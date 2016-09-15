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    «Вам кого?». Как Луческу вдохнул жизнь в «Зенит»


    3.9
    Голосов: 9
    15.09.2016 13:30
    Румынский тренер еще не стал своим в Санкт-Петербурге, но уже сделал многое для придания мудрости российскому футболу. «Бомбардир» рассказывает о новом облике «Зенита».
    СПОЙЛЕРЫ
    У «Зенита» действительно началась новая жизнь. Команда по-другому общается с прессой, а футболисты совсем не выглядят подавленными. Луческу нужно еще немного времени, чтобы его подопечные заиграли по-настоящему круто.

    Очередная открытая тренировка «Зенита» для журналистов. Камеры и микрофоны передвигаются от одной стороны поля к другой, словно стая. Никто не знает, откуда же появится он – Мирча Луческу. Румын подходит, спрашивает: «Кого?». Все разом: «Новосельцева». Не успел бывший защитник «Ростова» поздороваться с командой, как пошел давать интервью. Культура брифинга при Луческу здорово изменилась. Она приобрела человеческий вид. Да и сам тренер не прочь никогда пообщаться с прессой. В тот раз он сказал: «Давайте только недолго, много работы».

    И пообщались всего минут десять. За такое время, например, «Селтик» уже успел пропустить гол от «Барсы» в Лиге чемпионов, а «Ростов» на «Альянц Арене» понять, что европейской осенью явно легко не будет. Тем не менее, румын ответил на все вопросы журналистов и удалился на зеленый газон в Удельном парке. Здесь сейчас хорошо. И дело не в совсем отвратительной питерской осени, а в том, что появилась душевность. Даже футболисты идут на тренировку не с печальными глазами. Может, это всего лишь иллюзия. Может, мы в очередном раз пытаемся журналистским пером вновь придумать возрождение клуба, как он восстает из пепла после неудачного сезона. Но одно очевидно – за всем этим стоит очень качественная работа.

    В перерыв, когда сборные рубились между собой в отборочных матчах к чемпионату Европы, Луческу можно было лишь посочувствовать. Вы только представьте, человек приходит в команду, а из нее утаскивают Халка, да потом еще и Гарая. Благо хоть трансфер Витселя заблокировали! И то у последнего явно могут возникнуть проблемы с мотивацией. Здесь встает вопрос: «Как трансформировать состав?». Логику тренера можно проследить по последнему матчу в Туле. Кришито и Нету призваны забетонировать центр защиты, к ним также добавлен Новосельцев, которого, правда, несколько осторожно и лишь где-то в шепот планируют использовать на месте одного из иностранцев, указанных выше. По центру поля вопросов нет: связка Витсель – Гарсия – Жулиано наигрывается уже не первый матч, и вряд ли она до зимы будет видоизменяться. Да, собственно, и смысла нет никакого. Зато трио выдвинутых вперед футболистов при этом может ротироваться.

    Сейчас важно не то, как «Зенит» сыграет в Лиге Европы. Тут очевидно, что сине-бело-голубые выйдут из группы, даже если пару осечек петербуржцы и допустят. Здесь необходимо понимать, насколько участие на два фронта позволит пройти российскому клубу сезон более-менее ровно. Мы уже видели, как «Зенит» откровенно наплевательски относился к российскому чемпионату при Виллаш-Боаше. Нет, спасибо, не надо. Пока мы не можем пройти средненькую «Бенфику», действовать в ущерб внутреннему первенству, – это значит в очередной раз спускать миллионы евро по газовой трубе. Так что здесь надо работать на два фронта. А если учитывать Кубок страны – сразу на три.

    Сейчас в «Зените» нет доски приоритетов, потому что задача одна – быть первыми везде. Во главе угла стоит тренер-максималист, который хоть и не совсем до конца, но получил боеспособный коллектив, который может взять сразу три трофея за один сезон. Нет, не стоит в восторженных тонах восхвалять сине-бело-голубых после тульских 5:0. Это глупо, это преждевременно, это необоснованно, пусть и ярко. И не надо говорить о том, что команда закрепилась на третьем месте, в ожесточенной турнирной борьбе сместив на место ниже «Амкар». Этому коллективу пока не хватает одного – времени.

    «Синьора» соблазнила. Почему «Зенит» ошибся, не продав Витселя

    За короткий срок Луческу нужно добиться максимального выхлопа. Здесь президент не будет, как в «Шахтере», давать тебе пожизненный wild-card. Здесь еще нет особого уважения к своей персоне. Здесь свой «+1» в контракте нужно выгрызать, так как предельно активная тренерская чехарда не свойственна «Зениту», но опять-таки, черт возьми, лишь по российским меркам. И снова можно лишь посочувствовать румыну. Или порадоваться. Ведь к концу своей тренерской карьеры он пришел в команду, где пан или пропал, где все или ничего. Это сложно, бесспорно, но почему бы и не испробовать это ощущение спортивного и профессионального азарта?

    Вызов принят. Ставки сделаны, трансферное окно закрыто, журналисты написали все возможные материалы о том, что «Зенит» может стать чемпионом, будто бы в последние лет десять таких задач перед клубом не стояло. На следующей неделе будет снова открытая тренировка, затем снова и снова. И уж очень хочется, чтобы каждый раз к прессе подходил седой старичок, который с акцентом, но вежливо спрашивает: «Кого вам?». И пусть это будет не Халк, а Юсупов, не Гарай, а Новосельцев, но все-таки приятно, что и в нашем футболе есть что-то душевное. А что там с результатом – посмотрим. Ждать осталось недолго. Зима близко.

    Почему стадион в Питере – самое стыдное, что есть в русском футболе

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит», РФПЛ
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 9
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +345

      zadira56 16 сентября 2016, 11:29

      Зенит вчера удивил)

      1
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      Рейтинг: -3

      lihindic 16 сентября 2016, 01:17

      нормуль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 15 сентября 2016, 23:05

      Циган долбаный... может его хоть в Питере по русски научат говорить!

      -3
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      Рейтинг: +78

      southerner 15 сентября 2016, 21:35

      Тем временем Зенит глубоко сосет в Израиле. Почти так же глубоко, как автор статьи лижет.

      -3
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      Рейтинг: +97

      Максим80 > southerner 16 сентября 2016, 09:01

      а в результате ты отсосал походу ты вообще не болельщик а так

      4
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      Рейтинг: +78

      southerner > Максим80 16 сентября 2016, 09:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну обыграть какую-то доную команду с помощью судьи, безусловно это все меняет, успех пришел, АВЭ Луческу.

      -5
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      Рейтинг: +16

      AmKaR2011 15 сентября 2016, 19:49

      Никита, молодец! Классная статья;)
      p.s. привет КЧ Питер

      2
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    • ...
      Рейтинг: +143

      Essence 15 сентября 2016, 15:48

      Душевно написана статья)

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 15 сентября 2016, 15:27

      Про открытость тренера и команды при Луческу верно подмечено. Эта линия тренера понятна и приятна всем. То что серьёзные задачи, то на них он и шёл, Зенит для него новый вызов. То что надо играть на 3 фронта тоже верно - есть шанс хоть где-то победить, а так в Лиге Европы сильные конкуренты, ещё более сильные чем в том сезоне, в чемпионате внезапно надо вновь конкурировать со Спартаком, Амкаром и даже Тереком, а вот в кубке можно на максимум выложиться. Претендентов на чемпионство много, а победит тот кто стабильней.

      3
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      Рейтинг: +16

      Azan perm 15 сентября 2016, 14:40

      Луческу хороший тренер, видна с первых игр тренерская рука. Теперь видна командная игра.Удачи им в этом сезоне

      5
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      Рейтинг: +215

      iuda 15 сентября 2016, 14:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скоро ФК Тамбов вдохнёт вам жизни

      -4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 сентября 2016, 13:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пока не вижу ничего положительного в том как работает румын и тем более чего то заметного изменения в игре Зенита исполнители теже игра таже много брака много ошибок от Лодыгина и защитников плохо используются редко созданные голевые моменты нет быстрого перехода в атаку даже Спартак стал играть намного быстрей и надежней в обороне

      -10
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