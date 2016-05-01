Фанаты «Астон Виллы» празднуют заработанный угловой

«Астон Вилла» и «Уотфорд» выдали самый крутой матч выходных. Проигрывая в счете 1:2, «Уотфорд» сумел за три минуты отыграться и вырвать победу. Однако фанатам «Астон Виллы» было все равно на происходящее в игре. «Бирмингем», мы идем к тебе», – на протяжении всей встречи слышался призыв к команде, выступающей в Чемпионшипе. Но бирмингемское дерби мы увидим лишь в следующем сезоне, а пока можно бесконечно любоваться на празднование заработанного углового удара. Так фанаты «Виллы» решили поднять себе настроение.

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Камбэк года. Как «Уотфорд» проявил футбольный героизм