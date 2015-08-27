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    ЦСКА - «Спортинг». Как это было


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    Голосов: 0
    27.08.2015 00:40
    В ответной встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Спортинга» московский ЦСКА сумел по сумме двух матчей пробиться в групповой этап самого престижного европейского турнира. О футбольном кино по сценарию 2005 года – в обзоре «Бомбардира».

    В ответной встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Спортинга» московский ЦСКА сумел по сумме двух матчей пробиться в групповой этап самого престижного европейского турнира. О футбольном кино по сценарию 2005 года – в обзоре «Бомбардира».

    ЦСКА – «Спортинг» – 3:1

    Привезенное из Лиссабона поражение ЦСКА можно рассматривать под разным углом: да, обидное, в какой-то степени даже болезненное. Болезненное в первую очередь для обороны, обидное – для атаки. И дело не в антирекорде Игоря Акинфеева, пропустившего в 30-м матче Лиги чемпионов подряд. То, как «Спортинг» по флангам вспарывал оборонительные редуты армейцев, где прежде безукоризненный Фернандес, а также Набабкин выступали в роли стоячих фишек, насторожило куда больше. Как и то, что дуэт центрдефов, еще помнящий вкус победы в Кубке УЕФА-2005, раз за разом проигрывал сопернику «воздух». Что эти математически выверенные, вводящие красно-синих в ступор переводы с фланга на фланг так и не нашли противоядия.

    Тем не менее в список фатальных этот проигрыш записать сложно. «Спортинг» из тех команд, кто и сам атакует, и сопернику впереди дает покуражиться. На таком раздолье зажигали и Муса, и Думбия, смазавший выстрел с «точки», и Тошич. Чем не повод для оптимизма? Позитивные течения на предматчевой пресс-конференции определенно искал и рулевой ЦСКА Леонид Слуцкий: «Преимущество очень зыбкое, и один мяч все может изменить».

    Учитывая ошибки неутешительной игры в Лиссабоне, на левом крыле обороны Слуцкий сделал выбор в пользу голодного до футбола Георгия Щенникова. Россиянин потихоньку отвоевывает свое место в стартовом составе и на фоне провалившегося после лиссабонского спарринга Кирилла Набабкина выглядит гораздо убедительнее. У «Спортинга» изменений получилось на единицу больше: если появление Хонатана Сильвы на бровке защитной линии понятно без слов (травма Джефферсона), то вот отсутствие вне стартового протокола могильщика сборной России Ислама Слимани несколько обескуражило. Однако это стало прекрасным поводом снова вспомнить о некогда перспективном итальянце Альберто Аквилани, занявшем место в центральной зоне.

    В последней встрече с «Ростовом» армейцам пришлось обходиться без помощи фанатских масс на родных трибун. Виной этому стали дисциплинарные санкции КДК. Зато теперь болельщики дали-таки волю эмоциям, затянув в поддержку хозяев громогласное и продолжительное «Оле-оле-оле!».

    Эффект, впрочем, получился обратным. Первым инициативу к ногам прибрал «Спортинг», которому на чужой территории осесть удалось сполна, но вот довести дело до какой-то конкретики – увы. Чем ЦСКА и воспользовался. Мало того, что армейцы нашли нужную инструкцию по эксплуатации обороны (заметный апгрейд после хаоса в Лиссабоне), так и первая реальная возможность для взятия ворот осталась за их авторством. Подключившийся к атаке Марио Фернандес выверено простреливал в штрафную Патрисиу, где набежавшему Сейду Думбия чуть-чуть не хватило точности прицела, чтобы попасть в цель. Защитника армейцев стоит отметить отдельно: бразилец не отдал «Спортингу» ни пяди земли на своем фланге, то и дело бросаясь в жесткие стыки.

    Однако за свое рвение второй номер ЦСКА в одном из столкновений поплатился с лихвой: цена оказалась слишком высокой – травма. И еще до перерыва Слуцкому пришлось делать вынужденные корректировки, выпустив на поле Набабкина. Стоило похвалить армейцев за строгость в обороне, как тут же «львы» изощрились просочиться к воротам хозяев. Филигранным пасом из глубины Жоау Перейра вывел на свидание с Акинфеевым Теофило Гутьерреса, который, как и в прошлом матче, первым зажег свою фамилию на табло, послав мяч в дальний угол. Офсайд? Безусловно, момент на тоненького. Но повтор показал, что колумбиец сыграл в рамках дозволенного. Если не брать в расчет момент Думбия, ЦСКА ничего толкового за первый тайм впереди соорудить не смог. Не то, что нужно команде, силящейся отыграться, не так ли?

    Зато тайм второй начался прямо с места в карьер. Штрафные удары, которые в этом матче не стали лучшими помощниками для армейцев, на этот раз принесли дивиденды. Правда, не без доли везения. Огромной доли везения. Прострел с левого фланга под штангу от Алана Дзагоева принял на себя Адриен Силва, но португалец сделал это настолько неуклюже, что выкатил мяч прямиком на Думбия. Ивуариец пробил точно в Патрисиу, после чего не без помощи руки (благо, не заметил рефери нарушения правил) затолкал мяч в сетку ворот, возродив интригу – 1:1!

    «Спортинга», включившего к тому времени режим «действовать по ситуации», такой счет удовлетворял полностью. Но не сберегли преимущество, не удержали «львы» армейскую птицу. Все тот же Думбия замкнул пас на пустые ворота от Ахмеда Мусы, выскочившего на рандеву с Патрисиу. Поняв же, что пахнет жареным, подопечные Жезуша схватились за головы и ринулись отыгрываться. С пушечным выстрелом Аквилани метров с 30-ти Акинфеев не без труда, но справился, а вот удар вышедшего на замену Слимани голкипер ЦСКА потащить не смог. Замкнул-таки алжирец головой подачу с углового, но главный судья Павел Краловец взятие ворот отменил – мяч при подаче вышел за линию.

    Уже под самый финальный свисток наступила развязка. Громкая. Эпичная. Не доводя дело до овертайма, Ахмед Муса взял дело в свои руки, классно открылся под передачу Дзагоева и, разобравшись в ближнем бою с Патрисиу, вколотил что есть мочи мяч в сетку. Спустя мгновения нигериец добавил матчу еще немного пикантности. Вернее, за него это сделал Жоау Мариу, который крайне жестко встретил Мусу, получив за это прямую красную карточку.

    После неоднозначного первого тайма во второй половине игры ЦСКА сумел перевернуть все с ног на голову, не только отыгравшись, но еще и дважды забив. Сценарий 2005 года повторился как в сказке. Итог противостояния – 4:3 в пользу армейцев, которые теперь составят дуэт российских клубов в Лиге чемпионов!

    Игрок матча: Сейду Думбия

    Вот для чего армейцы возвращали этого африканского джокера! Вот для чего совершалась эта успешная как с коммерческой, так и с игровой точки зрения сделка! Не умаляя заслуг Ахмеда Мусы, поставившего жирную точку в противостоянии со «Спортингом», сделавшего голевой пас на Думбия и к тому же заработавшего удаление Мариу, именно Сейду сначала ликвидировал отставание в счете, а затем и вывел армейцев вперед. Браво!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +210

      azar80 27 августа 2015, 21:30

      а без помощи судей они могут выиграть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Красно_зеленный 27 августа 2015, 14:46

      Странная статья! Ни слова о Слуцком, финансовой части, поведении болельщиков.
      P.S
      ЦСКА победу заслужил.
      Судья- слепой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      УРАЛОЧКА 27 августа 2015, 11:58

      ответьте если забанили куда обратиться(точный адрес).а то человека забанили, почти 2недели прошло,а за что и на какой срок неизвестно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > УРАЛОЧКА 27 августа 2015, 12:06

      Какой ник у пользователя?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      УРАЛОЧКА > НИККО13 27 августа 2015, 13:51

      тётяASYA

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      isamsn 27 августа 2015, 11:26

      Хорошего жребия сегодня и удачи в группе!!!

      2
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      Рейтинг: +368

      mik1954 27 августа 2015, 09:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конский беспредел продолжается... Теперь оказывается им можно и руками забивать... Кто то должен гинера остановить...

      -9
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      Рейтинг: +13

      FALCON52 > mik1954 27 августа 2015, 10:13

      Хряпни висячки,резиновое изделие!мясные консервы!!!

      -3
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > mik1954 27 августа 2015, 10:17

      Ниодин игрок Спортинга не оспаривал гол рукой, т.к. видно было что он случайно в локоть попал. Думбия же локоток пытался убрать. Еще про оффсайд забыл сказать, которого тоже не было. Хотя что неадекватам разжевывать, все равно не поймут.

      1
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      Рейтинг: +12

      -Бульдозер- > mik1954 27 августа 2015, 10:26

      Ах как приятны сопли ущербных

      -1
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      Рейтинг: +23

      isamsn > mik1954 27 августа 2015, 11:31

      Как сказал Марадона в своё время- это рука бога!!! Маленькая компенсация за незабитый пенальти и других 100% моментах в матче...

      2
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      Рейтинг: +10

      УРАЛОЧКА > SunRomeS 27 августа 2015, 12:04

      ни один игрок спортинга не увидел.ты представь себе португальцев увидевших что им гол рукой забили - да они б порвали судью на британский флаг.а гол рукой -это сам подумай что....?представляю болел цыски если б им так забили

      1
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      ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > УРАЛОЧКА 27 августа 2015, 12:42

      Да просто вокруг Думбия игроков Спортинга было как грязи. И еще раз говорю умышленной игры рукой не было, а то что получается, неумышленная рука в штрафной - пенальти нет и игра продолжается, а тут все, руку отрубить, игрока растрелять))

      1
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      Рейтинг: +104

      Scorp63 > mik1954 27 августа 2015, 19:37

      Обыкновенный б/имянный спамер-брехун.)

      0
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      Рейтинг: +101

      Ver 27 августа 2015, 08:55

      Особо не разделяю восторгов...всё это не слишком убедительно...но очень приятно, что ЦСКА продолжит играть в ЛЧ, так что с победой!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      КирЪ 27 августа 2015, 08:51

      Ну красавцы!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +802

      Dizgen 27 августа 2015, 08:29

      Уже и в европе всех Гиннер купил и это уже не один матч

      0
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Dizgen 27 августа 2015, 10:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Закрывай свинарник и прощайся с футболом, больше ничего не остается.

      -4
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 27 августа 2015, 08:00

      супер 2 тайм!!!

      поздравляю армейцев с победой!!!

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 27 августа 2015, 06:10

      Хороший день. Прекрасное завершение отбора в ГЭ ЛЧ.

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