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    • Джордж Бест: каким был главный плейбой мирового футбола XX века

    Джордж Бест: каким был главный плейбой мирового футбола XX века


    5
    Голосов: 1
    26.11.2015 01:39
    10 лет назад из жизни ушел Джордж Бест. Давайте посмотрим на редкие фото легендарного футболиста.

    10 лет назад из жизни ушел Джордж Бест. Давайте посмотрим на редкие фото легендарного футболиста.

    Мы хорошо знаем, как все закончилось. Алкоголь и трагически ранняя смерть. Но в расцвете сил никто не был более живым, чем Джордж Бест. Сегодня, десять лет спустя со дня его смерти, мы покажем неопубликованные и редкие фото великого футболиста.

    Они отправят вас во времена, когда Бест был лучшим футболистом Европы и знаменитостью мировой величины, уровня Пеле и Мохаммеда Али. Когда парень из Белфаста был королем мира…

    1948 год: Молодой Бест играет в футбол на улице, семейное фото

    1 января 1965 года: Джордж отмечает Новый год, приехав на тренировку на новенькой машине

    1 октября 1966 года: Бест собирается прокатить свою девушку, мисс Великобритания, Дженнифер Лоув

    13 марта 1966 года: Бест получает кличку "Эль Битл", после того как возвращается в сомбреро после победы над "Бенфикой"

    10 декабря 1966 года: Бест забивает пенальти в ворота "Ливерпуля"

    5 сентября 1967 года: Бест и его друг Майк Саммерби в центре внимания на пляже Мальорки

    2 декабря 1967 года: Бест забивает головой в ворота гоклипера "Вест Брома" Джона Осборна. В конце сезона "МЮ" выиграет Кубок чемпионов

    29 мая 1968 года: Бест и Бобби Чарльтон отмечают победу над "Бенфикой" в финале на "Уэмбли" (4:1)

    1968 год: Бокал вина с девушкой, Евой Харальдстед

    28 января 1969 года: Бест отмечает окончание шестимесячного запрета на вождение поездкой по магазинам

    19 апреля 1969 года: Мэтт Басби с гордостью смотрит, как Бест получает Золотой мяч

    1  июня 1969 года: Пара катается на катамаране

    1  июня 1969 года: Они совершенно не стесняются быть в центре внимания

    1  августа 1969 года: Ребята просят автограф после тренировки

    17 октября 1969 года: Новая машина

    16  декабря 1969 года: С Саммерсби и моделями на благотворительном кинопоказе от "Одеон Синема" в Манчестере

    4 января 1970 года: Фанаты атакуют Беста, когда он уходит с поля в матче Кубка в Ипсвиче

    19 марта 1970 год: Бест с певцом Доном Фардоном рядом со своим новым бутиком

    11 августа 1970 года: С Сив Хедерби у дома в Чешире

    Вид дома:

    1 ноября 1970 года: Бест был настолько популярен, что даже у сына Билли Бремнера, который выступал за соперничающий с "Юнайтед" "Лидс", висел на стене не портрет отца, а фото нападающего

    1 мая 1972 года: Бест в Марбелье, Испания

    1 мая 1972: В Марбелье Бест отметил свой 26-й день рождения, объявив, что заканчивает карьеру

    February 4 1976: В собственном ночном клубе

    February 5 1977: Бест и подружки журнала "Плейбой" в лондонском "Гросвенор Хауз"



    По материалам mirror.co.uk

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: mirror.co.uk
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии (9)
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    footballsmile
    1448476978
    "Редкие и неопубликованные фото" (с)? Если вы их взяли на Mirror, то это значит, что они уже опубликованные все-таки :))
    Ответить
    Тот еще Бобер
    1448480638
    хотелось бы увидеть продолжение)
    Ответить
    KoLyaNN
    1448516645
    Закончил карьеру в 26 лет?
    Ответить
    MariupolFERD
    1448520914
    Спасибо, интересно
    Ответить
    Gwynbleidd
    1448523056
    Да... Суров Бест в 26 выиграть все и закончить карьеру... Рональдиньо тоже примерно в этом возрасте закончил играть в футбол...
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    Schicko_008
    1448545367
    Это просто ложь! Бест провел свой последний матч (и, кстати, в нем забил свой последний гол) в 1983 году, когда ему было 37 лет!) Всего он забил 254 гола за клубы и 9 голов за сборную. Суммарный результат в 263 гола сравним с результатами на данный момент Торреса (264), Ван Перси (267), Оуэна (262), Диего Милито (259), Левандовски (259).
    Ответить
    2013
    1448568559
    Что любопытно. Он был человеком абсолютно не атлетичного сложения. Даже ноги его. Посмотрите на снимок, где их хорошо видно. Допустим на водном велосипеде. Тонкие икры и бёдра. Не жилистые и не мускулистые. И такой феноменальный игрок.... Так бывает нередко. Часть из великих футболистов имели весьма хилое телосложение от природы. Хотя бывают и громилы типа Ибрагимовича или Руни.
    Ответить
    тоширо
    1448745964
    Последний официальный матч в своей карьере Бест сыграл в феврале 1984 года за североирландскую команду «Тобермор Юнайтед», выйдя на поле против «Баллимина Юнайтед» в рамках розыгрыша Кубка Северной Ирландии. Матч закончился разгромом «Тобермора» со счётом 0:7. 8 августа 1988 года на «Уиндзор Парк» состоялся прощальный матч Беста. На трибунах присутствовали сэр Мэтт Басби и Боб Бишоп, скаут «Манчестер Юнайтед», обнаруживший талант североирландца. В матче принимали участие Пат Дженнингс, Осси Ардилес и Лиам Брэди. Бест забил дважды: первый гол — ударом из-за пределов штрафной, второй — с пенальти.
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    proеzd2
    1458379752
    Помним всегда! наш человек,жил полной жизнью.
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