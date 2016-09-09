Тамара Горро – девушка, из-за которой Эсекьель Гарай покинул «Зенит»

Тамара любит посещать спортзал.

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Спортивная фигура здесь не только у Гарая.

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Пара много времени проводит вместе.

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У них уже есть ребенок.

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Но Тамара по-прежнему хороша.

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А теперь они будут счастливы в Валенсии.

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