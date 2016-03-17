Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Спарта» разгромила «Лацио» в Лиге Европы. Азар договорился с «Реалом». Дайджест событий дня

«Спарта» разгромила «Лацио» в Лиге Европы. Азар договорился с «Реалом». Дайджест событий дня

Личный рекорд Месси в ЛЧ – девять голов «Арсеналу»

Забитый мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси «Арсеналу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов стал для аргентинца девятым во встречах с «канонирами» – это личный рекорд футболиста. Чаще в этом турнире Месси забивает именно «Арсеналу», всего же на счету форварда «Барсы» шесть голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Его команда обеспечила себе выход в четвертьфинал, дважды переиграв лондонский клуб – 2:0 и 3:1.

Президент «Порту» намерен продлить контракт с Касильясом

На днях СМИ растиражировали слова главы «Порту» Пинту да Кошты о том, что трансфер голкипера Икера Касильяса в португальский клуб стал провальным. Однако сегодня президент «Порту» опроверг это заявление, сообщив, что он, напротив, рассчитывает на продолжение сотрудничества с испанцем: «Те слова – ложь, я такого не говорил. Это все из-за разговоров о сборной. Касильяс достоин не только места в основе, но и капитанской повязки. А «Порту хочет продлить с ним контракт до 2018-го года».

Почему переход Касильяса в «Порту» – главный провал сезона

Судья Низовцев отстранен от работы до конца сезона

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов сообщил, что главный судья матча 26-го тура ФНЛ «Сибирь» – «Торпедо» Игорь Низовцев больше не получит никаких назначений в нынешнем сезоне. Напомним, что во время игры арбитр поставил три пенальти в ворота хозяев и показал три красные карточки. «По итогам работы Низовцева на этом матче он не будет получать назначений ни в одной из лиг до конца сезона. Окончательное решение по нему будет принимать, как это и положено, судейский комитет РФС», – отметил Иванов.

Жесть дня: массовая драка в матче «Сибири» и «Торпедо». Карпин в деле!

Азар согласовал условия перехода в мадридский «Реал»

Полузащитник «Челси» Эден Азар близок к переходу в мадридский «Реал» будущим летом. Испанцы уже обговорили необходимые условия контракта с игроком, однако теперь должны договориться о сумме трансфера с английским клубом. «Челси» рассчитывает заработать 100 миллионов евро, однако представители «Реала» надеются выбить более выгодные условия. Сам Азар заявлял о своем желании поработать с нынешним наставником «Реала» Зинедином Зиданом, который, между тем, вряд ли будет препятствовать продаже Иско и Хамеса Родригеса.

Дринкуотер и Варди вызваны в сборную Англии

Соперник сборной России на групповом этапе Евро-2016 объявил заявку на товарищеские матчи – сборной Англии предстоит сыграть с Германией (26 марта) и Голландией (29 марта). Состав англичан пополнили игроки лидера АПЛ «Лестера» – это полузащитник Дэнни Дринкуотер и форвард Джейми Варди. Данный факт уже вызвал беспокойство у главного тренера «лис» Клаудио Раньери. Кстати, для Дринкуотера это первый вызов в национальную команду, а Варди уже провел за сборную Англии четыре матча.

Слуцкий встретился с возможным новичком ЦСКА – Даббуром

Нападающий «Грассхоппера» Мунес Даббур прилетел в Москву для встречи с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким. Стороны обсудили условия перехода форварда в российский клуб. Напомним, ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявлял, что армейцы обладают приоритетным правом выкупа футболиста. В нынешнем сезоне 23-летний израильтянин провел 35 матчей за клуб и забил 18 голов.

Слуцкий оформил контракт со сборной России

Помимо встречи с будущим подопечным, главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подписал контракт с РФС, который будет действовать до завершения чемпионата Европы во Франции. В соглашении указаны суммы премиальных по итогам выступления национальной команды в товарищеских и официальных матчах. Напомним, что Слуцкий возглавил сборную России во время отборочного турнира Евро-2016, в ходе которого выиграл все четыре оставшихся квалификационных матча и сумел вывести команду в финальный этап.

Англия, Франция и Португалия представили форму на Евро-2016

Сразу три топ-сборных показали, в какой форме они будут выступать на предстоящем чемпионате Европы. Сборная Англии представила два новых комплекта формы в традиционных красных и белых цветах, французы выбрали экипировку синей и белой расцветки, а португальцы предпочли выступать в красной форме с бордовыми и зелеными вставками.

«Спарта», «Атлетик» и «Вильярреал» стали первыми четвертьфиналистами Лиги Европы

По итогам первых трех вечерних матчей в 1/8 финала Лиги Европы путевку в следующий раунд оформили два испанских клуба, однако больше всего изумила крупная победа «Спарты» в Риме над «Лацио»: после домашней ничьей 1:1 чехи еще в первом тайме римской встречи забили в ворота соперника три безответных мяча.

«Вильярреал» удержал достигнутое в первой игре преимущество в два гола над «Байером», сыграв в Леверкузене вничью 0:0, а «Атлетик», победив дома «Валенсию» со счетом 1:0, проиграл 1:2 на выезде, однако вышел в четвертьфинал по правилу забитого на выезде гола.

Лацио (Италия) – Спарта (Чехия) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Докал, 10; 0:2 – Крейчи, 12; 0:3 – Юлис, 44.

Валенсия (Испания) – Атлетик (Испания) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мина, 13; 2:0 – Сантос, 37; 2:1 – Адурис, 75.

Байер (Германия) – Вильярреал (Испания) – 0:0 (0:0)

Календарь Лиги Европы

Ужасы в Риме: обидчик «Краснодара» жестоко громит «Лацио» в Лиге Европы

Лига Европы Чемпионат Европы Лига Европы Барселона Арсенал Порту Cибирь Армавир Реал Челси Лестер Англия ЦСКА Франция Португалия Спарта Атлетик Вильярреал Касильяс Икер Месси Лионель Азар Эден Дринкуотер Дэнни Даббур Мунас Варди Джейми Слуцкий Леонид Низовцев Игорь
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
brhr
1458282809
То неловкое чувство , когда бюджет команда Спарта равен годовым зарплатам двух игроков Лацио. Молодцы.
Ответить
Главные новости
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+