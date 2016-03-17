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    «Реал» выставит на трансфер Иско и Хамеса

    Мадридский «Реал» готов расстаться с полузащитниками Иско и Хамесом Родригесом.

    Руководство клуба недовольно игрой обоих футболистов и выставит их на трансфер по окончании сезона. Впрочем, мадридский клуб намерен получить за них солидную компенсацию.

    23-летний Иско выступает за «Реал» с 2013 года, провел за клуб 138 матчей и забил 21 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.

    Что касается 24-летнего Хамеса, то на его счету 23 гола в 68 матчах за «королевский клуб» и его контракт истекает летом 2020 года. Ориентировочная стоимость колумбийца составляет 80 миллионов евро.

    Источник: AS

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    17.03.2016 13:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +31

      Syavko0261 17 марта 2016, 17:43

      Хамес в Сити или в Мю )

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 17 марта 2016, 16:22

      Закон бумеранга...некрасиво Хамес из Монако в Реал убежал, теперь его этот же Реал выкидывает))

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 марта 2016, 15:31

      если правда то грустно. игроки высокого уровня и еще вопрос ? Азар такого же уровня?

      2
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      Рейтинг: +19

      Flamencoo 17 марта 2016, 14:30

      Ни Иско ни Хамес столько не стоят

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 марта 2016, 14:21

      За них солидную компенсацию хотят,а за азара скидку XD

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