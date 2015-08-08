Английская Премьер-лига: ТОП-100 лучших игроков. Места 10-1

Заключительная часть лучших игроков АПЛ нового сезона. Кто же попал в первую десятку?

10. Неманья Матич, «Челси»

Матич сохраняет звание лучшего опорного полузащитника Премьер-лиги, хотя соперники не намерены с этим мириться.

Серб блистал в первой половине прошлого сезона, сочетая превосходное владение оборонительной техникой, изящную обводку и стремление вперед. Во второй половине он слегка притормозил, чтобы сохранить силы, не был так ярок в центре поля, однако оборону держал твердо.





Матич собрал в себе все черты идеального опорника: высокий, проворный и позиционно грамотный.

9. Тибо Куртуа, «Челси»

Куртуа успешно вытеснил Петра Чеха из ворот «Челси» в прошлом сезоне, а затем и вовсе окончательно перевел его на скамейку запасных. Игру Куртуа можно сравнить с той, что была у него в аренде в мадридском «Атлетико»: он доминирует в воздухе и совершает невероятные сейвы.





Куртуа храбрый молодой человек, который однако рискует не всегда себе во благо. Тем не менее, он почти идеальный голкипер – несмотря на то, что ему всего 23 года. Если Давид Де Хеа выберет «Реал», то Куртуа будет повышен до звания лучшего вратаря Премьер-лиги.

8. Давид Де Хеа, «Манчестер Юнайтед»

На данный момент Де Хеа еще является игроком Премьер-лиги и вратарем «МЮ». Его покупка «Реалом» кажется неизбежной, хотя Луи Ван Гаал демонстрирует стремление побороться за голкипера еще один год.





Он является лучшим вратарем лиги, благодаря двум потрясающим сезонам – особенно запомнился сезон-2014/15. Его реакция впечатляет, хладнокровие в моментах с выходом один на один вызывает восхищение, да и в воздухе он лучший. Его несомненно догоняет Тибо Куртуа, однако выбирать между этими двумя вратарями очень трудно.

7. Месут Озил, «Арсенал»

Озил впервые прошел предсезонку с «Арсеналом», несмотря на то, что присоединился к этому клубу два года назад. Свежесть и летнее «обучение» игрока выглядит как предпосылка к невероятному предстоящему сезону немца.

После трехмесячной травмы, полученной в начале прошлого сезона, Озил смог восстановиться, вернуться и показать нам свой лучший футбол в Премьер-лиге. Способность разорвать оборону противника, делать дальние передачи и потрясающее творческое мышление игрока – все это перенесло игру «Арсенала» на новый уровень.







Если он сможет начать этот сезон в своей построждественской форме, то «Арсенал» станет неразрушимой машиной. Озил несомненно один их лучших игроков мира.

6. Диего Коста, «Челси»

У Косты один лишь недостаток – его подколенное сухожилие. Он уже повредил его и, как результат, пропустил матч за Суперкубок против «Арсенала».

Все это приводит к тому, что Жозе Моуринью следует довериться Лоику Реми или Радамелю Фалькао как «заместителям» Косты. Однако могут ли они быть достаточно надежны физически, чтобы заменять испанца, постоянно играющего на грани разрыва?





Когда Коста здоров, он может быть удивительным. Быстрый, мощный, безжалостный – все эти качества в сочетании с инстинктом убийцы создают идеальный тип нападающего.

5. Давид Сильва, «Манчестер Сити»

Обсуждение перехода Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити» и его сотрудничества с Серхио Агуэро, а также судьбы Вильфрида Бони – все это вытеснило на обочину внимание к другой суперзвезде клуба – Давиду Сильва.





Испанец, которому в этом сезоне будет уже 30, по-прежнему представляет собой пример технического блеска и ремесла, создающего невероятную угрозу обороне соперника точно так же, как и пять лет назад. Стерлинг и Агуэро обеспечат темп и завершение атак, но Сильве все еще предстоит тянуть все струны и управлять игрой.

4. Сеск Фабрегас, «Челси»





С августа по декабрь прошлого года Фабрегас был лучшим игроком Премьер-лиги, даже лучше, чем его одноклубник Эден Азар. Его 18 передач в Премьер-лиги могли бы и не ограничиться только этой цифрой – их могло бы быть много больше, если бы после Рождества Сеск не потух. В связи с этим возникает вопрос, сможет ли Фабрегас играть во второй половине сезона так же, как и в самом его начале? Его зимнее замедление может сильно повредить «Челси», учитывая возросший уровень конкуренции в этом сезоне.

3. Алексис Санчес, «Арсенал»

Подписав контракт с «Арсеналом» перед сезоном-2014/15, Санчес помог команде Арсена Венгера взять два долгожданных трофея.

Игрок мирового уровня, невероятно быстрый и меткий чилиец уничтожает соперника путем забегов по флангу и ударов по воротам с дальней дистанции. Его замечательный удар в финале Кубка Англии против «Астон Виллы» подытожил свой невероятный сезон и дал надежду на продолжение банкета в этом году.

Он забил 16 голов и сделал восемь голевых передач, обыгрывая некоторые команды почти в одиночку. Но сможет ли он подойти к новому сезону достаточно подготовленным, учитывая то, сколько сил он отдал национальной команде, победившей в кубке Америки?





Начало сезона, вероятно, будет замедленное, чтобы успеть немного отдохнуть.

2. Эден Азар, «Челси»

Азар закончил прошлой сезон первым номером, ведь едва ли кто-либо в сезоне-2014/15 смог достичь его уровня. Он был несомненно лучшим.

Моуринью уверен, что бельгиец может продолжать в том же духе и вряд ли отойдет на второе место в предстоящем сезоне. Его технические навыки, дриблинг, невероятная игра в штрафной площади, особенно когда Фабрегас пошел на спад, вели «Челси» к победам. Азар способен перехватить ход игры, резко перемещаться, нырять с флангов и забивать ключевые мячи.

Если он не остановится, то встанет в одном ряду с Неймаром, Месси и Роналду.

1. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити»

Агуэро закончил прошлый сезон лучшим бомбардиром Премьер-лиги, забив 26 голов в 30 играх, а также совершив восемь голевых передач. Это по-настоящему потрясающий игрок! В предстоящем сезоне посмотрим, способен ли он оставаться в форме долгое время.

В лице Агуэро Мануэль Пеллегрини получил наиумнейшего форварда в лиге, который способен на любые подвиги. Если аргентинец сможет избежать травм, то у «горожан» есть все шансы взять титул.

По материалам Bleacherreport.com

Заключительная часть лучших игроков АПЛ нового сезона. Кто же попал в первую десятку?