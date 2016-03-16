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    Мэнди Капристо – главная победа в жизни Месута Озила


    0
    Голосов: 0
    16.03.2016 19:35
    Сегодня «Арсеналу» предстоит сыграть ответный матч Лиги чемпионов против «Барселоны». «Бомбардир» показывает фотографии удивительной девушки, которая вдохновляет на подвиги главного ассистента команды.

    Мэнди Капристо – личность известная. В Германии Мэнди прославилась в качестве танцовщицы, певицы и даже модели.

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    Озил и Капристо начали встречаться в 2013 году.

    Пара расставалась несколько раз. Один раз Мэнди, приревновав Месута, бросила его прямо по телефону. Однако с ноября прошлого года влюбленные снова вместе.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Mail, T-online, Sportskeeda
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +34

      unikol 16 марта 2016, 20:42

      сколько их уже было? а сколько ещё будет?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 марта 2016, 19:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Страшненькая)))

      -5
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      Рейтинг: +2229

      river31 > андрей андреев 16 марта 2016, 20:56

      Да и Озил не Ален Делон.))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > river31 16 марта 2016, 21:14

      Озил-красавчик (в футболе)

      3
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 16 марта 2016, 19:41

      Главная победа Озила - это, конечно, Чемпионат мира.

      10
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