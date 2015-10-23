ПЕЛЕвернувший мир. Королю футбола исполнилось 75 лет

<p><em>Сегодня празднует свой 75-летний юбилей лучший футболист в истории – бразилец Пеле. «Бомбардир» поздравляет легенду и разбирается в феномене всеобщей известности этого человека.</em></p> <p>Есть такие люди, которые постоянно чем-то заняты, но никто их не воспринимает в качестве специалиста в какой-то области. Ярким примером является сегодняшний юбиляр, легенда мирового футбола Пеле. Бразилец за свою посткарьерную жизнь перепробовал много разных ипостасей, но это ничего не меняло. Пеле работает Пеле. Не деятельность наполняет смыслом личность, как это бывает обычно, а личность вносит смысл в ту деятельность, которой занимается.</p> <p>Личность Пеле уже давно вышла за пределы футбольной вселенной. Он – общемировое явление. Его знают все. Или почти все. Лично я не встречал людей, которым имя Пеле ничего не говорило бы. Люди могут не знать, что он трехкратный чемпион мира, автор, если верить статистике, 1289 голов в 1363 матчах и о других его регалиях. Но все равно на вопрос «Кто такой Пеле?» большинство отвечают «Король футбола». Невероятный масштаб личности.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445604134_19700621_gaf_u39_001.jpg" style="width: 720px; height: 474px;" /></p> <p>Но при этом, давайте будем честны, бренд имени оттеняет многие моменты, которые указывают на то, что бразилец был выдающимся футболистом, но не беспрекословно лучшим. Достаточно просто посмотреть, с кем Пеле выигрывал свои мировые чемпионства. Гаринча, Амарилдо, Вава, Загалло, Жаирзиньо, Тостао… В такой компании грех не стать мировым гегемоном. К тому же Пеле хоть и забивал на четырех чемпионатах мира, но так ни разу и не стал лучшим снайпером турнира. Любопытно, что в 1970 году Король разделил 4-5 место в списке бомбардиров с Анатолием Бышовцем. Именно тогда Пеле, похоже, и стал окончательно великим.</p> <p>Пеле был тем наконечником, что выпускал из себя всю потенциальную энергию, что накапливала его команда. При этом он никогда не выделялся какой-то одной сильной игровой чертой. Его «коронкой» было отсутствие слабостей. Он хорошо бил с обеих ног, качественно играл головой, имел крепкий дриблинг и неплохую скорость. Хотя, возможно, это и есть проявление короля. Игрок, у которого не было ни одной слабой стороны. Но в наибольшей степени Пеле считают королем футбола за то, как он ведет себя после окончания карьеры. Он не спустил все свои сбережения на алкоголь, как это сделал не менее великий Гаринча. Никогда не лез в тренерскую деятельность, что не повлекло за собой возможные неудачи. Никто не знает, каким бы Пеле был тренером. Это оставляет простор для предположений. Он просто был Пеле. И делал все, чтобы эти 4 буквы знали максимальное количество людей. Даже далеких от футбола.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/3lSVscZfhtg" width="720"></iframe></p> <p>После того, как его бутсы оказались на гвозде, первым делом Пеле пошел учиться. Закончил среднюю школу, затем университет по специальности экономика и существенно расширил свой круг общения в сторону людей политики и бизнеса. Он работал руководителем футбольных лагерей для молодежи, пропагандировал футбол в США, выступал послом идей спорта в мире, стараясь привить мысль о добропорядочном соперничестве на футбольном поле, и, наконец, в 1995 году ему предложили стать министром спорта Бразилии. Пеле, естественно, согласился. Летом того же года он стал инициатором проведения первой в истории Бразилии Олимпиады индейцев.</p> <p>Писателем легендарный бразилец стал еще в 1958 году, когда вышла книга с незамысловатым названием «Я - Пеле<strong>»</strong>. Тысячи мальчишек начали учиться грамоте для ее прочтения. За этот вклад в культуру Пеле получил медаль министерства просвещения Бразилии, которую он ценит не меньше, чем "золото" мировых первенств. Вторая известная его книга появилась ровно через тридцать лет: в 1988 году мир увидел футбольный роман "Безумие на Кубке мира". Также Пеле очень успешный бизнесмен. Он всегда умело торговал тем, что он Пеле. За свою жизнь легендарный футболист чего только не рекламировал - от магнитофонов «Сони» до дачных домиков на пляже Гуаружа под Сан-Паулу, от авиакомпании «Пан Америкен» и футбольной атрибутики до леденцов. А в нашей стране больше всего известна его реклама кофе, который носило одноименное название. Такую монетизацию своего имени даже высмеяли в известном мультсериале «Симпсоны», когда за рекламу пергаментной бумаги Пеле прямо на поле получил мешок денег. Единственным табу была реклама спиртных напитков и табачных изделий.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/BpLeIcwa7yw" width="720"></iframe></p> <p>Причастен Пеле и к творчеству. Он снимался в целом ряде фильмов: «<a href="http://www.kinopoisk.ru/film/133467/" target="_blank">Приводить в движение</a>», «<a href="http://www.kinopoisk.ru/film/21461/" target="_blank">Точный удар</a>» и «<a href="http://www.kinopoisk.ru/film/12841/" target="_blank">Победа</a>». В последнем партнером бразильца по съемочной площадке был Сильвестр Сталлоне. И их совместная работа закончилась сломанным пальцем для «итальянского жеребца». Пеле появился в ленте в роли предводителя заключенных в фашистском концлагере, проводивших футбольный матч со своими надзирателями. В одной из сцен, отбивая пенальти Короля футбола, Слай как раз и сломал указательный палец. Пробовал себя Пеле и в музыке. У него неплохой слух и, как и всем бразильцам, не чуждо чувство ритма. Он записал целый ряд песен и даже пару альбомов. Вершиной его певческой карьеры стал сингл «В борьбе за пятый», который записал для поднятия морального духа игроков сборной своей страны в 2002 году. Сработало.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/9s5pxyLdRmE" width="720"></iframe></p> <p>А еще Пеле является профессионалом в нахождении на каком-нибудь мероприятии и получению там какой-нибудь награды. Если начать перечислять все регалии бразильца, то можно стереть язык в кровь. Так почему же при наличии Кройффа, Марадоны, Бекенбауэра, Мюллера и других блистательных футболистов именно Пеле называют Королем футбола? Именно из-за того, что он смог создать вокруг своего имени достойный ореол величия. Он сделал самого себя брендом. «Марадона» - это не бренд, «Кройфф» - тоже. А вот имя бразильца, эти 4 буквы стали нарицательными. Подобный путь в ближайшие 30-40 лет могут пройти Месси и Роналду. Они уже на него вступили. Но пока принцы лишь в начале дороги, Пеле празднует юбилей. Виват, король!</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="f60f1625-cd3a-4c4e-b08b-b6c8e3e9c8dd" data-game="/philfk10/10-23-2015-1-15-39-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>