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    Коман, да, молодости. «Бавария» продирается в 1/4 финала Лиги чемпионов


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    Голосов: 0
    16.03.2016 23:00
    В главном матче дня в Лиге чемпионов встречались чемпионы Германии и Италии. Встреча завершилась победой «Баварии» со счетом 4:2. «Бомбардир» показывает голы прошедшего противостояния.

    Грубая ошибка Нойера приводит к голу «Ювентуса». Погба отличился.

    Мората прошел через половину поля, собрав вокруг себя нескольких соперников. Передачу испанца принял Куадрадо, отправивший мяч в ближний угол ворот Нойера.

    Дуглас Коста исполнил классную навесную передачу, которую ударом головой практически из вратарской замкнул Левандовски.

    Ошибка Эвра приводит ко второй волне атаки «Баварии». Коман навесил в штрафную, где Мюллер головой вколотил мяч в угол ворот Буффона.

    Тиаго, сыграв в стенку с партнером, покатил мяч в дальний угол. Серии пенальти не будет.

    Коман убегает в контратаку и ловко разбирается с обороной «Ювентуса».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 17 марта 2016, 20:54

      Эпический матч-битва. Бавария, победа, урррраааааа!!!

      -1
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      Рейтинг: +148

      P10NER 16 марта 2016, 23:23

      Пепу только барсу тренировать хави и иньестой, его подходом к футболу. Юве красава. Совершенно разные игроки а он им блядь талдычит все эту ватакату по полю...

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