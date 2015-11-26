Джордж Бест: каким был главный плейбой мирового футбола XX века

10 лет назад из жизни ушел Джордж Бест. Давайте посмотрим на редкие фото легендарного футболиста.

10 лет назад из жизни ушел Джордж Бест. Давайте посмотрим на редкие фото легендарного футболиста.

Мы хорошо знаем, как все закончилось. Алкоголь и трагически ранняя смерть. Но в расцвете сил никто не был более живым, чем Джордж Бест. Сегодня, десять лет спустя со дня его смерти, мы покажем неопубликованные и редкие фото великого футболиста.

Они отправят вас во времена, когда Бест был лучшим футболистом Европы и знаменитостью мировой величины, уровня Пеле и Мохаммеда Али. Когда парень из Белфаста был королем мира…

1948 год: Молодой Бест играет в футбол на улице, семейное фото

1 января 1965 года: Джордж отмечает Новый год, приехав на тренировку на новенькой машине

1 октября 1966 года: Бест собирается прокатить свою девушку, мисс Великобритания, Дженнифер Лоув

13 марта 1966 года: Бест получает кличку "Эль Битл", после того как возвращается в сомбреро после победы над "Бенфикой"

10 декабря 1966 года: Бест забивает пенальти в ворота "Ливерпуля"

5 сентября 1967 года: Бест и его друг Майк Саммерби в центре внимания на пляже Мальорки

2 декабря 1967 года: Бест забивает головой в ворота гоклипера "Вест Брома" Джона Осборна. В конце сезона "МЮ" выиграет Кубок чемпионов

29 мая 1968 года: Бест и Бобби Чарльтон отмечают победу над "Бенфикой" в финале на "Уэмбли" (4:1)

1968 год: Бокал вина с девушкой, Евой Харальдстед

28 января 1969 года: Бест отмечает окончание шестимесячного запрета на вождение поездкой по магазинам

19 апреля 1969 года: Мэтт Басби с гордостью смотрит, как Бест получает Золотой мяч

1 июня 1969 года: Пара катается на катамаране

1 июня 1969 года: Они совершенно не стесняются быть в центре внимания

1 августа 1969 года: Ребята просят автограф после тренировки

17 октября 1969 года: Новая машина

16 декабря 1969 года: С Саммерсби и моделями на благотворительном кинопоказе от "Одеон Синема" в Манчестере

4 января 1970 года: Фанаты атакуют Беста, когда он уходит с поля в матче Кубка в Ипсвиче

19 марта 1970 год: Бест с певцом Доном Фардоном рядом со своим новым бутиком

11 августа 1970 года: С Сив Хедерби у дома в Чешире

Вид дома:

1 ноября 1970 года: Бест был настолько популярен, что даже у сына Билли Бремнера, который выступал за соперничающий с "Юнайтед" "Лидс", висел на стене не портрет отца, а фото нападающего

1 мая 1972 года: Бест в Марбелье, Испания

1 мая 1972: В Марбелье Бест отметил свой 26-й день рождения, объявив, что заканчивает карьеру

February 4 1976: В собственном ночном клубе

February 5 1977: Бест и подружки журнала "Плейбой" в лондонском "Гросвенор Хауз"





По материалам mirror.co.uk