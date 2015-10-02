«Локомотив» и «Краснодар» добились побед. «Рубин» не смог забить «Бордо». Дайджест событий дня

Буффон хочет уйти из «Ювентуса», забастовка сотрудников «Ростова» отменена. Все самое важное за четверг вы можете прочесть в дайджесте событий дня.

Россия поднялась в рейтинге ФИФА

В опубликованном сегодня обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на шесть позиций и занимает 26 место. Лидерами остались аргентинцы. Стоит отметить подъем сборной Испании на пять позиций, который позволил "красной фурии" вернуться в первую десятку. В свою очередь румыны лишились места в топ-10, потеряв больше всех зачетных очков и опустившись сразу на шесть строчек, на 13 позицию рейтинга.

1 (1). Аргентина — 1419 очков,

2 (3). Германия — 1401,

3 (2). Бельгия — 1387,

4 (6). Португалия — 1186,

5 (4). Колумбия — 1228,

6 (11) Испания — 1223

7 (5). Бразилия — 1204,

8 (9). Уэльс — 1195,

9 (8). Чили — 1177,

10 (10). Англия — 1161…

26 (32). Россия — 845.

Позже Вячеслав Колосков высказал свое негативное отношение к данному рейтингу. Его слова можно посмотреть по ссылке

Сотрудники «Ростова» отказались от забастовки

Несколько дней назад было объявлено, что сотрудники футбольного клуба "Ростов" с начала октября могут устроить забастовку. Но сегодня все сотрудники вышли на работу.

"Сегодня все вышли на работу", - заявил один из сотрудников "Ростова".

Стоит напомнить, что конфликт между работниками и руководством клуба возник из-за многомесячных долгов по зарплате.

Буффон хочет выступать в Англии

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон готов перебраться в топ-клуб английской Премьер-лиги после завершения своего действующего контракта с командой из Турина.

"Я хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. Я провел 10 лет в "Парме" и 15 - в "Ювентусе". Можно сказать, что у меня осталось еще 2,5 года, чтобы поиграть на самом высоком уровне", - считает Буффон.

Запорожский «Металлург» снялся с чемпионата Украины

"Металлург" из Запорожья объявил о том, что прекращает участие в розыгрыше УПЛ по финансовым причинам. Гендиректор УПЛ Петр Иванов эту информацию подтвердил.

"От "Металлурга" поступило письмо, в котором сказано, что клуб снимается с соревнований и не рассматривает возможность проведения ближайшего матча премьер-лиги в виду финансовой ситуации", - рассказал Иванов.

Руководство УПЛ все же надеется сохранить клуб и предлагает владельцам "Металлурга" варианты решения проблемы. С предложениями чиновников можно ознакомиться здесь

Халк попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов

Нападающий "Зенита" Халк попал в символическую сборную по итогам второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Компанию бразильцу составили вратарь Джо Харт ("Манчестер Сити"), защитники Майкон ("Порту"), Андреа Барцальи ("Ювентус"), Давид Луиз ("ПСЖ"), Филип Младенович (БАТЭ), полузащитники Хуан Мата ("МЮ"), Константинос Фортунис ("Олимпиакос"), Николас Гайтан("Бенфика"), нападающие Роберт Левандовски ("Бавария") и Криштиану Роналду ("Реал").

10 лучших голов второго тура Лиги чемпионов

Лига Европы. "Локомотив" одержал вторую победу подряд

Московский "Локомотив" на своем поле в Черкизово обыграл албанский клуб "Скендербеу" со счетом 2:0. Голами в составе "железнодорожников" отметились Бай Умар Ниассе и Александр Самедов. После этого матча москвичи возглавили таблицу в своей группе

Лига Европы. Группа H. 2-й тур

Локомотив (Россия) – Скендербеу (Албания) 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Ниассе, 34; 2:0 – Самедов, 73.

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Логашов, Тарасов, Фернандеш (Ал. Миранчук, 46), Коломейцев (Ндинга, 66), Самедов, Майкон, Ниассе (Шкулетич, 81).

Скендербеу: Шехи, Радас, Яшаника, Вангели, Абази (Арапи, 75), Бериша, Лилай, Нимага, Латифи (Шкемби, 71), Олаинка (Проньи, 87), Салихи.

Предупреждения: Бериша, 43; Логашов, 70.

Судья: Орель Гринфилд

Лига Европы. "Краснодар" вырвал победу у "Габалы"

"Краснодар" в тяжелейшем матче смог обыграть неуступчивую "Габалу" из Азербайджана. Героем встречи стал Федор Смолов, который вышел за полчаса до конца матча и в концовке забил победный гол. "Горожане" после второго тура вышли на второе место в группе.

Лига Европы. Группа С. 2-й тур

Краснодар (Россия) – Габала (Азербайджан) 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Вандерсон, 8; 1:1 – Додо, 51, 2:1 - Смолов, 84.

Краснодар: Синицын, Енджейчик, Калешин, Страндберг, Гранквист, Газинский (Жоаозиньо, 76), Каборе, Ахмедов, Мамаев (Лаборде, 66), Ари (Смолов, 60), Вандерсон.

Габала: Безотосный, Рикардиньо, Вернидуб, Станкович, Дашдемиров, Меца (Садыгов, 46, Заргаров, 90), Гай, Перейра, Зенев, Антонов (Зец, 74), Додо.

Предупреждения: Перейра, 45; Енджейчик, 72; Станкович, 80; Гранквист, 82; Ахмедов, 87; Садыгов, 88.

Судья: Марцин Борски

Лига Европы "Рубин" и "Бордо" голов не забили

Единственным клубом из России за всю неделю, который не порадовал нас победой стал хворающий казанский "Рубин". На поле стадиона "Центральный" казанцы 90 минут подались с французским "Бордо". Обе команды имели шансы на взятие ворот, но Рыжиков и Карассо ушли с поля с "сухарем" в кармане.

Лига Европы. Группа В. 2-й тур

Рубин (Россия) – Бордо (Франция) 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Квирквелия, Кузьмин, Камболов, Эдуардо, Кисляк, Оздоев, Девич (Билялетдинов, 46), Портнягин (Дядюн, 72), Канунников. .

Бордо: Карассо, Контенто, Ямбере (Сане, 87), Жилберт, Пальоис, Шантом, Поко (Хазри, 57), Жуссие (Плашил, 56), Морис-Белэй, Кривелли, Савье.

Предупреждения: Портнягин, 47; Кривелли, 54; Контенто, 61; Кисляк,73.

Удаление: Кисляк, 78.

Судья: Гедиминас Мажейка

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