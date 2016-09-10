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    «Ливерпуль» разгромил «Лестер», «Манчестер Сити» победил на «Олд Траффорд». Все голы (ВИДЕО)


    3.8
    Голосов: 4
    10.09.2016 18:00
    Сегодня состоялся ряд матчей в английской Премьер-лиге, в том числе центральная игра тура – дерби между «Юнайтед» и «Сити». «Бомбардир» предлагает читателям главные моменты игрового дня.

    Ливерпуль – Лестер – 4:1

    4:1 – Фирмино.

    3:1 – Лаллана.

    Ничего не предвещало – и нате: чудовищная ошибка Лукаса Лейвы позволила Варди отправить мяч в пустые ворота – 2:1.

    Мане! Еще одна быстрая атака хозяев – 2:0.

    Фирмино! Замечательно сыграл бразилец, качнул Хута и пробил точно в цель – 1:0.

    Кроме того, «Вест Хэм» проиграл дома «Уотфорду» – 2:4.

    Сток Сити – Тоттенхэм – 0:4

    Кейн – 0:4.

    Алли – 0:3.

    Сон 0:2.

    Сон 0:1.

    Арсенал – Саутгемптон – 2:1

    Касорла – 2:1.

    Косиельни – 1:1.

    И снова, как в матче с «Ливерпулем», «Арсенал» пропускает со штрафного! Тадич пробил в перекладину, но мяч от спины Чеха отскочил в ворота – 0:1.

    Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 1:2

    Ибрагимович – 1:2.

    Ихеначо – 0:2.

    Быстрый гол у нас! Скидка Ихеначо, Де Брюйне вышел один на один с Де Хеа и легко закатил мяч в ворота.

    А у нас уже есть составы на дерби!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 4
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +627

      Xiko 10 сентября 2016, 19:50

      Дожили, что Арсенал вырывает победы у средняка :/

      0
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    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 10 сентября 2016, 18:07

      Манчестер Сити, так держать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: 0

      Adilzhan 10 сентября 2016, 16:37

      Гвардиола номер 1!!!

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