Фанаты «Астон Виллы» празднуют заработанный угловой

«Астон Вилла» уже давно обеспечила себе вылет в Чемпионшип. Но ее болельщики не отчаиваются, продолжая отмечать любое достижение своих любимцев. «Бомбардир» показывает самое необычное видео уик-энда.

«Астон Вилла» и «Уотфорд» выдали самый крутой матч выходных. Проигрывая в счете 1:2, «Уотфорд» сумел за три минуты отыграться и вырвать победу. Однако фанатам «Астон Виллы» было все равно на происходящее в игре. «Бирмингем», мы идем к тебе», – на протяжении всей встречи слышался призыв к команде, выступающей в Чемпионшипе. Но бирмингемское дерби мы увидим лишь в следующем сезоне, а пока можно бесконечно любоваться на празднование заработанного углового удара. Так фанаты «Виллы» решили поднять себе настроение.

Камбэк года. Как «Уотфорд» проявил футбольный героизм