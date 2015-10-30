Лучший талисман чемпионатов мира. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Оргкомитет «Россия-2018» объявил, что на звание талисмана ЧМ-2018 претендуют 10 персонажей. Это амурский тигр, богатырь, волк, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, кот, медведь и робот. «Бомбардир» собрал воедино всех талисманов предыдущих мировых первенств и предлагает своим читателям выбрать лучший из них.

Перед вами список талисманов. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с тем персонажем, который нравится вам больше остальных. Количество голосов неограниченно!