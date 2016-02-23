Йована Гайич – самая сексуальная девушка «армии»

Мода и тусовки – вполне обычный образ жизни для подруги известного футболиста, чему полностью соответствует любимая девушка Зорана Тошича. Знакомьтесь с Йованой Гайич и множеством ее роскошных, а порой и весьма откровенных нарядов.

Гайич и Тошич познакомились на одном из известных курортов, после чего сербская любительница тусовок и светского образа жизни перебралась за футболистом в российскую столицу. Москве Йована тоже неоднократно признавалась в любви. Уж тут-то есть, где разгуляться такой девушке.

text text Июл 12 2014 в 3:19 PDT

text Апр 28 2015 в 2:44 PDT

text Авг 27 2014 в 9:46 PDT

Про Йовану толком ничего не известно – светская львица из Белграда, вот единственное подходящее определение. Ему подружка Тошича полностью соответствует, судя по фотографиям в инстаграме. За книжкой или просмотром научного фильма Гайич вряд ли застанешь, зато для модников, да и просто любителей поглазеть на интересную внешне женщину соцсеть сербки – просто целый клад.

text Июн 18 2015 в 8:59 PDT

text Апр 7 2014 в 12:17 PDT

text Ноя 27 2014 в 11:22 PST

Неудивительно, что сам футболист после переезда своей девушки в Москву выдал великолепный весенний отрезок год назад. ЦСКА с помощью Тошича выдал умопомрачительную победную серию и завоевал вожделенное чемпионство, а Зоран еще и забил "золотой" гол в последнем туре. Гайич же с удовольствием перемеряла чуть ли не все комплекты формы, которые были у клуба в последнее время.

text Ноя 5 2013 в 3:25 PST

text text Авг 31 2014 в 3:36 PDT

text text Авг 14 2015 в 10:08 PDT

Что ж, у личного вдохновителя Зорана Тошича тоже все в порядке и с настроением и с занятиями. Их у Йованы Гайич в Москве – полным-полно, а уж инстаграм девушки просто пылает страстью к разнообразным нарядам и самолюбованию. Ох и тяжело будет парню выбрать для своей девушки подарок на восьмое марта, если ей захочется надеть на себя "что-нибудь новенькое". В этом мы можем убедиться за несколько минут просмотра фотографий. Но мы-то посмотрели и забыли, а Тошичу еще размышлять пару недель.

text Окт 15 2015 в 8:56 PDT

text Дек 3 2014 в 9:34 PST

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text text Дек 6 2015 в 6:12 PST

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text Янв 11 2016 в 5:34 PST

text Фото опубликовано @jovanagajic Июл 15 2015 в 6:24 PDT

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