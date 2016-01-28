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    Гонки дронов. Как еще будут использовать стадионы в будущем


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    Голосов: 0
    28.01.2016 08:09
    Стадионы больше не принадлежат футболу. Теперь тут устраивают концерты, биатлон и даже чемпионаты по водным видам спорта. «Бомбардир» заглядывает в будущее, где на стадионах проходят гонки квадрокоптеров.

    Гонки дронов – новое явление. Но в будущем это могут быть вполне обыденные соревнования. Квадракоптер способен разгоняться до 128 километров в час. Не особо удивительное явление для футбольного поля, где на скорости свыше 100 км/час летают мячи. На стадионе "Сан Лайф" в Майами (летом "Челси" играл тут выставочные матчи), дроны лавировали между трибун и попадали в светящиеся рамки. Было весело, а, говорят, в будущем будет еще веселее. Следующая гонка обещана в заброшенном торговом центре в Лос-Анджелесе. Аккуратнее, может укачать.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: kentuckylawjournal.org
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65

      DenMih 28 января 2016, 15:34

      прикольно,лучше чем смотреть РФПЛ.

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