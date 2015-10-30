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    • Лучший талисман чемпионатов мира. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Лучший талисман чемпионатов мира. Рейтинг читателей «Бомбардира»


    5
    Голосов: 1
    30.10.2015 11:04
    Оргкомитет «Россия-2018» объявил, что на звание талисмана ЧМ-2018 претендуют 10 персонажей. «Бомбардир» собрал воедино всех талисманов предыдущих мировых первенств и предлагает своим читателям выбрать лучший из них.
    <p><em>Оргкомитет «Россия-2018» объявил, что на звание талисмана ЧМ-2018 <a href="https:///news/446886" target="_blank">претендуют 10 персонажей</a>. Это амурский тигр, богатырь, волк, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, кот, медведь и робот. «Бомбардир» собрал воедино всех талисманов предыдущих мировых первенств и предлагает своим читателям выбрать лучший из них.</em></p> <p><strong>Перед вами список талисманов. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с тем персонажем, который нравится вам больше остальных. Количество голосов неограниченно!</strong></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="3ebad729-0054-4a7b-91a8-38224a7356a0" data-game="/ubwyyc10/10-30-2015-7-29-20-am" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Википедия
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии (7)
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    Suslik
    1446195260
    Пике и талисманом ЧМ успел побывать
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    Рулон Обоев
    1446200230
    Херь одна упоротых западных наркоманов, один только наш мишка олимпийский нормальным талисманом был.
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    headdevil
    1446201799
    Не знаю какой лучший, но 90 года и корейский точно самые убогие
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    Essence
    1446202281
    Что эти люди курили?!=)Ну и воображение=)
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    Amir2000
    1446204408
    Zakumi самый норм
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    Crooclin
    1446359733
    Отдаю свой голос за Страйкера)
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    Князев
    1446403742
    Ни один талисман не вызывает восхищения
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