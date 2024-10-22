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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Шахтер
Арсенал - Шахтер: обзор матча 22 октября 2024
Арсенал
22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер
29'
Д. Ризнык (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Шахтер
90'
+6
Желтая карточка
П. Энрике
Замена
Жоржиньо
️️️️
Л. Троссард
87'
87'
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Бондаренко
Желтая карточка
Г. Мартинелли
84'
84'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Эгиналдо
Пенальти не реализован!
Л. Троссард
77'
Замена
М. Льюис-Скелли
️️️️
Р. Калафьори
72'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Г. Жезус
68'
64'
Замена
Кевин
️️️️
Д. Сикан
64'
Замена
Педриньо
️️️️
А. Зубков
Замена
М. Мерино
️️️️
Б. Уайт
46'
Желтая карточка
Б. Уайт
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Ризнык
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
9
Габриэл Жезус
(К)
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К)
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Арсенал
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
12
Zane Monlouis
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
18
Парти
7
Мартинелли
19
Троссард
29
Хаверц
9
Жезус
4-1-3-2
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
21
Зубков
10
Судаков
7
Эгиналдо
14
Сикан
19
Бондаренко
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
4
Уайт
23
Мерино
23
Мерино
4
Уайт
19
Троссард
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
19
Троссард
9
Жезус
19
Стерлинг
19
Стерлинг
9
Жезус
19
Бондаренко
6
Гомес
6
Гомес
19
Бондаренко
21
Зубков
10
Педриньо
10
Педриньо
21
Зубков
14
Сикан
11
Кевин
11
Кевин
14
Сикан
7
Эгиналдо
2
Траоре
2
Траоре
7
Эгиналдо
Остались в запасе
Арсенал
Шахтер
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
12
Zane Monlouis
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
12
Zane Monlouis
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Арсенал - Шахтер
2
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
7
10
Офсайды
0
1
Количество передач
603
473
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.97
0.67
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
Все
Арсенал
Шахтер
АПЛ. «Арсенал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя
21:28
1
«Арсенал» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
18:20
УПЛ: шансы «Шахтера» и «Буковины» на победу в матче 14-го тура
10:02
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
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«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
27 ноября
АПЛ. «Арсенал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя
21:28
1
«Арсенал» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
18:20
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