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  • Трансферные слухи. «Динамо» включилось в погоню за Витоло, между Пересом и Бенитесом случился конфликт

Трансферные слухи. «Динамо» включилось в погоню за Витоло, между Пересом и Бенитесом случился конфликт

<p><em>О бегущем из «Динамо» изо всех сил Джуджаке, новой трансферной бомбе от «Ромы», мечте «Арсенала» о Кавани и яром нежелании Бенитеса видеть в своей команде Де Брюйне – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира»</em></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Россия</strong></span></p> <p>Защитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов попросил руководство клуба продать его в «Зенит». Правда, эта информация подтверждения пока не нашла.</p> <p>Полузащитник «Динамо» Балаж Джуджак достиг принципиальной договоренности о переходе в «Бурсаспор». «Я счастив оказаться в этом клубе. Надеюсь по итогам сезона завоевать медаль» - признался Джуджак. Напомним, ранее Балаж просил «Динамо» продать его в «Ливерпуль», «Интер» и даже «Герту».</p> <p><a href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Украина</strong></span></p> <p>Полузащитник «Севильи» Витоло отказался от денежного предложения «Динамо». Киевляне готовы были платить игроку 4 млн евро в год, но Витоло оказался не в восторге от мысли перебраться в украинскую Премьер-Лигу. Самой «Севилье»  было предложено 25 млн евро – и она без лишних раздумий приняла предложение «Динамо».</p> <p>Похоже, с будущим талантливого вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко начинает наступать ясность. Игрок выразил желание перебраться в «Эвертон». Видеть его в рядах «ирисок» уже дал согласие главный тренер Роберто Мартинес. Осталось уладить детали между киевским и ливерпульским клубами.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439757148_20150806_gaf_u56_151.jpg" style="height:471px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Италия</strong></span></p> <p>«Рома» готовит для своих болельщиков новую трансферную бомбу. На финишную прямую вышли переговоры о покупке римлянами защитника «Баварии» Данте, сообщает Sky. Ранее «Рома» усилилась такими звездами, как Эдин Джеко и Мохаммед Салах.</p> <p>«Интер» устроил настоящую осаду по приобретению вингера «Наполи» Дриса Мертенса. Вчера наставник «нерадзурри» Роберто Манчини по телефону лично убеждал бельгийца перебраться к нему в команду – безрезультатно. Но и это еще не все. Завтра бразды правления берет в свои руки руководство «Интера», которое проведет личную встречу с Мертенсом в одном из ресторанов.</p> <p>Защитник «Милана» и сборной Италии Габриэле Палетта на распутье. Игрок заключил предварительный договор с «Аталантой», но дело никак не дойдет до официального. Причина – в «Роме», которая в последние часы выразила заинтересованность в Палетте.</p> <p>Нападающий «Гуанчжоу Эвергранд» Альберто Джилардино следующий сезон проведет в Серии А. Игрок изъявил желание перебраться в «Палермо»; те – только за.</p> <p><a href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Англия</strong></span></p> <p>«Арсенал» готовится сделать еще одну попытку приобрести топ-форварда. Арсен Венгер дал добро на покупку Эдинсона Кавани – за форварда «ПСЖ» планируется выложить 50 млн евро.</p> <p><a href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Испания</strong></span></p> <p>Очередной скандал случился в рядах «Реала». На сей раз – между президентом Флорентино Пересом и наставником Рафаэлем Бенитесом. Перес очень хочет видеть в «Реале» Кевина Де Брюйне, на что тренер отвечает решительным отказом. Дескать, передняя линия у мадридцев и так перенасыщена топ-форвардами. Если верить порталу As.com, Перес довольно тверд в своих намерениях.</p> <p>Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората может вернуться в «Реал». Об этом руководство клуба попросил лично наставник «сливочных» Рафаэль Бенитес. Помимо Мораты «Реал» рассматривает кандидатуры Агуэро, Льоренте и Левандовского.</p> <p>Между тем, в «Реал» переходит опорник «Интера» Матео Ковачич. С таким заявлением выступил сегодня известный журналист Танкреди Палмьери. Сумма сделки составит 35 млн евро, вопрос о трансфере – закрыт. </p> <p><a href="https:///articles/?id=434787" target="_blank">Таблица летних трансферов Примеры</a></p>

Рома Арсенал Зенит Реал Кавани Эдинсон Данте Семенов Андрей Де Брюйне Кевин
Комментарии (4)
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Katrux
1439794888
ып
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VIPded
1439796425
Да фигушки парижане Кавани отдадут. Хотя я лично за любое ослабление Франции в еврокубках...)))
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