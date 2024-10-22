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    • ⚡ Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Боруссию Д» (5:2), уступая 0:2 к перерыву; у Винисиуса хет-трик

    ⚡ Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Боруссию Д» (5:2), уступая 0:2 к перерыву; у Винисиуса хет-трик

    «Реал» одержал волевую победу в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

    Мадридцы дома крупно обыграли «Боруссию» из Дортмунда со счетом 5:2.

    Хозяева поля уступали 0:2 по итогам первого тайма, но после перерыва забили в ворота соперника пять безответных голов.

    Хет-трик оформил Винисиус Жуниор, по голу забили Лукас Васкес и Антонио Рюдигер. В составе дортмундцев отличились Дониелл Мален и Джейми Байноу-Гиттенс.

    У «Реала» и «Боруссии» по 6 очков в 3 турах ЛЧ.

    Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур

    Реал (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 5:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мален, 30; 0:2 – Байноу-Гиттенс, 34; 1:2 – Рюдигер, 60; 2:2 – Винисиус, 62; 3:2 – Лукас, 83; 4:2 – Винисиус, 86; 5:2 – Винисиус, 90+3.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.10.2024 23:54
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    Комментарии (4)
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    DeStar
    1729630640
    Просто жесть какая-то
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    Dos_Santos
    1729630675
    Что это было?
    Ответить
    Glebson
    1729632795
    Реал как всегда начал спросонья, а когда пропустил 2 гола, начал выкручивать обороты вплоть до 90 минуты
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    Antoshka2015
    1729632930
    Завтра Барселона проиграет как обычно Баварии
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