«Возможно, в следующий раз пенальти будет бить Акинфеев». Как игроки ЦСКА пережили ничью с «Манчестер Юнайтед»

Вчера ЦСКА на своем поле добыл тяжелую ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). «Бомбардир» рассказывает, о чем говорили тренеры и игроки команд после окончания противостояния.

Луи Ван Гаал

Тренеры очень долго не появлялись на пресс-конференции. Видимо, каждый из них имел, что сказать своей команде. Через 20 минут после матча в конференц-зал вошел Луи Ван Гаал. Лейтмотивом его выступления стала удовлетворенность от ничейного исхода поединка.

- ЦСКА – организованная команда. В первом тайме мы подарили пенальти и вообще играли плохо. Очень медленно. В перерыве я попросил игроков играть быстрее. Во второй части действовали намного лучше и вполне могли бы победить. Но, как я и говорил перед игрой, я доволен ничейным исходом.

Действительно, в целом суровый на вид голландец был настроен весьма доброжелательно и с удовольствием отвечал на вопросы журналистов.

- Я не стал казнить Марсьяля за его игру в штрафной площади. В перерыве мы обсудили с ним этот момент. Он ситуативно оказался в штрафной и сыграл рукой чисто рефлекторно. По словам француза, это первый подобный случай в его карьере.

Многих удивило то, что Ван Гаал так легко согласился на ничью с ЦСКА. Ему напомнили, что еще несколько лет назад «Манчестер Юнайтед» был неоспоримым фаворитом в матчах с командами уровня ЦСКА. Голландец не растерялся:

- ЦСКА растет. Здесь собраны очень сильные исполнители, которые прекрасно организованы. К тому же, не забывайте, последняя встреча команд, которая, кстати, проходила на «Олд Траффорд», закончилась в ничью, и тогда «Юнайтед» пришлось несладко.

И, конечно, голландского рулевого «дьяволов» не могли не спросить о турнирных раскладах в группе.

- Нам предстоят два домашних матча, в которых мы традиционно сильны. В обеих играх нужно одержать победу. Но мы не забываем и о сложнейшем выезде в Вольфсбург.

Леонид Слуцкий

- Естественно, провели два разных тайма. В первом смотрелись очень здорово и заслуженно вели в счете, а вот после перерыва совсем рассыпалась контратакующая игра. Это связано с тем, что Дзагоев и Еременко играли не в лучших кондициях. А заменить их было некем. Без контригры очень сложно удержать победу над клубом масштаба «Манчестер Юнайтед».

Из зала сразу было озвучено мнение, что хуже играть вторые таймы становится негативной чертой выступления ЦСКА, но Слуцкий без труда парировал этот выпад.

- Я могу сейчас легко вспомнить матчи, где мы, наоборот, прибавляли после перерыва. Та же домашняя встреча со «Спортингом». Но сегодня не в лучших кондициях были Вася Березуцкий, которого пришлось заменить, но из-за нового повреждения, возможно, там надрыв приводящей мышцы, и креативщики, как я уже говорил.

На логичный вопрос, не рискованно ли было выпускать полутравмированных игроков на поле, Леонид Слуцкий ответил философски.

- Вся деятельность тренера связана с риском. Нужно быть к этому готовым. То же самое и с футболистами. Все осознавали возможные последствия, но в личных беседах подтвердили готовность играть.

И закрывающим пунктом общения главного тренера ЦСКА с прессой вновь стало обсуждение шансов на проход в плей-офф. Леонид Викторович с определенной долей осторожности, но без упаднических настроений, сказал, что ничья оставляет возможность бороться за «весну».

Микст-зона

А в это время за пределами конференц-зала, в микст-зоне, бурлила жизнь. Игроки ЦСКА вполне охотно останавливались для общения с прессой. Были немногословны. Однако армейцы взяли разнообразием. Понтус Вернблум выглядел не совсем довольным исходом матча:

- Сегодня мы не стали экзорцистами (отсылка к банеру болельщиков перед игрой, - прим.ред.). Я не совсем доволен тем, как закончилась игра. Мы имели моменты и могли выигрывать. В составе «Юнайтед» даже никто особо и не запомнился. Против нас играли 11 очень классных футболистов, которые сильны и как команда, которую я считаю одной из лучших в мире. Кто будет бить пенальти в следующий раз? Возможно, Акинфеев.

Герой встречи Сейду Думбия был более оптимистичен:

- Я осознавал, что Роман Еременко может не забить пенальти, как и любой другой футболист на планете. Моя работа, как форварда, в том, чтобы оказаться рядом и при необходимости добить мяч. Считаю, что провели очень хороший первый тайм, а вот во втором слишком отошли в оборону, за что и поплатились. Но шансы на выход из группы еще не потеряны.

Звучала в микст-зоне и русская речь. Вот только принадлежала она сербу Зорану Тошичу.

- Ничья – хороший результат. Могли и победить, но это было бы незаслуженно. Англичане были объективно сильнее. Голевых моментов у нас было совсем мало. Конечно, мне было приятно выйти против «Юнайтед». Я провел в Манчестере замечательные полгода и многому научился. Думаю, при выходе на «Олд Траффорд» эмоции будут еще ярче.

После гола Игорь Акинфеев что-то очень эмоционально высказывал Тошичу. На вопрос что же ему сказал капитан, серб был весьма уклончив

- Игорь всегда очень эмоционален. Я не смог помочь команде в том моменте. Но я - крайний полузащитник и не должен был находиться в зоне подбора.

Вне зоны микста давал интервью голос администрации ЦСКА Роман Бабаев:

– Ничья с «МЮ» воспринимается как не самый удачный исход, хотя соперник был силен, но наши футболисты смотрелись на его фоне очень достойно. К сожалению, слабо провели вторые 45 минут. Против команды уровня «Юнайтед» сложно только обороняться.

– Сегодня был аншлаг. Сколько клуб зарабатывает с такого матча?

– Порядка 35-40 миллионов рублей. Это в Лиге чемпионов. Только с билетов. Но, не учитывая затратную часть: аренду стадиона, обслуживание. Это максимум, который возможен на «Арене Химки».

– А сколько будет на новом стадионе?

– Как минимум можно удвоить эту сумму.

– Новая арена будет лицензирована УЕФА уже к матчам плей-офф этого года?

– Комиссия была, в целом осталась довольна. Так что в следующем сезоне, думаю, сыграем в еврокубках на новом стадионе.

– Но не этой весной?

– В весеннюю часть еще нужно пробиться. Однако поле по объективным причинам будет плохого качества. Какой смысл на нем играть?

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