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    Фанаты «Астон Виллы» празднуют заработанный угловой


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    Голосов: 0
    01.05.2016 20:04
    «Астон Вилла» уже давно обеспечила себе вылет в Чемпионшип. Но ее болельщики не отчаиваются, продолжая отмечать любое достижение своих любимцев. «Бомбардир» показывает самое необычное видео уик-энда.

    «Астон Вилла» и «Уотфорд» выдали самый крутой матч выходных. Проигрывая в счете 1:2, «Уотфорд» сумел за три минуты отыграться и вырвать победу. Однако фанатам «Астон Виллы» было все равно на происходящее в игре. «Бирмингем», мы идем к тебе», – на протяжении всей встречи слышался призыв к команде, выступающей в Чемпионшипе. Но бирмингемское дерби мы увидим лишь в следующем сезоне, а пока можно бесконечно любоваться на празднование заработанного углового удара. Так фанаты «Виллы» решили поднять себе настроение.

    Камбэк года. Как «Уотфорд» проявил футбольный героизм

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: The Mirror
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1389

      brhr 2 мая 2016, 05:59

      Хороший клуб , жаль конечно, что но туда сюда из лиги в лигу..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Nark0z 1 мая 2016, 22:31

      Богат не тот у кого много денег, а кому меньше всех нужно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 1 мая 2016, 21:00

      )

      2
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