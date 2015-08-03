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  • Люди иск. Почему история с фанатами на игре ЦСКА - «Анжи» позорит российский футбол

Люди иск. Почему история с фанатами на игре ЦСКА - «Анжи» позорит российский футбол

<div><em>Болельщики ЦСКА были уличены в использовании ксенофобных кричалок и баннеров в адрес соперников из Дагестана. Теперь делом будет заниматься КДК, а клубу грозит матч без зрителей. «Бомбардир» − о том, почему такие случаи губят наш футбол, и дело тут не в расизме. </em></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Три невеселых буквы</strong></span></div> <div><br /> Чтобы понять, что произошло, не нужно было даже ехать в Химки, толпясь в душном и грязном общественном транспорте. Заряды в духе «Идите на х.., пи...сы» были четко различимы и в телетрансляции. Зрители недоверчиво прибавляли громкость, пресловутые «глушилки» «НТВ-Плюс» даже не пытались справляться, а комментаторы Денис Казанский и Тимур Журавель делали вид, что ничего не происходит. Один из центральных матчей тура стал полуторачасовой подборкой отборного мата в хоровом исполнении. </div> <div><br /> Через несколько часов после игры общественность разглядела в инциденте огромный националистический подтекст. Довольно быстро выяснилось, что большинство кричалок и баннеров армейских фанатов касались оскорблений на национальной почве. Появились даже очевидцы, утверждающие, что в метро видели болельщика «Анжи» с окровавленной головой, вслед за которым через пару минут появились люди с красно-синей атрибутикой. </div> <div><br /> Поклонники махачкалинского клуба написали пока еще просто министру спорта Виталию Мутко открытое письмо. Контрольно-дисциплинарный комитет уже пообещал разобраться во всех подробностях. Сам ЦСКА ответил готовностью провести собственное расследование, заручившись поддержкой правоохранительных органов. Так в российском футболе закрутился еще один расистский скандал. Уже второй с момента начала нового сезона РФПЛ.  3 тура, 2 происшествия − еще немного, и мы приблизимся к гроссмейстерской пропорции 1 к 1. И тогда сочная подборка националистических склок станет такой же обязательной частью тура как видеообзоры голевых моментов или флеш-интервью в перерыве. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/_MG_3268(1).jpg" width="580" height="387" alt="" /></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Целевая аудитория</strong></span></div> <div><br /> Проблема, как всегда, в том, что мы не видим проблему. Точнее видим ее неправильно. Расизм не причина. Это лишь одно из следствий. Если бы в Химки приехал не «Анжи», а другой особо раздражительный соперник − например, «Зенит» − было бы примерно тоже же. Только вместо «хачей» с трибун летели бы «бомжи». Достаточно вспомнить, как фаны армейцев вели себя в Лиге чемпионов, подставив клуб на несколько миллионов доходных потерь. Или в последнем дерби со «Спартаком», когда один маленький гостевой сектор умудрялся посылать всю «Открытие Арену» так же громко, как и она орала, что «ЦСКА − команда ... [презервативов]». </div> <div><br /> Причем, неверно делать какой-то образец всероссийского зла именно из армейских фанатов. Тот же «Зенит» грешил не меньше. А, возможно, даже больше, если вспомнить петарду Шунина, выбежавших фанатов во главе с Гулливером или омерзительный баннер «Сдох ваш Яшин, сдохнет «Динамо». Инциденты разной степени серьезности есть в позорных страницах истории всех российских команд, обладающих хотя бы более-менее серьезной фанатской толпой.   </div> <div><br /> Важно понимать: фанаты − это особый мир и особая часть футбола, без которой он не может существовать в том живом виде, благодаря которому существует сейчас. С фанатами не нужно бороться. Но их нужно контролировать. А лучше воспитывать. Иначе самая эмоциональная часть трибун моментально превратится в опасную и агрессивную стихию, готовую подчиняться только резиновым дубинкам да омоновским «уазикам».  </div> <div><br /> Фанаты − важный атрибут стадиона, но он не должен становится его основой. А у нас пока все получается наоборот. Потому что на данный момент они являются единственной категорией, готовой постоянно ходить на трибуны. Простые болельщики отдавать свои выходные любимому клубу не готовы. Или готовы, но попросту боятся. Так себе удовольствие − стоять час в хамоватой очереди, а потом еще два с лишним часа пытаться смотреть не самый качественный футбол под бесконечный аккомпанемент мата и угрозу получить ожоги от шального файера. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/4_25.JPG" width="580" height="387" alt="" /></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Два вопроса</strong></span></div> <div><br /> Российский футбол перестанет позориться, когда научится быть бизнесом. Не в том плане, что нужно создать 16 разных «Анжи»-2012 и в каждый купить собственного ЭтоʼО. Просто жизнь на дотационной игле госкорпораций и регионов это не жизнь. Сегодня все три наших профессиональных дивизиона больше напоминают попавшего в кому пациента, который еще держится только за счет аппарата искусственного дыхания. Как только российский футбол научится зарабатывать сам на себе, он станет счастливым. Сразу появится желание и необходимость ухаживать за газонами, раз и навсегда разобраться с лимитом и начать проводить нормальную работу с болельщиками. </div> <div><br /> Любой клубный менеджер знает, что на радикальных фанатах много не заработаешь. Основным платежным слоем нужно делать обычных болельщиков, тех самых, что сидят на центральных трибунах в компаниях друзей, жен и детей. </div> <br /> А теперь два вопроса. Приведете ли вы своего ребенка туда, где он 90 минут будет обогащать словарный запас не тем содержанием и учиться ненавидеть других людей только из-за цвета кожи или цвета футболки? И сколько вы готовы платить за шоу, на котором вам как минимум испортят настроение, а как максимум − подвергнут риску жизнь вас и ваших близких?.. 

Россия. Премьер-лига ЦСКА Анжи Зенит
Комментарии (53)
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Thenit
1438619863
Пока в стране расцветают этнические банды, кланы с Кавказа скупают чиновников, на свадьбах и не только стреляют в центре исконно русский городов и т.д. а журналисты хотят воспитывать болельщиков!!! Это такие как автор не видят проблемы!!!!! Пс Чечня живёт на дотации Дагестан первое место по инвалидам (понятно что все это куплено) получают пенсии!!! А с чьего кармана это все оплачивается!? И мы должны с ними целоваться???? А про эмигрантов говорить и нечего!
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JustStop
1438622517
Да, конечно, первый раз такое случилось! Конечно, в Италии, Англии, Испании и, тем более, на Балканах с Турцией, все болельщики чинно сидят 90 минут, и домой едут так же чинно. Фанатизм он и есть фанатизм, кому надо - будут футбол смотреть, кому надо - будут фанатеть. Ощущение, будто произошло событие МИРОВОГО масштаба. Смешно
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koldynnoga
1438623108
для начала убрать команду в пердив...обидно конечно.но надо как то лечить этот гнойник
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kukuruzonax
1438624920
Это фанаты ЦСКА так поздравили цыплят с выходом в ПЛ.
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Поц
1438629204
Где ЦСКА, там расизм. Клуб расформировать, болельщиков на Колыму. Кто за?
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Busta Rhumes
1438670384
Вот поэтому у нас такая посещаемость стадионов
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FCDSPb
1438670785
http://cskanews.com/pfc-cska/news-pfc-cska/press/o-chem-molchat-bolelshhiki-anzhi/ Советую всем "толерантным" лицемерам почитать.Автор в эту категорию тоже входит.
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eddy007
1438675801
Авторская статья Михаила Борзыкина о раздутом скандале вокруг баннера на матче ЦСКА - онжы "Animal planet". Вчера болельщики онжи написали открытое письмо Виталию Мутко с жалобой на армейских фанатов. А сегодня страницы некоторых СМИ удобрили гневные заметки, в которых авторы призывают бороться с очень многими «измами», поразившими фанатскую среду. Бороться, безусловно, надо. Но совсем не так, как предлагают. Прежде чем бороться с каким-то явлением, надо понять его природу. Почему фанаты ЦСКА так не любят фанатов «онжи»? Не из воздуха же это взялось. А копнув глубже, выясняется, что фанатов «онжи» многие не любят. Это очень странно. Но на эту странность никто не обращает внимания. Вместо того чтобы разобраться в истоках этой ненависти и бороться с причиной, а не со следствием, у нас все списывают на шовинизм, расизм и прочие «измы». При этом от прямого вопроса – почему же тогда эти «измы» не проявляются в отношении татар, башкир и представителей других национальностей – лицемерно уклоняются. Это не вписывается в сотканную картину мира. Я вам расскажу, как пишется рейтинговый (а ничего, кроме рейтингов, СМИ сейчас не волнует) текст на фанатскую тематику. Произошел инцидент. Если драка – хорошо. Если банан бросили, фашистский баннер нарисовали – еще лучше. Больше будет резонанс. Если оскорбили болельщиков другой команды – скучно, этим давно никого не удивишь. Но если оскорбленными оказались представители другой национальности… Тут-то раскрывается широкий простор для творческого полета, и только искры летят из-под пера. Сначала нужно описать сам инцидент. Выразительно, атмосферно, воспользовавшись нехитрыми литературными приемами. Обязательно добавить что-то про отцов и дедов, искоренявших фашизм, – так пробуждаются патриотические чувства. Разбавить этот словесный коктейль наводящими ужас прогнозами, непременно вспомнив о чемпионате мира (который у нас никто не отберет, но без этого такие тексты не обходятся). Вставить извечный вопрос «Доколе?» И добить известным штампом: «… до тех пор на футбол не будут ходить семьями» (хотя не ходят семьями у нас не поэтому, а потому что плевали на футбол, – но в интересах творчества можно и солгать). Для пущего резонанса можно еще воззвать к какой-нибудь высокой инстанции. Рейтинговый успех тексу гарантирован. Публика, привыкшая питаться такими текстами, проглотит и этот. А в случае нового инцидента всегда можно воспользоваться хорошо зарекомендовавшим себя шаблоном. Но штука в том, что проблему такие тексты не решают. И даже больше того: проблема усугубляется. Почитайте гостевые книги болельщиков ЦСКА. Там негодуют: почему сейчас случился такой резонанс, но все молчали, когда в Дагестане приезжих фанатов закидывали камнями, бутылками, монетами, калечившими людей. Когда нападали на суппортеров там, и на местных кузьмичей здесь, в пригородных электричках по ленинградскому направлению. Когда безобидная дагестанская публика хозяйничала в Химках, ведя себя вызывающе. У меня есть знакомые, бесконечно далекие от всяких нехороших «измов», но, повидав все это, они впадали в бешенство. Вот, например, известный ролик, где болельщики «онжи» скандируют вполне миролюбивые лозунги. Ведь об этом в свое время никто не написал. Толерантность – удивительная штука. Вот ролик, где фанатов «Зенита» закидывают креслами. Повод – не понравился баннер. Еще бы: ведь баннеры калечат людей куда серьезнее летящих в голову бутылок и камней. И даже можно написать: «Сами виноваты». И ведь кто-то писал. А вот видео с проходом фанатов «онжи» по Краснодару. Видео нельзя здесь опубликовать – содержит нецензурную лексику. Зато вы можете пройти по ссылке и вдоволь насладиться толерантными дагестанцами, которые пишут кляузы Мутко на нетолерантных москвичей. А вот тут не совсем толерантно топчут футболку ЦСКА. Но ведь это мелочь. Таких мелочей, правда, много. Нападают, снимают, топчут. Об этом, разумеется, не пишут. Не расизм же. Возникает вполне уместный вопрос: почему все эти инциденты, а это только малая часть, но всецело характеризующая дагестанскую культуру боления, остаются незамеченными в СМИ? Почему, взывая к пресечению всех кошмарных «измов», многие авторы не смеют даже обмолвиться о послужном списке тех, кого они так трепетно защищают? Почему уже бог знает сколько лет борьба с национализмом, ксенофобией, да и просто с обычным хулиганством у нас представляет собой игру в одни ворота? Что позволено одним, то строго запрещено другим. Эта избирательность, это однобокое, предвзятое освещение событий в фанатской среде порождает еще большую ненависть. Во втором круге фанаты «онжи» обязательно вернут должок армейцам. А мы посмотрим, сколько гневных заметок будет опубликовано в газетах и на страницах крупных спортивных порталов.
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Lyon2009
1438685073
Ахахах, нацики минусуют))) да ради Бога) правда же глаза колит
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Abrekkk
1438686881
ув. автор , Антон Сергеев. Респект Вам, что написали эту статью без попыток утаить проблему расизма и т.д. Наверное из за таких редких авторов как вы, я наверное еще задержусь на бомбардире!
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