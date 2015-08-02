«Арсенал» - «Челси». Главные дуэли Суперкубка Англии

Сезон в Англии стартует матчем за Суперкубок, где схлестнутся лондонские «Арсенал» и «Челси». «Бомбардир» отобрал главных персонажей, которые уже через несколько часов должны сразиться на поле «Уэмбли».
Сезон в Англии стартует матчем за Суперкубок, где схлестнутся лондонские «Арсенал» и «Челси» . «Бомбардир» отобрал главных персонажей, которые уже через несколько часов должны сразиться на поле «Уэмбли».
Арсен Венгер vs Жозе Моуринью
Суперкубок Англии примечателен противостоянием двух величайших тренеров современности. "Арсенал" в этой битве представит умудренный опытом французский специалист Арсен Венгер, наконец-то начинающий оправдывать доверие скучавших по трофеям лондонских фанатов. Со стороны «Челси» на бой выйдет харизматичный португалец Жозе Моуринью, ведущий войну со всем футбольным миром!
Петр Чех vs Тибо Куртуа
Петр Чех уже успел окончательно вернуться в игру, пусть и в предсезонных матчах за лондонский "Арсенал". Тибо Куртуа, сокративший до минимума игровое время Чеха в "Челси", вовсю примеряет новую форму и знакомится с конкурентом - в клуб пришел Асмир Бегович.
Лоран Косиельни vs Джон Терри
Защитная линия "Челси" целиком держится на Джоне Терри. Вечный лидер обороны "синих" даже в свои 34 года продолжает оставаться на поле лучшим. У "Арсенала" есть ответ в виде Лорана Косиельни, умеющего не только обороняться, но и забивать голы.
Месут Озил vs Эден Азар
Месут Озил - большой любитель "прятаться" во встречах с сильными соперниками. Однако если у него пойдет, то никакая защита не сможет остановить быстрые атаки "Арсенала". Эден Азар очень страдает от жестких фолов оппонентов, но не ломается, а берет свое скоростью и ловкостью.
Оливье Жиру vs Диего Коста
Оливье Жиру в таком противостоянии пока выглядит явным аутсайдером. Диего Коста - куда более агрессивный и харизматичный малый, готовый в одиночку решить исход любого матча. Однако за французского лидера атак "Арсенала" говорит его голевое чутье и умение отлично играть головой.
Предполагаемые составы
Бонус
Певица Джесс Глайн исполнит песню "Hold My Hand" перед матчем "Арсенал" - "Челси".
Текстовый онлайн матча
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Арсен Венгер vs Жозе Моуринью
Суперкубок Англии примечателен противостоянием двух величайших тренеров современности. "Арсенал" в этой битве представит умудренный опытом французский специалист Арсен Венгер, наконец-то начинающий оправдывать доверие скучавших по трофеям лондонских фанатов. Со стороны «Челси» на бой выйдет харизматичный португалец Жозе Моуринью, ведущий войну со всем футбольным миром!
Петр Чех vs Тибо Куртуа
Петр Чех уже успел окончательно вернуться в игру, пусть и в предсезонных матчах за лондонский "Арсенал". Тибо Куртуа, сокративший до минимума игровое время Чеха в "Челси", вовсю примеряет новую форму и знакомится с конкурентом - в клуб пришел Асмир Бегович.
Лоран Косиельни vs Джон Терри
Защитная линия "Челси" целиком держится на Джоне Терри. Вечный лидер обороны "синих" даже в свои 34 года продолжает оставаться на поле лучшим. У "Арсенала" есть ответ в виде Лорана Косиельни, умеющего не только обороняться, но и забивать голы.
Месут Озил vs Эден Азар
Месут Озил - большой любитель "прятаться" во встречах с сильными соперниками. Однако если у него пойдет, то никакая защита не сможет остановить быстрые атаки "Арсенала". Эден Азар очень страдает от жестких фолов оппонентов, но не ломается, а берет свое скоростью и ловкостью.
Оливье Жиру vs Диего Коста
Оливье Жиру в таком противостоянии пока выглядит явным аутсайдером. Диего Коста - куда более агрессивный и харизматичный малый, готовый в одиночку решить исход любого матча. Однако за французского лидера атак "Арсенала" говорит его голевое чутье и умение отлично играть головой.
Предполагаемые составы
Бонус
Певица Джесс Глайн исполнит песню "Hold My Hand" перед матчем "Арсенал" - "Челси".
Текстовый онлайн матча
"Бомбардир" дарит подарки! Подробнее
Источник: Бомбардир.ру