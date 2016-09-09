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  • Тамара Горро – девушка, из-за которой Эсекьель Гарай покинул «Зенит»

Тамара Горро – девушка, из-за которой Эсекьель Гарай покинул «Зенит»

Тамара любит посещать спортзал.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Спортивная фигура здесь не только у Гарая.

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Пара много времени проводит вместе.

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У них уже есть ребенок.

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Но Тамара по-прежнему хороша.

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А теперь они будут счастливы в Валенсии.

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Женщина-скандал. Самая одиозная футболистка завершает профессиональную карьеру

Девушка, которую не привез с собой новичок «Спартака». Бывшая подруга Маурисио

Россия Зенит Аргентина Валенсия Гарай Эсекьель
Комментарии (27)
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vlad1969
1456431522
На вкус и цвет....)) У меня жена лучше!!))
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Apocalypse
1456863728
И что тут сексуального? о_О
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h3LL1k
1473431639
Хорошая пара удачи Гараю! p.s. каблук)
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Андрей Владимирович
1473432587
обычная шкура...кости и силикон...ничего личного...
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_Kesh_Suntar_
1473433817
Старушка! Фууу
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1473436681
БОЛЬШИНСТВО МУЖИКОВ В ЛАТ АМЕРИКЕ ПОДКАБЛУЧНИКИ...В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ИХ НАЗЫВАЮТ МАНДАРИНАМИ...НЕ ПУТАТЬ С КИТАЙЦАМИ...БОЛЬШИНСТВО БАБ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ШЛЮШКИ
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Lukasch2000
1473437519
Диагноз - ПОДКАБЛУЧНИК!!! Была бы еще нормальная соска, а эта.....
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1473445906
MIRAK НОРМАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА РАЗВОДОМ УГРОЖАТЬ НЕ БУДЕТ
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Томь вперёд
1473494213
Очередной силикон, ничего особенного...
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Sola
1502418074
В комментах прям перекличка петухов. Мужчина, уважающий и любящий свою женщину, особенно жену, зовется не подкаблучником, а достойным мужем. В семье оба могут и даже должны идти на компромиссы. И если жене Гарая плохо в России, они вместе должны были решить, как им вдвоем лучше всего сделать, куда переехать. Хорошо и комфортно должно быть не одному Гараю и прыщавым задротам, оскорбляющим женщин. И вы, петушня, живите с мужиками только или в одиночестве.
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