Мэнди Капристо – главная победа в жизни Месута Озила

Сегодня «Арсеналу» предстоит сыграть ответный матч Лиги чемпионов против «Барселоны». «Бомбардир» показывает фотографии удивительной девушки, которая вдохновляет на подвиги главного ассистента команды.

Мэнди Капристо – личность известная. В Германии Мэнди прославилась в качестве танцовщицы, певицы и даже модели.

text Фев 13 2015 в 6:58 PST

text Ноя 29 2014 в 5:09 PST

text Сен 30 2015 в 1:07 PDT

text Сен 30 2015 в 12:53 PDT

text Июл 29 2015 в 9:20 PDT

text Июн 21 2015 в 12:05 PDT

text Июн 28 2015 в 2:19 PDT

text Май 12 2015 в 7:06 PDT

Озил и Капристо начали встречаться в 2013 году.

Пара расставалась несколько раз. Один раз Мэнди, приревновав Месута, бросила его прямо по телефону. Однако с ноября прошлого года влюбленные снова вместе.

text Ноя 12 2015 в 10:57 PST

text Янв 6 2016 в 1:57 PST

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