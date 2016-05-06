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Смолов против Халка. Кто выиграет гонку бомбардиров РФПЛ

Статистика за Халка и Промеса

Если доверять статистике, то наибольшие шансы на итоговое превосходство в списке бомбардиров у Промеса и Халка.  Вот уже семь лет подряд снайперскую гонку в России неизменно выигрывают иностранцы.  Последним  россиянином, которому удалось оставить легионеров не у дел, является Роман Адамов, получивший титул лучшего бомбардира РФПЛ  в далеком 2007 году. После него успеха добивались ивуариец Сейду Думбия (в сезонах 2011-2012 и 2013-2014), армянин Юра Мовсисян (2012-2013), а также бразильцы Вагнер Лав (2008), Веллитон (2009, 2010) и Халк (2014-2015). 

Есть и другая интересная традиция. До сезона 2013-2014 лучшим снайпером никогда не становился футболист, чья команда выигрывала чемпионат. Даже в золотой век московского Спартака первые места в списке голеадоров доставались кому угодно, только не красно-белым. Переход на систему осень-весна эту традицию, похоже, разрушил. Вначале Думбия, а затем и Халку удалось убить двух зайцев разом – стать чемпионом и потешить самолюбие званием лучшего бомбардира. Новая серия с одинаковой долей вероятности может как прерваться, так и продолжиться – имя победителя чемпионата за четыре тура до финиша продолжает лежать в конверте с печатью «до востребования».

Игровая форма за Смолова

Пять матчей – девять голов. В апреле Федор Смолов  показал лучшую скорострельность не только в РФПЛ, но и в Европе. С россиянином сравнялся лишь Луис Суарес, которому также не хватило одного мяча до круглой цифры. Роналду и Месси со своими тремя на брата нервно курят в сторонке. 

Конкуренты Смолова в борьбе за звание лучшего снайпера Премьер-лиги в апреле тоже на сухом пайке не сидели, однако в сравнении с игроком черно-зеленых их улов видится маленькой рыбешкой на фоне акулы. За пять последних матчей Промес сумел отличиться дважды, Дзюба праздновал взятие ворот три раза, Халк – четыре. Как результат – единоличное лидерство игрока «Краснодара» в гонке бомбардиров. 

Доказательством сумасшедшей формы Смолова служит и качество его голов. Краснодарец забивал на любой вкус. В касание после кружевной комбинации – принимайте. Четким ударом после сольного прохода – не вопрос. «Ножницами» через себя – да пожалуйста. Тому же Дзюбе, львиную долю голов которого составляют банальные замыкания передач партнеров, о таком разнообразии можно только мечтать. Если Смолову удастся сохранить набранные кондиции  до лета, то в его домашнем музее спортивной славы почти наверняка появится новый экспонат.

Календарь за Дзюбу

Не последнюю роль в определении лучшего форварда лиги будет играть календарь. В этом смысле самым удачным видится положение игроков «Зенита», которым кроме смирившегося со своей участью «Анжи» и близкой к этому «Мордовии» предстоит сразиться с московскими «Динамо» и «Локомотивом».  В матчах с первыми тремя Халк и Дзюба вполне могут рассчитывать на солидное пополнение своего бомбардирского багажа. У россиянина шансов на это чуть больше, учитывая неслыханную щедрость бразильца, который в этом сезоне с большой долей вероятности станет лучшим распасовщиком чемпионата.

У «Краснодара» соперники в концовке сложнее. Здесь крепкие «Рубин», «Амкар» и «Крылья советов»,  которые в матчах с «быками» фаворитами не будут, но и на роль мальчиков для битья вряд ли согласятся. Кроме того, «Краснодару» предстоит сыграть с нынешним лидером турнирной таблицы ЦСКА.

Похожий уровень оппозиции  у «Спартака».  Матч с «Динамо» независимо от его нынешнего состояния будет иметь статус столичного дерби, а значит, легкой прогулки Промесу и сотоварищам ожидать не приходится. В то, что красно-белые устроят голевую феерию в противостояниях с «Тереком»,  «Уралом» и «Уфой» верится так же, как в победу нашей сборной на Евро. Шансы, конечно, есть, но свои кровные на такой исход я бы ставить не решился.

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Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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Strig
1462534586
Цена гола у халка выше (цена/количество), но здесь чем меньше тем лучше...
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Zhzeka41
1462535004
Посмотрим !
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Диктор
1462535503
Болеем за Промеса.
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ZENIT GOAL
1462536101
Удачи Смолову,заслужил своей игрой в этом сезоне.
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artydoc
1462541789
Дзюба, Халк кто то из них.
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арейская
1462583945
Думаю всё-же Смолов, пора уже нашим примерить на себя роль лучшего бомбардира сезона, удачи ему!
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Илхом А
1463028683
Федя Даешь звание лучшего БОМБАРДИРА!!!
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