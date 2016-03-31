Рикошет года. Как попасть на Евро, получив мячом по заднице

А дело было так. Отборочный турнир к Евро-2016 среди сборных для игроков в возрасте до 17 лет, и матч группового этапа между Швейцарией и Данией, который катится к ничьей 1:1. Что еще больше запутывает ситуацию в группе. И тут на северян словно с неба сваливаются три очка.

Фактически для того, чтоб принести датчанам победу Никласу Якобсену понадобилось просто пробегать мимо, а затем увернуться от мяча, который выносил защитник. Только и всего. В итоге получилось так, что швейцарец запулил его прямо по пятой точке Якобсена, и мяч по какой-то совершенно странной дуге перелетел через голкипера.

Таким образом, благодаря веселому рикошету Дания одержала вторую победу в группе и уже квалифицировалась на чемпионат Европы (U17), который пройдет в Азербайджане в период с 5 по 21 мая нынешнего года. Швейцарцы же себе задачу усложнили, и, скорее всего, только победа над Шотландией в послезавтрашнем матче сумеет вывести их из группы. Впрочем, Швейцарии может хватить и четырех очков, а вот сборной России недостаточно было и шести – наши даже с таким запасищем вылетели с турнира из-за худшей разницы мячей.