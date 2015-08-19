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  • Трансферные слухи. «Динамо» возвращает свой 2009-й, Адвокат ссорится с игроками «Сандерленда»

Трансферные слухи. «Динамо» возвращает свой 2009-й, Адвокат ссорится с игроками «Сандерленда»

<p><em>О возвращении в «Динамо» Кержакова и Уилкшира, развале «Сандерленда» Адвокатом, требовании тифози «Милана» приобрести Витселя и возвращении Липпи к тренерской работе – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира»</em></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Россия</strong></span></p> <p>Буквально несколько часов назад ТАСС сообщил о вероятном переходе форварда «Динамо» Александра Кокорина в «Манчестер Юнайтед». Помешать «красным дьяволам» изо всех сил пытается «Тоттенхэм» и еще несколько европейских топ-клубов и середняков. С таким заявлением сегодня выступил Кристоф Ютто, являющийся представителем Кокорина.</p> <p>Полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз близок к уходу из клуба. Причиной этому послужил игнор со стороны наставника «красно-белых» Дмитрия Аленичева. Вероятно, следующим клубом Озбилиза станет «Бурсаспор», которому нужно заплатить за Озбилиза 4 млн евро. Ранее «Бурсаспор» увел у «Динамо» Балажа Джуджака.</p> <p>Оправившееся после массовой распродажи «Динамо» готовит первое приобретение. Им может стать защитник Люк Уилкшир, последний сезон проведший в «Фейеноорде» и сейчас являющийся свободным агентом. Москвичи не устают предпринимать попытки вернуть в свои ряды Александра Кержакова, а вместе с ним – 2009-й год.</p> <p>Защитник «Генка» Анеле Нгонга может пополнить ряды «Крыльев Советов». На пути к 27-летнему южноафриканцу «Крыльям» необходимо побороть конкуренцию ряда клубов Бундеслиги и Лиги 1 – главным образом «Аугсбурга» и «Труа».</p> <p>Болельщики «Милана» требуют от руководства поскорее приобрести хавбека «Зенита» Акселя Витселя. За такой расклад выступили 84% тифози. Руководство «россонери» прислушивается к их мнению и с новой силой возобновили переговоры с питерским клубом о трансфере.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Англия</strong></span></p> <p>Нападающий «Барселоны» Педро де-факто стал игроком «Челси». На пути к этой цели ему осталось лишь не завалить медосмотр, сообщает SkySportUK. О сумме трансфера и предложенных Педро условиях будет объявлено дополнительно.</p> <p>Нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо недоволен работой тренера Дика Адвоката и хочет покинуть клуб. Разладом спешит воспользоваться «Борнмут», уже предложивший Дефо хороший контракт.</p> <p><a href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440015214_20150805_gaf_u39_359.jpg" style="height:493px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Испания</strong></span></p> <p>Наставник «Реала» Рафаэль Бенитес проиграл свою первую дуэль Флорентино Пересу. Президент «сливочных» настоял на аренде вингера Маркоса Асенсио в «Эспаньол», хотя Бенитес был крайне против такого поворота событий. По сообщению Edmundo Deportivo, Рафа находится в серьезном негодовании от ухода Асенсио, о чем наверняка поведает на своей следующей пресс-конференции.</p> <p>После разгрома от «Атлетика» в Суперкубке Испании «Барса» вновь готова навести ураган на трансферном рынке. Новой целью каталонцев стал вингер «Интер» Эрнанес. Буквально час назад стало известно, что «Барселона» провела первые успешные переговоры о трансфере с представителями «нерадзурри».</p> <p>Нападающий «Ромы» Жервиньо выставлен на трансфер: незадачливый ивуариец так и не убедил Руди Гарсию в своей профпригодности. Теперь маршрут Жервиньо простирается в Испанию: там его готова подобрать «Сельта».</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434787" target="_blank">Таблица летних трансферов Примеры</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Германия</strong></span></p> <p>Полузащитник «Шальке» Кевин-Принс Боатенг не вернется в «Милан». Против возвращения игрока в «россонери» выступил лично наставник Синиша Михайлович, пообещавший покинуть «Милан» в случае прихода Боатенга. Теперь Принс вынужден вести переговоры с «Аль-Иттихадом» - больше вариантов у него нет.</p> <p>Нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо недоволен работой тренера Дика Адвокаата и хочет покинуть клуб. Разладом спешит воспользоваться «Борнмут», уже предложивший Дефо хороший контракт.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434679" target="_blank">Таблица летних трансферов Бундеслиги</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Италия</strong></span></p> <p>Экс-наставник «Ювентуса» и сборной Италии Марчелло Липпи готов вернуться к работе. Вероятно, он станет следующим тренером сборной Чили, которую сейчас тренирует Хорхе Сампаоли.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></p>

Англия. Премьер-лига Весь мир Сандерленд Зенит Жервиньо Кокорин Александр Педро Витсель Аксель Адвокат Дик
Комментарии (6)
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phantom46
1440018251
Про Кокорина отличная шутка, прям блин КВНщики
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Dgad
1440052637
Про Дефо аж 2 раза написали,причем второй в Германии,)
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Romeo SL
1440052776
это как Дзюба когда то в Барселону
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Али Самаркандский
1440065307
М-дя-я. Ну чо ,удачи Кокорину в МЮ.
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Spartak-SV
1440096467
А то на скамейке сидеть не кому....вперед "кока"....в МЮ....
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За Спартак1922
1440105303
знатно потроллили Сашу, хватит уже. Ну не получается у Кокорина, что ж теперь всю жизнь его высмеивать(
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