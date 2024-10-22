Лига чемпионов. Победа «Арсенала», ничья «ПСЖ», поражение «Ювентуса» и другие результаты

Завершились еще шесть матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Домашние победы одержали «Арсенал», «Астон Вилла» и «Жирона». В гостях выиграли «Спортинг» и «Штутгарт». Причем немцы нанесли сенсационное поражение «Ювентусу». «ПСЖ» сыграл вничью с ПСВ, уступая по ходу встречи.
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
Ювентус (Италия) – Штутгарт (Германия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Билал Туре, 90+2.
Удаление: Данило, 84 – нет.
Незабитый пенальти: нет – Мийо, 86.
ПСЖ (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Ланг, 34; 1:1 – Хакими, 55.
Арсенал (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Ризнык (в свои ворота), 29.
Незабитый пенальти: Троссард, 77 – нет.
Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – МакГинн, 55; 2:0 – Дуран, 64.
Штурм (Австрия) – Спортинг (Португалия) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Сантуш, 23; 0:2 – Дьекереш, 53.
Жирона (Испания) – Слован (Словакия) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Гутьеррес, 42; 2:0 – Хуанпе, 73.
Незабитый пенальти: Стуани, 88 – нет.