, похоже, действуют по принципу: бренды работают.

Со времен победоносного Карло Анчелотти в «Милане» также не появилось тренера топ-уровня. О’кей, приглашение Синишы Михайловича или Винченцо Монтеллы еще понять можно – у обоих есть хоть какой-то положительный опыт работы в «Фиорентине». Но Леонардо? Зеедорф? Индзаги? Ни один из них не имел опыта работы в качестве наставника команды. Ни один из них не проработал в клубе больше года. Выделим разве что Массимилиано Аллегри, продержавшегося у руля команды аж четыре года, в последний из которых заслужил гору критики в свой адрес. Как показал успешный опыт работы Аллегри в «Ювентусе» – дело было отнюдь не в нем.

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Отсутствие лидеров

Если тренер теряет нити управления командой, на помощь ему должен прийти капитан и лидер, способный навести порядок в раздевалке и в головах партнеров. Вспомните, как заряжал партнеров Гаттузо, как вытаскивал провальные матчи Ибра, как вели за собой «нерадзурри» Камбьяссо и Милито, как орал на партнеров Лусио. Сейчас личностей такого калибра в обоих клубах и в помине нет. Результаты «Интера» напрямую зависят от формы Икарди и Перишича, способных как выдать прекрасный матч, так и раствориться на поле, «Милан» старается опереться на Джакомо Бонавернуру, которому порой просто не хватает авторитета в команде.

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Отсутствие системности

Каждый из предыдущих четырех пунктов вытекает в один общий. И в «Интере», и в «Милане» просто не знают что делать. Метаясь между тактикой «катеначчо» и залихватским атакующим футболом, между приглашением игроков с именем и привлечением молодежи, два великих клуба окончательно потеряли ориентиры. Своими владельцами они давно признаны проектами, на которых невозможно заработать. У «Интера» и «Милана» остались только преданные болельщики, которые все так же стараются хотя бы наполовину заполнять «Сан Сиро», еще недавно считавшийся футбольной «Ла Скалой», где выступали лучшие исполнители современности. Теперь тут солируют музыканты второго сорта, а немногочисленные зрители лишь с упоением и грустью вспоминают, как здесь перед ними выступали гении и мастера своего дела.

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