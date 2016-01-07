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  • На перекур. Как эстонская команда умудрилась упасть в шестой дивизион

На перекур. Как эстонская команда умудрилась упасть в шестой дивизион

 

Спойлер. Главные выводы из материала:

  • В Эстонии спортсмены могут курить марихуану.
  • На наркотиках попались два эстонских игрока, известных широкому зрителю.
  • Команде "Таллин" запрещенные вещества не помогали побеждать.

Вы уже сверху донизу украсили елку мишурой и гирляндами, приготовили традиционные мейнстримные блюда и даже успели посмотреть "Иронию судьбы", а дисциплинарная комиссия Эстонского футбольного союза (ЭФС) продолжала копошиться в бумагах. Последним решением, вынесенным в 2015 году, стала дисквалификация ФК "Таллин".

Осенью жизнью столичного клуба, выступающего в четвертом дивизионе, решили поинтересоваться ребята из Эстонского антидопингового агентства (EAD). Дело в том, что некоторые футболисты "Таллина" регулярно отличались странным поведением на поле, а также удалялись за агрессивное поведение и насилие. "Наша задача – обеспечить и на любительском уровне для футболистов комфортную и безопасную среду. Как только мы получили конкретную информацию, касающуюся возможного систематического употребления частью команды наркотиков, мы связались с EAD, которое немедленно провело тестирование", – пояснил пресс-секретарь ЭФС Михкель Уйболехт.

11 октября, в преддверии гостевого матча с дублем "Пайде", игрокам "Таллина" предложили пописать в баночку. Результаты, обнародованные через месяц, были неутешительными: сразу у четверых спортсменов в моче были обнаружены следы наркотических веществ – метилендиоксиамфетамина ("Экстази") и марихуаны. Если на первое распространяется безоговорочный запрет, то с марихуаной ситуация очень интересная. Еще в 2013 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA), чтобы спасти репутацию известных атлетов, разрешило ее использование – до 150 нанограмм на миллилитр. Ранее лимит составлял всего 15 нг/мл.

Специалисты сходятся во мнении, что с такими сомнительными правилами спортсмен может смело курить марихуану накануне своего выступления, не боясь получить дисквалификацию. В Эстонии допустимый предел и вовсе составляет 180 нг/мл. Впрочем, едва ли это кого-то удивит: страна лидирует в Евросоюзе по смертности от наркотиков, а ежегодные исследования показывают, что в рандомной школе треть учеников балуется веществами. Если этого мало, можно вспомнить апрельскую акцию в Тарту, когда группа студентов и представители молодежных организаций требовали от правительства легализовать марихуану.

В списке провинившихся футболистов значатся Кевин Арике, Кевин Ингерманн, Генри Нийнлауб и Евгений Бердинских. Имена Арике и Бердинских в национальных СМИ по футбольным поводам не появлялись, а вот Ингерманн с Нийнлаубом даже сумели обзавестись фотографиями в своих профилях на Transfermarkt – еще бы! – Кевин регулярно вызывался в юношеские и молодежные сборные Эстонии и успел поиграть в Премьер-лиге – за "Калев". Там же в прошлом сезоне играл и Генри. Однако теперь этим ребятам в обозримом будущем вряд ли светит возвращение в элитный дивизион. Что касается "Таллина", то теперь команда будет выступать в шестом дивизионе.

"Если у двух или более футболистов одной команды допинг-пробы дали положительный результат, то против команды возбуждается дисциплинарное производство. В данном случае комиссия не увидела другой возможности, кроме дисквалификации команды, так как нарушение очень серьезное и перспектив для положительного разрешения не было", – говорится в официальном заявлении EAD.

Руководство ФК "Таллин" с нарушителями не церемонилось и незамедлительно объявило об их исключении из команды. "Клуб просит прощения у спортивной общественности за нарушение антидопинговых правил. В нашей команде отсутствует толерантность к подобному поведению. Игроки признают свою вину и принимают наказание. Мы понимаем, что наркотикам нет места в спорте, в том числе и на любительском уровне", – говорится в заявлении "Таллина". Забавно, что даже вещества не помогли футболистам таллинской команды победить: в том матче лидер северо-восточного дивизиона "Пайде II" выиграл со счетом 2:1 и вышел в третий дивизион.

Любительский футбол
Комментарии (2)
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proekt
1452185032
Да, скоро эстонцы, как нация погибнут...
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тоширо
1452200300
надо спасать малые народы))) брать их под свое крыло))
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