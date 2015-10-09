Сборная России обыграла Молдавию, Дзюба снова забил

<p><em>Если говорить откровенно, то мы этого ждали. Молдавия пусть и навязала сопротивление, но ничего в итоге поделать с дружиной Слуцкого не смогла (1:2). О том, как сборная России сделала важный шаг по выходу на Евро-2016 – в отчете «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Молдавия – Россия – 1:2</strong></span></p> <p>Пока недовольные громады молдавских людей, требуя отставки правительства страны, реформ и наказания для коррумпированных чиновников, устраивают в Кишиневе свой Майдан, в футбольной сборной перемены протекают под флагом мира и спокойствия. Так, за два матча до окончания квалификационной кампании главный тренер Александр Куртиян, не снискав на родине славы, решил, что на этом с него хватит и подал в отставку. Федерация футбола Молдавии благосклонно отнеслась к его просьбе. В общем, мирно ударили по рукам и разошлись.</p> <p>К слову, так же мирно, как и действовала сборная на протяжении всего турнира. И что же осталось преемнику Куртияна Стефану Стойке? Колючий букет из поражений, каких-то два набранных очка и обидное последнее место в таблице, где даже Лихтенштейн расположился на ступень выше – словом, багаж удручающий. Понятное дело, что претендовать в такой ситуации абсолютно не на что. Разве что хлопнуть дверью напоследок. Да посильнее. Тем более что приход нового тренера зачастую дает команде мощнейший эмоциональный импульс. Мы-то с вами это знаем не понаслышке. А тут пожаловала команда России, с которой в Москве удалось даже зацепиться за ничью. Спрашивается, чем не повод для оптимизма?</p> <p>Конечно, сейчас это уже другая сборная. Сборная, которая отправилась по пути импортозамещения и предпочла дорогостоящему тренеру-иностранцу качественный продукт отечественного тренерского цеха. Леонид Слуцкий, ставший надеждой целой нации, с поставленной задачей справляется смело и непринужденно. К примеру, разбирается со Швецией или же разделывает под орех Лихтенштейн. Да и в Кишинев Слуцкий и Ко приехали не забавы ради, а с целью победить. Решать-то задачу по выходу на Евро-2016 надо кровь из носу. Правда, Молдавия – соперник не из серии тех, кого всерьез стоит опасаться. Но нам не привыкать: недооценка соперника в очередной раз может больно ударить по дальнейшим перспективам.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8021133" width="720"></iframe></p> <p>И вроде бы ни о какой недооценке молдавской сборной в адрес россиян говорить не хочется. Но, видимо, придется. Уж больно вяло подопечные Слуцкого начали эту игру, почти никак не форсируя события матча. Подумали, что победа дастся малой кровью? Ну, плотно взяли шефство над мячом, по сути, усадив соперника в лужу. Что с того? Тем не менее, отдадим сопернику должное: действуя вторым номером и вырываясь из лап прессинга, молдаване частенько убегали в контрвыпады. Благо, что ни к чему существенному эти порывы не приводили. Атака же россиян явно забыла дома все патроны и не знала вовсе, как подступиться к владениям Алексея Кошелева.</p> <p>Даже зацепиться вроде бы не за чего, разве что за моменты авторства Артема Дзюбы и Александра Кокорина. Меж тем первого на выгодную позицию выводил Роман Широков. Однако форвард «Зенита», уже обыграв вратаря соперника, существенно промедлил в принятии решения. Ни удара не получилось, ни паса на партнера – шанс-то из вернейших. Что до Кокорина, то момент для Александра соорудил вышедший на замену Олег Кузьмин. Да, пришлось Леониду Слуцкому преждевременно делать кадровые перестановки в составе, меняя получившего повреждение Игоря Смольникова. Но Кузьмин не подкачал: сразу после появления на поле выдал вернейшую подачу аккурат на голову динамовского нападающего. Прицел бы Кокорину поточнее, и на перерыв россияне точно уходили бы в приподнятом настроении.</p> <p>«Вы видели? В створ!», - после точного выстрела Александра Кокорина по воротам Кошелева комментатор матча Владимир Стогниенко буквально пробудил вскриком засыпающего у экрана зрителя. Не знаем, чем на этот раз мотивировал во время перерыва Леонид Слуцкий своих футболистов, но преображение россиян – на лицо. И в движении прибавили, и остроту стали создавать чаще. Тут и гол не заставил себя ждать. Пошла подача с углового в исполнении Дмитрия Комбарова, после чего Дзюба принял мяч грудью и скинул его на подключившегося к «стандарту» Сергея Игнашевича. А уж оборонец ЦСКА не постеснялся вложить всю злость и душу в удар, с семи метров едва не проделав дыру в сетке ворот Кошелева.</p> <p>В дальнейшем российская сборная продолжила увеличивать давление, загнав хозяев в тупик, из которого поди выберись. Молдаване толком-то не выбрались, зато нервозную концовку обеспечили сполна. Проще говоря, забили. Простая схема: подача, скидка и удар почти что по пустым воротам. Постарался хорошо знакомый российскому болельщику Евгений Чеботару. Но на наше счастье, что к тому времени россияне свое преимущество уже упрочили. И опять сработал дуэт Игнашевич – Дзюба. Правда, на этот раз уже Сергей выступил в роли ассистента, после углового скинув мяч прямо на дальнюю штангу. Дзюба, сыграв на опережение, прощать соперника не стал. Тем паче. <br /> 1:2 – подшефные Леонида Слуцкого увозят из Кишинева жизненно важные три очка, делая весомую заявку на выход в финальную часть Евро-2016.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Герой матча. Сергей Игнашевич</strong></span></p> <p>Когда атака долго держит голевое молчание, за дело частенько берется оборона. Что, собственно говоря, и произошло в этом матче. Впрочем, когда на кону стоит путевка во Францию, нет абсолютно никакой разницы, кто забивает: будь то нападающий или же защитник. Но оборонец Сергей Игнашевич забил гол, ценность которого крайне велика: все-таки первый, поваливший соперника на лопатки. Кроме того, и во втором голе армеец успел отметиться, выступив ассистентом для Дзюбы. За что и отдаем защитнику звание MVP матча.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Осадок матча. Недружелюбный прием</strong></span></p> <p>Как ранее сообщал бывший игрок молдавской команды Валерий Катынсус, матч между сборными Молдавии и России мог быть сорван. Якобы в Кишинев, преследуя одну цель – провокации, могли приехать ультрас из Одессы и Румынии. Приехали в итоге они или нет, мы утверждать не можем. Но тем отраднее, что сценарию черногорской игры не было суждено повториться вновь. Впрочем, десятитысячная арена «Зимбру» и без того встретила нашу сборную не по-доброму, освистав команду во время исполнения российского гимна.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="50cfb5c8-9403-42a6-a2e6-50210cb59506" data-game="/qcmeea10/10-9-2015-9-36-10-pm" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" ></div>