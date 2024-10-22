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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Штутгарт
Ювентус - Штутгарт: обзор матча 22 октября 2024
Ювентус
22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 1
Завершен
Штутгарт
90+2'
Э. Билал Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Штутгарт
90'
+7
Замена
А. Чейз
️️️️
М. Миттельштадт
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Э. Билал Туре
Пас отдал
Э. Мийо
Замена
Й. Рухи
️️️️
К. Тюрам
90'
86'
Пенальти не реализован!
Э. Мийо
Вторая желтая
Данило
84'
Желтая карточка
Данило
81'
74'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Д. Ундав
Замена
В. Аджич
️️️️
Д. Влахович
68'
62'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Э. Демирович
Замена
М. Локателли
️️️️
У. МакКенни
55'
Замена
Т. Веа
️️️️
Ф. Консейсау
55'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Н. Савона
55'
54'
Желтая карточка
А. Руо
51'
Желтая карточка
Э. Демирович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
13
Данило
(К)
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Перин
37
Савона
15
Калюлю
32
Кабаль
13
Данило
12
Луис
22
МакКенни
44
Фаджоли
7
Консейсау
28
Влахович
10
Йылдыз
3-3-1-3
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
9
Демирович
18
Левелинг
26
Ундав
Тюрам
73
Рухи
73
Рухи
Тюрам
37
Савона
20
Камбьясо
20
Камбьясо
37
Савона
19
Тюрам
19
Тюрам
22
МакКенни
5
Локателли
5
Локателли
22
МакКенни
28
Влахович
17
Аджич
17
Аджич
28
Влахович
7
Консейсау
22
Веа
22
Веа
7
Консейсау
7
Миттельштадт
91
Чейз
91
Чейз
7
Миттельштадт
26
Ундав
32
Ридер
32
Ридер
26
Ундав
9
Демирович
19
Туре
19
Туре
9
Демирович
Остались в запасе
Ювентус
Штутгарт
23
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Ювентус - Штутгарт
1
1
2
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
418
427
Сейвы
9
1
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.44
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Эспен Эскас
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
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