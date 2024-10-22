⚡ Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Боруссию Д» (5:2), уступая 0:2 к перерыву; у Винисиуса хет-трик

«Реал» одержал волевую победу в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мадридцы дома крупно обыграли «Боруссию» из Дортмунда со счетом 5:2.

Хозяева поля уступали 0:2 по итогам первого тайма, но после перерыва забили в ворота соперника пять безответных голов.

Хет-трик оформил Винисиус Жуниор, по голу забили Лукас Васкес и Антонио Рюдигер. В составе дортмундцев отличились Дониелл Мален и Джейми Байноу-Гиттенс.

У «Реала» и «Боруссии» по 6 очков в 3 турах ЛЧ.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур

Реал (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 5:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мален, 30; 0:2 – Байноу-Гиттенс, 34; 1:2 – Рюдигер, 60; 2:2 – Винисиус, 62; 3:2 – Лукас, 83; 4:2 – Винисиус, 86; 5:2 – Винисиус, 90+3.

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