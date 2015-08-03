Люди иск. Почему история с фанатами на игре ЦСКА - «Анжи» позорит российский футбол

<div><em>Болельщики ЦСКА были уличены в использовании ксенофобных кричалок и баннеров в адрес соперников из Дагестана. Теперь делом будет заниматься КДК, а клубу грозит матч без зрителей. «Бомбардир» − о том, почему такие случаи губят наш футбол, и дело тут не в расизме. </em></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Три невеселых буквы</strong></span></div> <div><br /> Чтобы понять, что произошло, не нужно было даже ехать в Химки, толпясь в душном и грязном общественном транспорте. Заряды в духе «Идите на х.., пи...сы» были четко различимы и в телетрансляции. Зрители недоверчиво прибавляли громкость, пресловутые «глушилки» «НТВ-Плюс» даже не пытались справляться, а комментаторы Денис Казанский и Тимур Журавель делали вид, что ничего не происходит. Один из центральных матчей тура стал полуторачасовой подборкой отборного мата в хоровом исполнении. </div> <div><br /> Через несколько часов после игры общественность разглядела в инциденте огромный националистический подтекст. Довольно быстро выяснилось, что большинство кричалок и баннеров армейских фанатов касались оскорблений на национальной почве. Появились даже очевидцы, утверждающие, что в метро видели болельщика «Анжи» с окровавленной головой, вслед за которым через пару минут появились люди с красно-синей атрибутикой. </div> <div><br /> Поклонники махачкалинского клуба написали пока еще просто министру спорта Виталию Мутко открытое письмо. Контрольно-дисциплинарный комитет уже пообещал разобраться во всех подробностях. Сам ЦСКА ответил готовностью провести собственное расследование, заручившись поддержкой правоохранительных органов. Так в российском футболе закрутился еще один расистский скандал. Уже второй с момента начала нового сезона РФПЛ. 3 тура, 2 происшествия − еще немного, и мы приблизимся к гроссмейстерской пропорции 1 к 1. И тогда сочная подборка националистических склок станет такой же обязательной частью тура как видеообзоры голевых моментов или флеш-интервью в перерыве. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/_MG_3268(1).jpg" width="580" height="387" alt="" /></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Целевая аудитория</strong></span></div> <div><br /> Проблема, как всегда, в том, что мы не видим проблему. Точнее видим ее неправильно. Расизм не причина. Это лишь одно из следствий. Если бы в Химки приехал не «Анжи», а другой особо раздражительный соперник − например, «Зенит» − было бы примерно тоже же. Только вместо «хачей» с трибун летели бы «бомжи». Достаточно вспомнить, как фаны армейцев вели себя в Лиге чемпионов, подставив клуб на несколько миллионов доходных потерь. Или в последнем дерби со «Спартаком», когда один маленький гостевой сектор умудрялся посылать всю «Открытие Арену» так же громко, как и она орала, что «ЦСКА − команда ... [презервативов]». </div> <div><br /> Причем, неверно делать какой-то образец всероссийского зла именно из армейских фанатов. Тот же «Зенит» грешил не меньше. А, возможно, даже больше, если вспомнить петарду Шунина, выбежавших фанатов во главе с Гулливером или омерзительный баннер «Сдох ваш Яшин, сдохнет «Динамо». Инциденты разной степени серьезности есть в позорных страницах истории всех российских команд, обладающих хотя бы более-менее серьезной фанатской толпой. </div> <div><br /> Важно понимать: фанаты − это особый мир и особая часть футбола, без которой он не может существовать в том живом виде, благодаря которому существует сейчас. С фанатами не нужно бороться. Но их нужно контролировать. А лучше воспитывать. Иначе самая эмоциональная часть трибун моментально превратится в опасную и агрессивную стихию, готовую подчиняться только резиновым дубинкам да омоновским «уазикам». </div> <div><br /> Фанаты − важный атрибут стадиона, но он не должен становится его основой. А у нас пока все получается наоборот. Потому что на данный момент они являются единственной категорией, готовой постоянно ходить на трибуны. Простые болельщики отдавать свои выходные любимому клубу не готовы. Или готовы, но попросту боятся. Так себе удовольствие − стоять час в хамоватой очереди, а потом еще два с лишним часа пытаться смотреть не самый качественный футбол под бесконечный аккомпанемент мата и угрозу получить ожоги от шального файера. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/4_25.JPG" width="580" height="387" alt="" /></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Два вопроса</strong></span></div> <div><br /> Российский футбол перестанет позориться, когда научится быть бизнесом. Не в том плане, что нужно создать 16 разных «Анжи»-2012 и в каждый купить собственного ЭтоʼО. Просто жизнь на дотационной игле госкорпораций и регионов это не жизнь. Сегодня все три наших профессиональных дивизиона больше напоминают попавшего в кому пациента, который еще держится только за счет аппарата искусственного дыхания. Как только российский футбол научится зарабатывать сам на себе, он станет счастливым. Сразу появится желание и необходимость ухаживать за газонами, раз и навсегда разобраться с лимитом и начать проводить нормальную работу с болельщиками. </div> <div><br /> Любой клубный менеджер знает, что на радикальных фанатах много не заработаешь. Основным платежным слоем нужно делать обычных болельщиков, тех самых, что сидят на центральных трибунах в компаниях друзей, жен и детей. </div> <br /> А теперь два вопроса. Приведете ли вы своего ребенка туда, где он 90 минут будет обогащать словарный запас не тем содержанием и учиться ненавидеть других людей только из-за цвета кожи или цвета футболки? И сколько вы готовы платить за шоу, на котором вам как минимум испортят настроение, а как максимум − подвергнут риску жизнь вас и ваших близких?..