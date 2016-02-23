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    Йована Гайич – самая сексуальная девушка «армии»


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    Голосов: 0
    23.02.2016 18:55
    Мода и тусовки – вполне обычный образ жизни для подруги известного футболиста, чему полностью соответствует любимая девушка Зорана Тошича. Знакомьтесь с Йованой Гайич и множеством ее роскошных, а порой и весьма откровенных нарядов.

    Гайич и Тошич познакомились на одном из известных курортов, после чего сербская любительница тусовок и светского образа жизни перебралась за футболистом в российскую столицу. Москве Йована тоже неоднократно признавалась в любви. Уж тут-то есть, где разгуляться такой девушке.

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    Про Йовану толком ничего не известно – светская львица из Белграда, вот единственное подходящее определение. Ему подружка Тошича полностью соответствует, судя по фотографиям в инстаграме. За книжкой или просмотром научного фильма Гайич вряд ли застанешь, зато для модников, да и просто любителей поглазеть на интересную внешне женщину соцсеть сербки – просто целый клад.

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    Неудивительно, что сам футболист после переезда своей девушки в Москву выдал великолепный весенний отрезок год назад. ЦСКА с помощью Тошича выдал умопомрачительную победную серию и завоевал вожделенное чемпионство, а Зоран еще и забил "золотой" гол в последнем туре. Гайич же с удовольствием перемеряла чуть ли не все комплекты формы, которые были у клуба в последнее время.

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    Что ж, у личного вдохновителя Зорана Тошича тоже все в порядке и с настроением и с занятиями. Их у Йованы Гайич в Москве – полным-полно, а уж инстаграм девушки просто пылает страстью к разнообразным нарядам и самолюбованию. Ох и тяжело будет парню выбрать для своей девушки подарок на восьмое марта, если ей захочется надеть на себя "что-нибудь новенькое". В этом мы можем убедиться за несколько минут просмотра фотографий. Но мы-то посмотрели и забыли, а Тошичу еще размышлять пару недель.

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    Фото опубликовано @jovanagajic

    Катрин Хуммельс – красавица-жена капитана дортмундской "Боруссии"

    Эдита Зажак - самая сексуальная болельщица "Легии"

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Йованы Гайич
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 27 июня 2016, 00:36

      Да что за утиная мода у нас в стране?????? В остальном мире такого почти ни где нет!

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 16 июня 2016, 16:39

      вау.. да это вурдалак силиконовый.. где глаза у Тошича??? цыганская ворона..

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 6 мая 2016, 08:57

      Простипома пережаренная

      0
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 23:36

      А еще говорят Слуцкий заставляет Тошича по полю носиться...
      Да тут, батенька, другой мотиватор :)

      1
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      Рейтинг: +11

      ArtL 5 марта 2016, 19:22

      Ну да , клгда дома вместо женщины - жаба , можно и пообзывать красавиу ! Пришлите фото своих дам - хоть поржом вместе !

      1
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      Рейтинг: +103

      badzan 24 февраля 2016, 19:30

      блядюга,сразу же видно!

      4
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      Рейтинг: +78

      Federalll > max74 23 марта 2016, 23:39

      На счет её качеств не знаю, но даже подумать страшно, что будет с Зораном, если он её капризы перестанет исполнять

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 24 февраля 2016, 13:03

      Бывало и по-лучше...

      0
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      Рейтинг: +130

      Альтер 24 февраля 2016, 11:01

      Красиво жить не запретишь. А вообще, хвалиться надо естественной красотой, а не успешными хирургическими вмешательствами, ну короч вы поняли.

      4
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 24 февраля 2016, 10:24

      Ну заголовок же самая сексуальная девушка "армии". Может так оно и есть.

      0
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      Рейтинг: +79

      буба спб 24 февраля 2016, 00:46

      Стандартная , удачно пристроившая свое тело ТП.
      У которой с телом все в порядке а вот, видимо, с мозгами не очень- пока муж пашет - она в соц.сетях фотки в трусах постит, тьфу мля у меня бы сразу леща отхватила за такое

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