«Ливерпуль» уволил Роджерса, Щенников вызван в сборную России. Дайджест событий дня

Натхо получил тяжелую травму. Адвокат покинул «Сандерленд». Черышев снова вне заявки «Реала». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Роджерс уволен из «Ливерпуля»

"Ливерпуль" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Бренданом Роджерсом. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу в команде и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Ранее ведущие британские СМИ сообщили, что главным претендентом на пост главного тренера "Ливерпуля" является экс-наставник дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп.

Черышев пропустил мадридское дерби

Полузащитник "Реала" Денис Черышев не вышел на поле в матче против "Атлетико". Главный тренер "галактикос" Рафаэль Бенитес оставил россиянина вне заявки на этот матч.

В этой встрече команды разошлись миром. На гол Бензема в начале встречи точным выстрелом ответил Вьетто.

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«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложение «Зенита» по Рохо

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо в зимнее трансферное окно может перейти в "Зенит". Аргентинец впал в немилость к лавному тренеру манкунианцев Луи ван Гаалу после неприбытия на предсезоный сбор команды в США из-за проблем с паспортом.

Сообщается, что решение о продаже Рохо в "Зенит" будет принимать лично главный тренер "МЮ".

Адвокат покинул «Сандерленд»

Английский "Сандерленд" официально подтвердил уход Дика Адвоката с поста главного тренера команды. Голландский наставник написал заявление об уходе по собственному желанию.

Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России возглавил английский клуб в марте 2015 года и спас его от вылета из Премьер-лиги.

Натхо получил закрытую черепно-мозговую травму

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо получил серьезную травму в матче с "Динамо", которая не позволила ему продолжить игру.

"Повреждения серьезное. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана. Мы везем его в клинику, накладывать швы. Далее будут понятны сроки восстановления характер лечения", – сказал врач.

Состоялись заключительные матчи 8-го тура РФПЛ

ЦСКА справился с "Динамо". "Локомотив" сломил сопротивление "Амкара". "Терек" обыграл "Рубин". "Кубань" и "Анжи" разошлись миром.

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Вернблум, 47; 0:2 – Муса, 77.

Терек (Грозный) – Рубин (Казань) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Садаев, 18; 2:0 – Садаев, 22; 2:1 – Оздоев, 51.

Уфа – Краснодар – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Фомин, 47; 1:1 – Мамаев, 49.

Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Коломейцев, 27; 2:0 – Самедов, 77; 3:0 – Миранчук, 85.

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Серия А. «Наполи» разгромил «Милан», «Фиорентина» - единоличный лидер

"Милан" в 7-м туре Серии А потерпел сокрушительное поражение на своем поле от "Наполи", Матч завершился со счетом 4:0, в составе гостей отличились Аллан и Инсинье, оформивший дубль, еще один гол в собственные ворота провел Родриго Эли.

В еще одном матче "Фиорентина" разгромила "Аталанту" - 3:0. После этого результата "фиалки" вышли в лидеры турнирной таблицы Серии А.

Милан – Наполи – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Аллан, 13; 0:2 – Инсинье, 48; 0:3 – Инсинье, 67; 0:4 – Эли, 77 (в свои ворота).

Фиорентина – Аталанта – 3:0 (1:1)

Голы: 1:0 – Иличич, 6 (с пенальти); 2:0 – Валеро, 34; 3:0 – Верду, 90.

АПЛ. «Арсенал» за 20 минут разгромил «МЮ», Эриксен спас «Тоттенхэм»

"Арсенал" в рамках 8-го тура АПЛ разгромил на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0. Дублем в этом матче отличился Санчес, еще один гол на счету Озила.

В еще одном поединке "Суонси" и "Тоттенхэм" поделили очки. Репутацию "шпор" спас Кристиан Эриксен, который оформил дубль в этой встрече.

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Санчес, 6; 2:0 – Озил, 7; 3:0 – Санчес, 19.

Суонси – Тоттенхэм – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Айю, 16; 1:1 – Эриксен, 27; 2:1 – Кейн, 31 (в свои ворота); 2:2 – Эриксен, 65.

Бундеслига. «Бавария» разгромила «Боруссию»

"Бавария" в 7-м туре Бундеслиги камня на камне не оставила от дортмундской "Боруссии". В первом тайме дублем отметился Томас Мюллер, после чего Обамеянг сократил отставание. Но все надежды команды Томаса Тухеля похоронил Роберт Левандовски, который забил два гола в начале второй половина. Добил "Боруссию" Марио Гетце.

Бавария– Боруссия (Дортмунд) – 5:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Мюллер, 26; 2:0 – Мюллер, 35 (с пенальти); 2:1 – Обамеянг, 36; 3:1 – Левандовски, 46;.4:1 – Левандовски, 58; 5:1 – Гетце, 66.

Как «Бавария» уничтожила «Боруссию»