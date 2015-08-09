«Крылья» - «Спартак» - 0:2, «Уфа» - «Зенит» - 0:1, завершение первого тура АПЛ. Онлайн событий дня

<em>В воскресной программе РФПЛ свои матчи проведут ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», В Англии и Франции продолжится первый тур. «Бомбардир» следит за всеми важными событиями вокруг игр дня. <br /> <br /> </em><strong>21:02 </strong>"Спартак" одерживает третью подряд победу! Болельщики красно-белых Аленичева домой на руках понесут, наверное<strong><br /> <br /> 20:18 </strong>Дубль Промеса! "Спартак" ликует<strong><br /> <br /> 19:49 </strong>"Ливерпуль" забил в концовке игры! Сделал это не новичок Бентеке, а проверенный боец Коутиньо<strong><br /> <br /> 19:06 </strong>Пятая минута, а Проме уже побежал праздновать гол. Легко начал "Спартак"!<strong><br /> <br /> 18:50 Ответ на главный вопрос дня! <a href="https:///online/80939" target="_blank">Мяч Brazuca будет разыгран в текстовом онлайне матча "Крылья" - "Спартак"</a>. Так что скорее все туда<br /> <br /> 18:29</strong> Статистика личных встреч: 15 побед у "Спартака", 3 - у "Крыльев", 6 ничьих. Разница голов 17:40 в пользу красно-белых<strong><br /> <br /> 18:03 </strong>Состав гостей<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/Безымянныпй(1).png" width="630" height="340" alt="" /><strong><br /> <br /> 17:59 </strong>Состав хозяев<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/Безымянныйл.png" width="630" height="325" alt="" /><strong><br /> <br /> 17:57 </strong>В Самаре сегодня тепло и уютно. Ждем красивый чистый футбол<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/Безымянныйю(2).png" width="630" height="449" alt="" /><strong><br /> <br /> 17:53 </strong>Не забудьте про <a href="https:///online/80132" target="_blank"><strong>текстовую трансляцию матча "Сток Сити" - "Ливерпуль"</strong></a>. Там мы, возможно, разыграем футбольный мяч<strong><br /> <br /> 17:49 </strong>А "Зенит" все-таки забил. Данни! Третий гол забивает португалец и все три после выхода на замену. Питерский Сульшер<strong><br /> <br /> 17:33</strong> Все, "Арсенал" проиграл. А "Зенит" и "Уфа" до сих пор не открыли счет<strong><br /> <br /> 17:24 </strong>Не забудьте, что сегодня еще "Ливерпуль" играет. Вот стартовый состав. Бентеке, Милнер, Клайн сразу в бой. Фирмино пока на лавке<strong><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CL-NrbrWIAAZYGx.jpg" width="450" height="450" alt="" /><br /> <br /> 17:20 </strong>А нет, уже 1:2 в пользу "Баварии". Гетце<strong><br /> <br /> 17:18 </strong>А в Германии за кубок сегодня "Бавария" играет. А Видаль забивает свой первый гол в составе мюнхенцев. Правда, там уже уже 1:1<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/K8irTGUI6DI.jpg" width="720" height="480" alt="" /><strong><br /> <br /> 17:10 </strong>Через два часа главный матч дня - "Крылья Советов" - "Спартак". Вспомним, как команды провели эту неделю. Красно-белые, к примеру, сходили на пивной завод. <br /> <strong><br /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YRdkB_he1qU" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> 16:51 </strong>Все очень плохо у "Арсенала". Уже 0:2 проигрывает. Отыграется ли?<strong><br /> <br /> 16:41</strong> Отличный дебют у Жоржиньо Вейналдума! Забивает голландец в первой же игре в Англии<strong><br /> <br /> 16:23 </strong>А в Ньюкасл-апон-Тайне хозяева почувствовали вашу веру в их тренера после прочитанного текста и сравняли счет. Так держать, наши всесильные читатели!<br /> <strong><br /> 16:21 </strong>На "Эмирейтс" перерыв. И хозяева проигрывают после гола Шейка Куяте. Даже Чех не помог<strong><br /> <br /> 16:00 </strong>И еще одно чтиво для тех, кто не готов так скоро переместиться из Химок в Уфу. Наш яркий и познавательный обзор матча ЦСКА - "Амкар".<br /> <br /> <strong><a href="https:///articles/?id=438379" target="_blank">Попасться за 30 секунд. Как «Амкар» сам себя загнал в могилу</a><br /> <br /> 15:57 </strong>Есть первый гол дня в Англии! Грациано Пелле. И "Ньюкасл" пока проигрывает. Чтобы вам стало немного жаль "сорок", почитайте о том, как тяжело пришлось их новому тренеру Стиву Макларену<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=438350" target="_blank"><strong>«Такого ужасного тренера сборная Англии не знала». Чего стоило Стиву Макларену возвращение в АПЛ</strong></a><br /> <strong><br /> 15:28 </strong>Напоминаем, что у нас есть<strong> <a href="https:///online/80127" target="_blank">видеотрансляция и текстовый онлайн матча</a>. </strong>Не пропустите, потому что там мы можем разыграть мяч Brazuca!<strong><br /> <br /> 15:16 </strong>Составы на "Уфа" - "Зенит" прямиком от пресс-службы РФПЛ<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/Безымянныйо.png" width="350" height="474" alt="" /><strong><br /> <br /> 14:50</strong> Стартовые составы на лондонское дерби<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/Ju_G-fTetWI.jpg" width="630" height="331" alt="" /><br /> <br /> <strong>14:44 </strong>А еще сегодняший матч станет 150-м за "Арсенал" для Санти Касорлы. Ждем гола в честь юбилея<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/14270136031santi-kasorla.jpeg" width="630" height="473" alt="" /><strong><br /> <br /> 14:38 </strong>Меньше часа осталось до игры "Арсенал" - "Вест Хэм". Вот наглядные цифры, которые доказывают, почему Арсен Венгер все-таки крутой. Процент попадания "Арсенала" в ТОП-4, начиная с сезона 2001/2002<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/iuHVyOoHkkc.jpg" width="700" height="402" alt="" /><strong><br /> <br /> 14:18 </strong>Перерыв в Химках, а мы начинаем потихоньку настраиваться на другие игры. "Зенит" делится фото, которое может считаться удивительной и хорошей новостью только в России: "Уфа" сыграет домашний матч в Уфе. Сегодня никаких гастролей<br /> <br /> <strong><img src="https:///images/upload/Безымянныйв.png" width="576" height="430" alt="" /><br /> <br /> 14:12 </strong>2:0 - показал сербского Роббена Зоран Тошич и сам все сделал, сместившись с фланга. Браво, что сказать<strong><br /> <br /> 13:32 </strong>Вот это начало! Пенальти на первой минуте и гол на второй! ЦСКА вышел на поле и вперед фактически одновременно<strong><br /> <br /> 13:25</strong> <strong>А у нас сегодня розыгрыш приза - мяч BRAZUCA!</strong> Для победы нужно внимательно следить за всеми текстовыми трансляциями и ждать в одной из них вопроса от ведущего. В какой именно - секрет. Возможно, уже в матче ЦСКА - "Амкар". Так что не пропустите!<br /> <br /> <a href="https:///online/80945" target="_blank">ЦСКА - "Амкар". Текстовый онлайн матча</a> <br /> <br /> <strong>12:59 </strong><a href="https:///articles/?id=438093" target="_blank"><strong>Известный российский агент Алексей Сафонов уверен, что ЦСКА победит 1:0. Наш редактор Иван Адаменко с ним согласен</strong></a><strong>.</strong> А у вас какой прогноз на игру? <strong><br /> <br /> 12:47 </strong>Неделю назад болельщики ЦСКА подарили Игорю Акинфееву мешок сухарей - на удачу и в благодарность за все матчи без пропущенных мячей. Как думаете, сегодня капитан сыграет на ноль?<strong><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/Безымянный(92).png" width="350" height="431" alt="" /><br /> <br /> 12:30 </strong>Состав "Амкара": <br /> <br /> Герус, Идову, Белоруков, Черенчиков, Занев, Баланович, Узочукву, Голь, Пеев, Огуде, Прудников<strong><br /> <br /> 12:23 </strong>А комментировать сегодняшний матч для российского ТВ, кстати, будет Василий Уткин, который в последнее время занят словесной войной с Тиной Канделаки. И пока в сухую выигрывает<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/Безымянныйп.png" width="550" height="365" alt="" /><strong><br /> <br /> 12:15</strong> Стартовый состав ЦСКА<br /> <br /> Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Набабкин, Натхо, Вернблум, Тошич, Ерeменко, Дзагоев, Муса<strong><br /> <br /> 12:10 </strong>И первыми сегодня стартуют ЦСКА и "Амкар". У армейцев была насыщенная неделя: огласили назначение Слуцкого в сборную и смогли добиться от властей переноса дерби и даже изменения регламента. Обо всем этом будет сказано еще немало, ну а пока почитайте наше интервью с голкипером "Амкара" Романом Герусом. <br /> <br /> <strong><a href="https:///articles/?id=438144" target="_blank">Роман Герус: "Нейтрализуем лидеров ЦСКА и нам будет легче"</a><br /> <br /> 12:00</strong> "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку", - советовал нам Иосиф Бродский. Немногие знают, что на самом деле поэт говорил про риск пропустить все самое интересное о матчах выходных. К счастью, с онлайном "Бомбардира" этого можно не бояться. Сегодня весь день мы вместе с вами будет следить за всем, что окружает 4-й тур РФПЛ, а также чемпионаты Англии и Франции. Доброе утро, мы начинаем!