«Спарта» разгромила «Лацио» в Лиге Европы. Азар договорился с «Реалом». Дайджест событий дня

Личный рекорд Месси в ЛЧ – девять голов «Арсеналу»

Забитый мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси «Арсеналу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов стал для аргентинца девятым во встречах с «канонирами» – это личный рекорд футболиста. Чаще в этом турнире Месси забивает именно «Арсеналу», всего же на счету форварда «Барсы» шесть голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Его команда обеспечила себе выход в четвертьфинал, дважды переиграв лондонский клуб – 2:0 и 3:1.

Президент «Порту» намерен продлить контракт с Касильясом

На днях СМИ растиражировали слова главы «Порту» Пинту да Кошты о том, что трансфер голкипера Икера Касильяса в португальский клуб стал провальным. Однако сегодня президент «Порту» опроверг это заявление, сообщив, что он, напротив, рассчитывает на продолжение сотрудничества с испанцем: «Те слова – ложь, я такого не говорил. Это все из-за разговоров о сборной. Касильяс достоин не только места в основе, но и капитанской повязки. А «Порту хочет продлить с ним контракт до 2018-го года».

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Судья Низовцев отстранен от работы до конца сезона

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов сообщил, что главный судья матча 26-го тура ФНЛ «Сибирь» – «Торпедо» Игорь Низовцев больше не получит никаких назначений в нынешнем сезоне. Напомним, что во время игры арбитр поставил три пенальти в ворота хозяев и показал три красные карточки. «По итогам работы Низовцева на этом матче он не будет получать назначений ни в одной из лиг до конца сезона. Окончательное решение по нему будет принимать, как это и положено, судейский комитет РФС», – отметил Иванов.

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Азар согласовал условия перехода в мадридский «Реал»

Полузащитник «Челси» Эден Азар близок к переходу в мадридский «Реал» будущим летом. Испанцы уже обговорили необходимые условия контракта с игроком, однако теперь должны договориться о сумме трансфера с английским клубом. «Челси» рассчитывает заработать 100 миллионов евро, однако представители «Реала» надеются выбить более выгодные условия. Сам Азар заявлял о своем желании поработать с нынешним наставником «Реала» Зинедином Зиданом, который, между тем, вряд ли будет препятствовать продаже Иско и Хамеса Родригеса.

Дринкуотер и Варди вызваны в сборную Англии

Соперник сборной России на групповом этапе Евро-2016 объявил заявку на товарищеские матчи – сборной Англии предстоит сыграть с Германией (26 марта) и Голландией (29 марта). Состав англичан пополнили игроки лидера АПЛ «Лестера» – это полузащитник Дэнни Дринкуотер и форвард Джейми Варди. Данный факт уже вызвал беспокойство у главного тренера «лис» Клаудио Раньери. Кстати, для Дринкуотера это первый вызов в национальную команду, а Варди уже провел за сборную Англии четыре матча.

Слуцкий встретился с возможным новичком ЦСКА – Даббуром

Нападающий «Грассхоппера» Мунес Даббур прилетел в Москву для встречи с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким. Стороны обсудили условия перехода форварда в российский клуб. Напомним, ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявлял, что армейцы обладают приоритетным правом выкупа футболиста. В нынешнем сезоне 23-летний израильтянин провел 35 матчей за клуб и забил 18 голов.

Слуцкий оформил контракт со сборной России

Помимо встречи с будущим подопечным, главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подписал контракт с РФС, который будет действовать до завершения чемпионата Европы во Франции. В соглашении указаны суммы премиальных по итогам выступления национальной команды в товарищеских и официальных матчах. Напомним, что Слуцкий возглавил сборную России во время отборочного турнира Евро-2016, в ходе которого выиграл все четыре оставшихся квалификационных матча и сумел вывести команду в финальный этап.

Англия, Франция и Португалия представили форму на Евро-2016

Сразу три топ-сборных показали, в какой форме они будут выступать на предстоящем чемпионате Европы. Сборная Англии представила два новых комплекта формы в традиционных красных и белых цветах, французы выбрали экипировку синей и белой расцветки, а португальцы предпочли выступать в красной форме с бордовыми и зелеными вставками.

«Спарта», «Атлетик» и «Вильярреал» стали первыми четвертьфиналистами Лиги Европы

По итогам первых трех вечерних матчей в 1/8 финала Лиги Европы путевку в следующий раунд оформили два испанских клуба, однако больше всего изумила крупная победа «Спарты» в Риме над «Лацио»: после домашней ничьей 1:1 чехи еще в первом тайме римской встречи забили в ворота соперника три безответных мяча.

«Вильярреал» удержал достигнутое в первой игре преимущество в два гола над «Байером», сыграв в Леверкузене вничью 0:0, а «Атлетик», победив дома «Валенсию» со счетом 1:0, проиграл 1:2 на выезде, однако вышел в четвертьфинал по правилу забитого на выезде гола.

Лацио (Италия) – Спарта (Чехия) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Докал, 10; 0:2 – Крейчи, 12; 0:3 – Юлис, 44.

Валенсия (Испания) – Атлетик (Испания) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мина, 13; 2:0 – Сантос, 37; 2:1 – Адурис, 75.

Байер (Германия) – Вильярреал (Испания) – 0:0 (0:0)

Календарь Лиги Европы

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