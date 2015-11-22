«Для них «ромбик» – просто картинка». Почему «Спартаку» все равно нужна распродажа

Московский "Спартак" провел один из лучших матчей в сезоне, но это ни на йоту не решило внутренних проблем команды. "Бомбардир" посетил "Открытие Арену" и готов объяснить, почему Аленичев ни в чем не виноват. В отличие от футболистов.

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– Можно к вам огромную просьбу? Перестаньте поливать Аленя! Он делает, что может. Это футболисты дурью страдают. Из всего состава стараются только Ребров, Промес и Широков. Остальных гнать надо. Так и напишите. Гнать! Для них "ромбик" – просто картинка, а не смысл жизни!

Не факт, что парень лет 27 в футболке Ильи Цымбаларя, который представился, как "истинный спартаковец", в итоге попал на стадион. Уж больно стойкий и специфический запах от него исходил. Но тема, поднятая им, давно витает в воздухе. Все знают, сколько лет красно-белые уже ничего не выигрывают. Были медали, были громкие успехи в отдельных играх, но трофеев нет уже 12 лет. За это время в "Спартаке" сменилось 11 тренеров. В среднем, красно-белые меняют специалиста каждый год! Конечно, до "рекордов" "Кубани" далеко, но тенденция налицо. Леониду Федуну легче поменять одного тренера, чем десять футболистов. Возможно, пора менять подход.

Перед началом матча практически все болельщики единогласно поддерживали нынешнего тренера. Показательным моментом было то, что в ходе объявления состава громче всего фанаты прокричали "Аленичев". Из футболистов схожей благосклонностью пользуются только Артем Ребров и Квинси Промес. Потеря остальных не видится нерешаемой проблемой. Даже голкипера и капитана часть торсиды готова отпустить. При условии, что его место займет Антон Митрюшкин. Более красноречивой картины представить сложно.

Как вы лодку назовете…

Одной из главных проблем нынешнего красно-белого коллектива является малоскрываемая апатия в матчах с соперниками средней руки. Вот как можно сначала драться до последних секунд с "Динамо", а через неделю безвольно дома подарить матч "Уралу"? Неслучайно Аленичев все чаще выпускает на поле молодежь – людей, которым еще есть что доказывать. Еще одним симптомом проблем внутри коллектива является капитанство Артема Реброва. Человека, безусловно, приятного и болеющего за свое дело, но не обладающего безусловной харизмой вожака. Видимо, отдавать повязку больше некому.

Лидером на поле является Роман Широков, но если верить слухам, то его пытается выжить из команды высшее руководство. По причинам, которые понятны, видимо, только боссам "Спартака". На матче с "Краснодаром" капитан сборной остался на лавке до конца матча. На фоне конфликта Леонида Федуна с Артемом Дзюбой складывается ощущение, что в команде, которая названа именем восставшего раба, раболепство перед начальством является важной частью общения. Видимо, поэтому апатичные футболисты котируются выше, чем молодой и амбициозный тренер.

Язык жестов

Заполненная на 40% "Открытие Арена" в этом матче увидела "Спартак" "здорового человека". Красно-белые были эмоционально взвинчены. В охотку бежали в атаку, кричали друг на друга и арбитра. Но особым шиком выделялись их подкаты. По мокрому от снега полю каждый из них смотрелся как прыжок всей жизни. Ничем не уступали и "быки". Все-таки смотреть игры "Спартака" с сильными соперниками очень интересно. Вот только такие битвы бывают раз в месяц…

Самым ярким моментом первого тайма стал ответный гол "Спартака". Точнее, последовавший после него жест Дениса Глушакова трибунам. Главный охотник за трофеями нашей страны после хлесткого удара приложил палец к губам, а затем, для особо непонятливых, подбежал к трибуне и "закрыл" рот на молнию. Такая реакция была мало кому понятна. Отдельной обструкции Денис не подвергался. Видимо, некоторые футболисты готовы обижаться на кого угодно. Только не на себя. Любопытно, что свой второй гол Глушаков отпраздновал "сердечком". Потрясающая палитра эмоций.

Grumpy deer (англ. Мрачный олень)

Второй тайм начался с призывов к Дмитрию Аленичеву от болельщиков немедленно убрать с поля Зе Луиша. Мощный форвард "проявил" себя уже на второй минуте матча, когда запорол выход один на один и на этом не остановился. Только в первом тайме он мог оформлять хет-трик, но так ни разу и не попал в створ. После же очередного промаха в начале второй сорокапятиминутки с трибуны за скамейкой штаба "Спартака" раздалось громогласное "Анатолич, меняй его нах**", поддержанное одобрительным гулом. К слову, заменили кабо-вердинца только за 10 минут до конца матча, когда его активность вовсе сошла к нулю. Позиция нападающего у "Спартака" оголена, как девушка в "Плейбое". Зимой поиск толкового забивалы должен стать первостепенной задачей менеджмента клуба из Тушино.

Даже при счете 3:1 в пользу его команды, Дмитрий Аленичев ни разу не улыбнулся и не расслабился, а, напротив, ходил с очень хмурым лицом. Почему-то тренер коллектива, который показывает качественный футбол и по делу обыгрывает сильного соперника, не видел поводов для излишнего оптимизма. Вероятно, коуч понимал, что все происходящее может рухнуть в любой момент; стоит только игрокам чуть снизить огонь на конфорках своего настроя.

Отставка Аленичева

Послематчевая пресс-конференция Дмитрия Аленичева была под стать игре. Веселой и показательной. "Вы сами знаете, почему сегодня не сыграл Роман Широков". Тренер, видимо, смирился со сложившейся ситуацией. А вот вопрос о том, не хочет ли он подать в отставку, протестуя против вмешательства в его работу, так и не получил ответа.

Пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг, как коршун бросился на защиту стерильности некоторых сфер жизни клуба. "Вопросы только по сегодняшней игре! Из какого вы издания?". Что же. У всех своя работа. Но лицо Аленичева не было возмущенным, когда он услышал такое предложение. Видимо, такие мысли у него были…

Как ни странно, после объективно сильной игры ощущение, что "Спартаку" немедленно нужны перемены в составе, лишь усилилось. Команда в очередной раз показала, что умеет играть в футбол. Игроки в отличном физическом состояние. Есть осмысленная командная игра. Значит, Аленичев ест свой хлеб не зря. Чего не скажешь о футболистах.

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