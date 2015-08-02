«Арсенал» - «Челси». Главные дуэли Суперкубка Англии

Сезон в Англии стартует матчем за Суперкубок, где схлестнутся лондонские «Арсенал» и «Челси». «Бомбардир» отобрал главных персонажей, которые уже через несколько часов должны сразиться на поле «Уэмбли».

Арсен Венгер vs Жозе Моуринью

Петр Чех vs Тибо Куртуа





Лоран Косиельни vs Джон Терри



Месут Озил vs Эден Азар





Оливье Жиру vs Диего Коста



Предполагаемые составы

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Сезон в Англии стартует матчем за Суперкубок, где схлестнутся лондонские «Арсенал» и «Челси» . «Бомбардир» отобрал главных персонажей, которые уже через несколько часов должны сразиться на поле «Уэмбли».Суперкубок Англии примечателен противостоянием двух величайших тренеров современности. "Арсенал" в этой битве представит умудренный опытом французский специалист АрсенВенгер, наконец-то начинающий оправдывать доверие скучавших по трофеям лондонских фанатов. Со стороны «Челси» на бой выйдет харизматичныйпортугалец Жозе Моуринью, ведущий войну со всем футбольным миром!Петр Чех уже успел окончательно вернуться в игру, пусть и в предсезонных матчах за лондонский "Арсенал". Тибо Куртуа, сокративший до минимума игровое время Чеха в "Челси", вовсю примеряет новую форму и знакомится с конкурентом - в клуб пришел Асмир Бегович.Защитная линия "Челси" целиком держится на Джоне Терри. Вечный лидер обороны "синих" даже в свои 34 года продолжает оставаться на поле лучшим. У "Арсенала" есть ответ в виде Лорана Косиельни, умеющего не только обороняться, но и забивать голы.Месут Озил - большой любитель "прятаться" во встречах с сильными соперниками. Однако если у него пойдет, то никакая защита не сможет остановить быстрые атаки "Арсенала". Эден Азар очень страдает от жестких фолов оппонентов, но не ломается, а берет свое скоростью и ловкостью.Оливье Жиру в таком противостоянии пока выглядит явным аутсайдером. Диего Коста - куда более агрессивный и харизматичный малый, готовый в одиночку решить исход любого матча. Однако за французского лидера атак "Арсенала" говорит его голевое чутье и умение отлично играть головой.Певицаисполнит песню "Hold My Hand" перед матчем "Арсенал" - "Челси".