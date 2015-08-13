Денис Черышев остается в «Реал Мадриде». Дайджест событий дня

Матч «Зенит» - «Рубин» перенесен на день позже. Эдин Джеко стал игроком «Ромы». «Динамо» получит за Кокорина восемь миллионов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Матч «Зенит» - «Рубин» перенесен на день позже. Эдин Джеко стал игроком «Ромы». «Динамо» получит за Кокорина восемь миллионов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Дмитрий Черышев: «Денис останется в «Реале» минимум на один сезон»

Тренер "Севильи" Дмирий Черышев рассказал, что его сын Денис остается в мадридском "Реале". Также специалист сообщил, что вариант с арендой Дениса в "Севилью" не рассматривался.

"Денис остается в мадридском "Реале". Как минимум на сезон.

Взять сына в аренду в "Севилью? Нет, это даже не обсуждалось. У нас футболистов, играющих слева, и левшей, простите, как грязи, поэтому это не вариант.

При необходимости Евгений Коноплянка может сыграть в центре и справа , но сейчас такой необходимости нет, поэтому и вариант с приглашением новых левофланговых игроков не рассматривался", - сказал Черышев.

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Месси, Роналду и Суарес поспорят за звание лучшего игрока Европы 2014/15

Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес, а также форвард "Реала" Криштиану Роналду поспорят за звание лучшего игрока Европы в предыдущем сезоне.

Профессиональные журналисты из всех стран-членов УЕФА определили лучших игроков по их мнению, и в соответствии с этим был составлен общий рейтинг, первая тройка в котором станет известна 27 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

4-10 позиции рейтинга:

4. Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус")

5. Неймар (Бразилия, "Барселона")

6. Эден Азар (Бельгия, "Челси")

7. Андреа Пирло (Италия, "Ювентус")

8. Артуро Видаль (Чили, "Ювентус", ныне - "Бавария")

9. Карлос Тевес (Аргентина, "Ювентус", ныне - "Бока Хуниорс")

10. Поль Погба (Франция, "Ювентус")

«Шахтер» может из Львова переехать в Одессу

Донецкий "Шахтер" может переехать в Одессу из Львова. По информации телеканала "Репортер Одесса", если руководство "горняков" устроит поддержка команды на стадионе "Черноморец" в пятничном матче против "Днепра", то "Шахтер" может и дальше проводить свои домашние встречи в Одессе. Речь идет не только о поединках чемпионата Украины, но и о встречах Лиги чемпионов, если дончане пробьются в групповой этап.

Напомним, первые два матча "Шахтера" на "Арене Львов" против "Александрии" и "Говерлы" не собрали даже 3 тысяч зрителей. Матч 5-го тура против "Днепра" руководство "горняков" решило провести в Одессе. Поединок состоится в пятницу, а уже в воскресенье на этом поле сыграют "Черноморец" и "Заря". По словам директора стадиона "Черноморец", газон к такой нагрузке готов.

"Мы готовы полностью. Службы работают в обычном режиме, стадион готов к проведению матчей любого уровня. Мы уверены, что газон выглядит такую нагрузку. Несмотря на такую погоду, наши агрономы справятся с этой задачей", - заявил Сергей Сиволап.

Рамос договорился с «Реалом» об условиях нового контракта

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос, всерьез рассматривавший возможность перехода в "Манчестер Юнайтед", останется в "королевском клубе".

Президент "Реала" Флорентино Перес долгое время отказывался увеличивать зарплату Рамоса, и из-за этого стороны не могли достичь договоренности. Однако на данный момент все условия согласованы, и зарплата защитника вырастет в полтора раза с 6 до 9 миллионов евро.

Контракт Рамоса с клубом будет действовать до 2020 года.

Де Брюйне будет получать в «Манчестер Сити» 320 тысяч в неделю

"Манчестер Сити" готовит рекордный трансфер полузащитника "Вольфсбурга" Кевина Де Брюйне. Англичане планируют заплатить за хавбека 69 миллионов евро, а сам футболист будет получать 320 тысяч в неделю.

Отметим, что соотечественник Де Брюйне полузащитник "Челси" Эден Азар получает в настоящий момент 280 тысяч.

Трансферная таблица АПЛ

Игра «Рубин» - «Зенит» состоится на день позднее

По данным источника, поединок шестого тура РФПЛ между казанским "Рубином" и санкт-петербургским "Зенитом", как и предполагалось ранее, состоится не 23-го, а 24-го августа. Причина — участие татарстанской команды в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матч в его рамках россияне проведут 20-го числа сего месяца в македонском Скопье против местных "Работничков".

Напомним, что по аналогичной причине была перенесена встреча пятого тура РФПЛ между московскими "Спартаком" и ЦСКА.

Джеко стал игроком «Ромы»

Боснийский нападающий английского "Манчестер Сити" Эдин Джеко на правах аренды перешел в итальянскую "Рому". Игрок проведет в Риме сезон, после чего "волчица" будет иметь право выкупить полноценные права на него.

Напомним, что до перехода в стан "горожан" Джеко выступал за немецкий "Вольфсбург".

Трансферная таблица Серии А

«Динамо» получит за Кокорина восемь миллионов

Стала известна примерная сумма, которую получит московское "Динамо" за продажу своего нападающего Александра Кокорина в санкт-петербургский "Зенит". Она равняется восьми миллионам евро. Изначально москвичи требовали 20 миллионов, но сине-бело-голубые сделали отсылку на скоро истекающий контракт игрока. Получать форвард в Северной Пальмире будет не меньше, чем в Москве, - четыре с половиной миллиона евро за сезон (322 миллиона рублей).

Кроме того, "Зенит", вероятно, отдаст в "Динамо" какого-то из своих футболистов.

Трансферная таблица РФПЛ