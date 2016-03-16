Мэнди Капристо – главная победа в жизни Месута Озила

Сегодня «Арсеналу» предстоит сыграть ответный матч Лиги чемпионов против «Барселоны». «Бомбардир» показывает фотографии удивительной девушки, которая вдохновляет на подвиги главного ассистента команды.
Мэнди Капристо – личность известная. В Германии Мэнди прославилась в качестве танцовщицы, певицы и даже модели.
Озил и Капристо начали встречаться в 2013 году.
Пара расставалась несколько раз. Один раз Мэнди, приревновав Месута, бросила его прямо по телефону. Однако с ноября прошлого года влюбленные снова вместе.
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Источник: Бомбардир.ру
Фото: Daily Mail, T-online, Sportskeeda