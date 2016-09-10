«Ливерпуль» разгромил «Лестер», «Манчестер Сити» победил на «Олд Траффорд». Все голы (ВИДЕО)

Ливерпуль – Лестер – 4:1

4:1 – Фирмино.

3:1 – Лаллана.

Ничего не предвещало – и нате: чудовищная ошибка Лукаса Лейвы позволила Варди отправить мяч в пустые ворота – 2:1.

Мане! Еще одна быстрая атака хозяев – 2:0.

Фирмино! Замечательно сыграл бразилец, качнул Хута и пробил точно в цель – 1:0.

Кроме того, «Вест Хэм» проиграл дома «Уотфорду» – 2:4.

Сток Сити – Тоттенхэм – 0:4

Кейн – 0:4.

Алли – 0:3.

Сон – 0:2.

Сон – 0:1.

Арсенал – Саутгемптон – 2:1

Касорла – 2:1.

Косиельни – 1:1.

И снова, как в матче с «Ливерпулем», «Арсенал» пропускает со штрафного! Тадич пробил в перекладину, но мяч от спины Чеха отскочил в ворота – 0:1.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 1:2

Ибрагимович – 1:2.

Ихеначо – 0:2.

Быстрый гол у нас! Скидка Ихеначо, Де Брюйне вышел один на один с Де Хеа и легко закатил мяч в ворота.

А у нас уже есть составы на дерби!