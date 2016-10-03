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Так говорил Златан. 11 последних цитат Ибрагимовича, которые можно поставить в статус «Вконтакте»
Так говорил Златан. 11 последних цитат Ибрагимовича, которые можно поставить в статус «Вконтакте»
Бомбардир.ру
3 октября 2016, 10:55
18
Англия. Премьер-лига
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
Ибрагимович Златан
Комментарии (18)
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Ker0s
1472293384
С возрастом становится только лучше.
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2
Ssspa1r0
1472293603
Хорош! Человек знает себе цену!
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6
LOKOfanatik19
1472310217
Зашел в Вики почитать про Златана, чего там только нету, ни у одного играющего футболиста нету такого длинного описания... И тут преуспел!
Ответить
1
h3LL1k
1472371699
Ибра красава!)
Ответить
3
GM
1472394728
>>>Устами младенца глаголит истина, а устами Златана – Бог. Ну или Бог устами Златана. Масло масляное
Ответить
2
dolf666
1472564608
великолепный игрок. пусть что угодно говорит, его игре это как-то не мешает)
Ответить
2
luke-c1
1475490200
Прикольный тип)
Ответить
1
NeoNaTe
1475493091
с Кьеллини убило)
Ответить
1
Flydis
1475508214
Сколь красноречив, столь и превосходен как игрок. Тот самый редкий случай, когда высокомерие позволительно.
Ответить
3
Alex3920486
1476709120
Златка....)))))
Ответить
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