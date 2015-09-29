«Зенит» - «Гент» - 2:1, «Барселона» - «Байер» - 2:1, БАТЭ - «Рома» - 3:2. Онлайн матчей Лиги чемпионов

Вторые матчи группового этапа Лиги чемпионов начинаются уже сегодня вечером. «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывает о том, что происходит в главном клубном турнире Европы.

Вторые матчи группового этапа Лиги чемпионов начинаются уже сегодня вечером. «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывает о том, что происходит в главном клубном турнире Европы.

23:34 "Зенит" выигрывает у "Гента"! Впереди битва с "Лионом"!

23:25 ОНА ПРОСНУЛАСЬ! "Барселона" за две минуты забивает дважды и уже выходит вперед в матче с "Байером". "Рома" отыгрывает еще один мяч. Веселье!!

23:23 Можно пока гол Жервиньо посмотреть.

23:21 Встала Лига чемпионов. Нигде не происходит ничего интересного. Ждем веселых концовок матчей!

23:14 Полюбуйтесь на гол Шатова!

23:12 "Олимпиакос" снова впереди! А Жервиньо отыгрывает один мяч у БАТЭ. Способна ли нынешняя "Рома" на камбэк?

23:08 А великолепный Алексис Санчес сравнял счет в матче "Арсенал" - "Олимпиакос".

23:07 ОЛЕГ ШАТОВ! Перекинул голкипера и забил гол! Великолепную игру Халка в этом моменте тоже отметим.

23:02 Вот такой гол "Зенит"пропустил.

23:01 Никлас Ломбертс травму получает. Все становится совсем грустно для "Зенита"!

22:56 "Гент" сравнивает счет. А Левандовски забивает пятый гол "Баварии" в ворота "Динамо" из Загреба.

22:54 "Порту" забивает второй! Киевское "Динамо" тоже увеличивает свое преимущество. Мощно!

22:52 А вот так "Челси" пропускал. Бегович - волшебник. Иванович - клоун.

22:47 Вторые таймы начались. "Челси", кстати, сравнял счет перед самым перерывом. Виллиан отличился. Сейчас команда Моуринью должна всеми силами пойти в атаку.

22:43 А как в такой ситуации не забил "Лион"?! Загадка.

22:38 Момент упущен? Негредо не успевает замкнуть? Не беда! Фегули и без партнеров может решить момент одним дальним ударом. Лопеша в такой ситуации даже жалко.

22:34 Вот так, например, "Байер" сейчас возит "Барселону". Возникает ощущение, что Дмитрий Чигринский вдруг неожиданно вернулся в Каталонию и переоделся в Жерара Пике.

22:33 В матчах перерывы. А мы сейчас дадим вам какой-нибудь интересный видеоконтент.

22:29 "Олимпиакос" выходит вперед, Фегули забивает за "Валенсию". Вряд ли этот алжирец жалеет, что летом не уехал в "Фенербахче". А голов сегодня много!

22:26 Гол Дзюбы гляньте. Артем молодец!

22:25 Мы его предупреждали! Ну предупреждали же! Пропускает "Челси" и ликует "Порту". Андре Андре отличился.

22:23 "Арсенал" встрепенулся. Выровняли положение "канониры"!

22:20 ГОЛ-ГОЛ-ГОЛ-ГОЛ-ГОЛ! Артем Дзюба выводит "Зенит" вперед!

22:19 "Олимпиакос" вышел вперед в матче с "Арсеналом". Венгер, что с твоей командой?! БАТЭ забил третий мяч!

22:13 "Барселона" пропустила от "Байера", "Бавария" громит своего соперника уже со счетом 4:0. А мы предлагаем не обращать на это внимание и просто посмотреть на чудовищную игру польского голкипера "Ромы". Ну и поляки пошли...

22:09 Трудовой гол БАТЭ выглядит очень интересно. А скоро мы вам ляп Войцеха Щенсны покажем!

22:06 На красивый гол Ярмоленко полюбуйтесь. Как он вратаря положил!

21:59 РЕБЯТА, это надо видеть! БАТЭ забивает второй гол в ворота "Ромы". Шутки тут не уместны. Бегом в нашу видеотрансляцию.

21:58 Дуглас Коста забивает за "Баварию"! Классно бразилец влился в состав немецкого гранда. Загребскому "Динамо", похоже, ловить сегодня нечего.

21:56 И что-то интересное у нас в параллельном матче! Да это же БАТЭ вышел вперед в матче против "Ромы". Неожиданность! Стасевич отличился.

21:55 У "Гента" очень интересный вратарь! Вот такой штрафной от Гарая в начале матча потащил.

21:49 В матче "Маккаби" - "Динамо Киев" счет открыл Андрей Ярмоленко. Интересный поворот событий! Киевлянам надо железно брать три очка в этой встрече!

21:44 Ребята, дружно перемещаемся в наши текстовые онлайны. Сюда возвращаемся, чтобы посмотреть голы и интересные моменты матчей Лиги чемпионов.

21:40 Друзья, не забывайте и про наш сервис видеотрансляций. Рекомендуем обратить особое внимание на встречу "Лион" - "Валенсия". Наши соперники по группе пока выглядят не слишком хорошо. "Лион" из-за травмы потерял своего юного форварда Фекира сразу на шесть месяцев. У "Валенсии" серьезные проблемы с вратарской линией. Интересно, а кто же из них сегодня победит?!

21:35 Начинаем постепенно готовиться к матчам. Вы не забывайте, что текстовые онлайны не спят! Матчи "Зенит" - "Гент" и "Барселона" - "Байер" мы проведем.

21:30 Состав "Челси" тоже выглядит интересным. Оскара нет вообще, Азар в запасе! И как только Моуринью выигрывать на "Драгау" собрался?!

21:25 Изучаем состав "Порту". Интересных личностей много. Имбула, например, который в "Интер" летом собирался.

21:20 Ребята, а ведь сегодня Жозе Моуринью вернется туда, где когда-то для него все начиналось. Помните ту команду, где еще Дмитрий Аленичев зажигал?

21:16 Рекомендуем обратить внимание и на состав "Байера". Эти парни могут сегодня приподнести сюрприз:

21:13 Тер Штеген любит брать пример с нашего Лодыгина. Из ворот выходит далеко, ляпы частенько допускает. Почитать и даже посмотреть на некоторые из них можно в нашем материале.

21:10 Стартовый состав "Барселоны" выглядит интересно. Месси заменяет талантливый Сандро. Глянем на парня!

21:06 Состав "Гента":

21:01 Удивлены отсутствием Лодыгина? А мы нет. Он ведь такие серьезные ошибки допускал в предыдущем матче Лиги чемпионов.

20:53 У нас уже есть состав "Зенита"! А Юрия Лодыгина в нем нет:

20:50 Соперник у "Зенита" сегодня не такой статусный, как "Валенсия". Но не менее опасный. Бельгийцы сильны неуступчивым характером! Об достоинствах и слабостях этой команды можно узнать из нашего материала.

20:45 Дорогие друзья, здравствуйте! Прямо сейчас мы начинаем следить за матчами Лиги чемпионов. Сегодня вас ожидает много всего интересного. Оставайтесь вместе с нами, чтобы первыми узнать о произошедших событиях!