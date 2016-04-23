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    «После смерти моего мужа стюарды на «Олд Траффорд» вернули улыбки моим детям». Почему стюарды — это хорошо


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    Голосов: 0
    23.04.2016 16:30
    Трогательная история с оттенком глубокой скорби, произошедшая на «Олд Траффорд».

    Болельщица «Манчестер Юнайтед» по-имени Тэмми Купер написала благодарственный пост в адрес клуба, сотрудники которого, как она говорит, «сумели вернуть улыбки на лица ее дочерей» через несколько месяцев после того, как умер их отец.

    Умерший от рака в 28-летнем возрасте Том Купер с детства являлся болельщиком «МЮ». Узнав о своем страшном диагнозе, он включил встречу с игроками клуба в список последних пожеланий. Семья посетила тренировочную базу, пообщалась с Эшли Янгом, Бастианом Швайнштайгером и Майклом Карриком, а также получила клубные футболки с автографами всех игроков.

    Купера-старшего не стало 23 декабря прошлого года. Две маленькие дочки, восьмилетняя Тиенна и пятилетняя Зиани, остались без отца. Их мать, Тэмми Купер, взяла девочек на матч «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас» и осталась в полном восторге от работы стюардов:

    «Мы сидели на Западной трибуне, вход E32, блок E332, прямо в самом его конце. Один из ваших прекрасных стюардов предложил пересесть ближе к полю, чтобы девочки могли лучше видеть игру. Они были просто счастливы!

    Потом дочкам захотелось перекусить, но я сказала подождать до конца перерыва, так как там была целая толпа. Когда мы пошли туда, все уже было закрыто, что до слез расстроило младшую. Когда мы вернулись, к нам подошел еще один стюард, я рассказала о нашей проблеме, и он повел нас вниз, чтобы мы могли купить еды. Но у меня с собой были только карточки, а там принимали лишь наличные деньги. Этот добрый стюард оплатил нам все покупки!

    Я никогда не забуду то добро, которое нам сделал этот замечательный человек, и очень надеюсь, что оно к нему вернется! Все это очень меня растрогало. После смерти моего мужа и отца моих детей ваши прекрасные стюарды сумели вернуть улыбки на наши лица, и мы никогда этого не забудем. Спасибо!».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: manchestereveningnews.co.uk
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 27 апреля 2016, 21:27

      ЭТО АНГЛИЯ ДЕТКА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 24 апреля 2016, 19:08

      аж до слез(((

      0
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      Рейтинг: +15

      ildik999 24 апреля 2016, 13:32

      МЮ - Это большая Семья! Причем с гордостью и полным уважением к своим болельщикам. Это еще Сер Alex В своем интервью рассказывал. Вот чему нужно учится и стремиться! Браво - MU!!!

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 24 апреля 2016, 07:12

      Такие лапочки..:(

      0
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      Рейтинг: +435

      aurora5858 23 апреля 2016, 19:45

      Куда делись английские хулиганы? Они переехали в Россию?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 апреля 2016, 17:23

      Респект, МЮ!!!

      2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 23 апреля 2016, 16:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      девки вырастут - за сити болеть станут)))))))))))))))

      -11
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      Рейтинг: +272

      Inks > Karpathian 23 апреля 2016, 18:04

      это что, смешно по-твоему?

      4
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      Рейтинг: +128

      shmag > Karpathian 23 апреля 2016, 18:34

      нашел над чем смеяться.

      1
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > shmag 23 апреля 2016, 23:39

      не обращай внимания, в семье не без урода)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Inks 26 апреля 2016, 21:30

      да.

      0
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